«Россия» потеряла лицо информации

С ергей Брилев уходит в творческий отпуск. С этого воскресенья он больше не будет делать программу «Вести недели». Брилев до сих пор олицетворял собой эпоху расцвета государственного телевещания. Вместе со своими начальниками он принимал участие в управлении так называемыми информационными потоками, и это, по всеобщему признанию, у него получалось очень хорошо. В пресс-службе телеканала «Россия» уход Брилева никак не комментируют. Но за глаза говорят, что он стал слишком самостоятельным в своих суждениях, что недопустимо на государственном канале, и вообще, мол, зазнался.

Брилев начинал карьеру журналиста в 1990 году в качестве корреспондента отдела науки и образования газеты «Комсомольская правда». С 1995 года Сергей работает в «Вестях». С марта 1996 г. – заведующий корпунктом в Лондоне. Дебютировал как ведущий программы «Вести» 11 сентября 2001 года, в день террористической атаки на США. В 1996 был номинирован на телевизионную премию ТЭФИ как лучший репортер. В 2001 получил премию «Лучшее перо России». В 2002 стал лауреатом премии ТЭФИ в номинации «Ведущий информационной программы».