Граф Толстой пугает страшно
№ 7(41) от 15.02.2007 [«Аргументы Недели », Роман СМИРНОВ ]
«Власть тьмы» на сцене Большого драматического театра в постановке Т. Чхеидзе – полотно поистине эпическое. И это без доли иронии. И по форме, и по содержанию. О форме позаботились создатели спектакля, а о содержании – Лев Николаевич, взявший сюжет из газетной криминальной хроники и создав произведение в жанре «моралите», то есть поучительной истории с моралью.
В постановке Т. Чхеидзе все компоненты подобраны правильно, все на своем месте и все работает. Правда, селяне и селянки говорят на странном деревенском наречии. Но, по крайней мере, веришь, что все они из одного села. Главный герой Никита (известный по сериалам могучий красавец с усами – Д. Быковский), убивец собственного дитя, потрясенный тем, как «косточки хрустят». Сыгранный поначалу не без юмора и иронии, с истинным трагизмом приходит в финале к своему оперно-величавому раскаянию – «Прости, мир православный!» В спектакле имеется и подлинная удача – Аким в исполнении В. Ивченко. Трогательный, по-детски наивный и беззащитный. Воплощение совести.
Все в этом спектакле достойно и правильно. Только не покидает мысль, что часто слишком назидательно и понятно, а часто вроде и не про нас вовсе. Про каких-то далеких аборигенов.
Про спектакль «Живой труп» Александринского театра в постановке В. Фокина этого не скажешь. Здесь все уж слишком про нас и именно поэтому не всегда понятно – зачем? Все действие вынесено на лестничную клетку, крутится возле шахты лифта, а уж петербуржцам ли не знать, что там происходит и чем пахнет. Антрактом пренебрегли вовсе, уложив толстовские страсти в каких-то два часа.
А собственно, какие страсти? Вот Лиза (М. Игнатова), разлюбившая мужа, пытается создать новую семью, вот мается с похмелья Федя Протасов (С. Паршин). Именно мается. Ни любви, ни страсти, ни куража, ни гибельного восторга. Ни отчаяния. Убрал режиссер из пьесы тему цыган и роковой Маши – и из спектакля будто выдохнули воздух, лишив космического.
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