Cпешите видеть

Новый способ отпраздновать 8 марта

Телеканал MTV Россия начинает необычный реалити-проект под названием «Бабий бунт». Ведущие и главные героини «Бабьего бунта» – певица Саша, DJ Benzina и VJ MTV Марика – в течение трех недель ударно организуют проведение в Лужниках грандиозного одноименного концертного вечера, посвященного Международному женскому дню! Для этого им предстоит встретиться с сотнями самых разных людей: артистами, продюсерами, администрацией Лужников, милицейскими начальниками, со строителями декораций и постановщиками танцев, с музыкантами, ди-джеями, программными директорами телеканалов и радиостанций, с коммерческими менеджерами и будущими спонсорами. Именно процесс создания и организации концерта, а не только само выступление, и будет смыслом и содержанием нового проекта.