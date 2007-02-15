Арнольд Шварценеггер – «губернатор - терминатор»

- Арнольд, вы не обижаетесь, когда вас называют «губернатор-­терминатор»?

– Конечно, нет. Роль Терминатора сделала меня настоящей кинозвездой в 1984-­м. Да и последующие фильмы из этой серии – «Терминатор­-2: судный день» и «Терминатор­-3: восстание машин» были самыми коммерчески успешными проектами в моей карьере. То, что меня продолжают отчасти отождествлять с этим персонажем, – совсем неплохо, тем более что во втором и третьем фильмах Терминатор уже был хорошим, а не плохим! (Арнольд смеется.)