Граф Толстой пугает страшно

«Власть тьмы» на сцене Большого драматического театра в постановке Т. Чхеидзе – полотно поистине эпическое. И это без доли иронии. И по форме, и по содержанию. О форме позаботились создатели спектакля, а о содержании – Лев Николаевич, взявший сюжет из газетной криминальной хроники и создав произведение в жанре «моралите», то есть поучительной истории с моралью.

В постановке Т. Чхеидзе все компоненты подобраны правильно, все на своем месте и все работает. Правда, селяне и селянки говорят на странном деревенском наречии. Но, по крайней мере, веришь, что все они из одного села. Главный герой Никита (извест­ный по сериалам могучий красавец с усами – Д. Быковский), убивец собственного дитя, потрясенный тем, как «косточки хрустят». Сыгранный поначалу не без юмора и иронии, с истинным трагизмом приходит в финале к своему оперно-­величавому раскаянию – «Прости, мир православный!» В спектакле имеется и подлинная удача – Аким в исполнении В. Ивченко. Трогательный, по-детски наивный и беззащитный. Воплощение совести.

Все в этом спектакле достойно и правильно. Только не покидает мысль, что часто слишком назидательно и понятно, а часто вроде и не про нас вовсе. Про каких-то далеких аборигенов.