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Арнольд Шварценеггер – «губернатор - терминатор»

№ 7(41) от 15.02.2007 [«Аргументы Недели », Александр НЕВСКИЙ, Беверли-Хиллз, Калифорния – специально для «Аргументов неделi» ]

Арнольд Шварценеггер – «губернатор - терминатор»
Арнольд Шварценеггер и Александр Невский

- Арнольд, вы не обижаетесь, когда вас называют «губернатор-­терминатор»?

– Конечно, нет. Роль Терминатора сделала меня настоящей кинозвездой в 1984-­м. Да и последующие фильмы из этой серии – «Терминатор­-2: судный день» и «Терминатор­-3: восстание машин» были самыми коммерчески успешными проектами в моей карьере. То, что меня продолжают отчасти отождествлять с этим персонажем, – совсем неплохо, тем более что во втором и третьем фильмах Терминатор уже был хорошим, а не плохим! (Арнольд смеется.)

– Тогда сам собой напрашивается вопрос о том, будете ли вы участвовать в фильме «Терминатор­-4»?

 
– Когда меня первый раз избрали губернатором в 2003 году, я пообещал калифорнийцам, что уйду из кино и целиком посвящу себя проблемам этого штата. Мне не раз с тех пор поступали выгодные и интересные предложения от голливудских продюсеров, но я всегда отказывался. Единственным исключением стали съемки у моего друга Тома Арнольда в картине «Мальчик и я». Она о жизни умственно отсталых детей, которые нуждаются в большом внимании и заботе. Что касается «Терминатора-­4» – может быть, я сделаю еще одно исключение из правил. Пока не знаю.
 
– Все информационные агентства сообщили в декабре о вашем неудачном падении. Как ваша нога?
 
– Врачи говорят, что скоро я смогу отказаться от костылей. А потом и в тренажерный зал вернусь! Не может же быть «губернатор­-терминатор» на костылях! (Смеется.) Конечно, к тренировкам придется возвращаться очень аккуратно. Но у меня за плечами огромный спортивный опыт, поэтому, надеюсь, мне удастся быстро восстановиться.
 
– В 2008 году в Америке будет избран новый президент. Ходят упорные слухи, что вашей конечной политической целью является именно эта должность…
 
– Как вы знаете, президентом Соединенных Штатов не может быть избран человек, который не родился в Америке. Сейчас Сенат рассматривает ряд поправок к Конституции, которые позволят эмигрантам, прожившим в Штатах не менее 20 лет, избираться на высшую должность в государстве. Но на принятие этих поправок может уйти и 5, и 10 лет. Кстати, меня очень смешит, когда некоторые горе-политики утверждают, что эти поправки нужны только для того, чтобы я смог стать президентом. Они явно переоценивают мои силы!
 
– Остается ли у вас свободное время при таком плотнейшем графике?
 
– Конечно. Я с юности стараюсь с умом распоряжаться моим временем. Тем более что у меня четверо детей. Как же я могу все время отдавать политике? Так что все мое свободное время провожу с женой и
детьми. Стараюсь лично проверять, как сделали они уроки, убрали свои вещи перед сном и так далее. Мой рабочий кабинет находится в столице Калифорнии – Сакраменто, а дом – в Лос­-Анд­желесе. Но благодаря личному самолету я почти всегда успеваю домой к ужину. Кстати, этот самолет я получил в качестве зарплаты за съемки в фильме «Терминатор­2: судный день»…
 
– У вас миллионы фанатов по всему миру, в том числе и в России. Сколько раз вы бывали в нашей стране?
– Первый раз я прилетел в Москву в 1971 году обычным туристом. Второй раз – в 1988­м,
когда на Красной площади мы снимали сцену из фильма «Красная жара». Последний раз я был в России в 1996 году, на открытии ресторана «Планета Голливуд». Я внимательно слежу за всеми переменами, которые происходят в вашей стране, и очень хочу приехать снова. Мне было бы очень интересно пообщаться с вашим президентом Владимиром Путиным.
 
– Ваш герой в «Красной жаре» неплохо говорит по-русски. А сейчас еще помните какие-нибудь слова?
 
– Здравствуйте! Пошли со мной! Все вместе! (Арнольд произносит эти слова по-русски.) Как мой акцент? Надеюсь, что не очень сильный? Ну а если говорить серьезно, то, когда я общаюсь с вами или еще кем-то из моих русских друзей, я всегда думаю о том, что мой отец служил в немецкой армии и был ранен под Сталинградом. А мы – представители следующих поколений – смогли забыть о прошлом и стать друзьями. Это действительно здорово!
 
– В чем секрет вашего успеха?
 
– Все очень просто: нужно поставить перед собой цель и каждый день работать над ее достижением. Добились этой цели – не останавливайтесь и тут же ставьте перед собой следующую. Всегда верьте в себя и любите своих близких. Именно они помогают вам двигаться вперед. Без поддержки моей жены Марии я не смог бы стать губернатором, поэтому она не только любовь всей моей жизни, но и главный помощник. Именно Мария и есть секрет моего успеха.

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