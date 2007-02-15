Cпешите видеть

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№ 7(41) от 15.02.2007 [«Аргументы Недели », Подготовил Сергей БЕЗНОГОВ ]
Новый способ отпраздновать 8 марта
Телеканал MTV Россия начинает необычный реалити-проект под названием «Бабий бунт». Ведущие и главные героини «Бабьего бунта» – певица Саша, DJ Benzina и VJ MTV Марика – в течение трех недель ударно организуют проведение в Лужниках грандиозного одноименного концертного вечера, посвященного Международному женскому дню! Для этого им предстоит встретиться с сотнями самых разных людей: артистами, продюсерами, администрацией Лужников, милицейскими начальниками, со строителями декораций и постановщиками танцев, с музыкантами, ди-джеями, программными директорами телеканалов и радиостанций, с коммерческими менеджерами и будущими спонсорами. Именно процесс создания и организации концерта, а не только само выступление, и будет смыслом и содержанием нового проекта.
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