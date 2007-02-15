Сам себе командир

- Самый плохой период в вашей жизни?

– Когда я руководил ВГТРК и вернулся на 6-­й канал. Потом 6-­й почил в бозе, и я продал акции. Мой приятель Саша Тюников тогда сказал: «Эдуард Михайлович, а вы понимаете, что вы продаете не акции, а образ жизни?» Я от него отмахнулся. А потом понял, что, действительно, продал образ жизни.

– Сейчас вы возглавляете Национальную ассоциацию телерадиовещателей (НАТ). Для чего она создана?

– Чтобы объединить хаотичный и противоречивый телевизионный рынок, в котором сочетаются такие гиганты, как Первый канал, и очень маленькие телерадиокомпании в городах и поселках с населением в двадцать­-тридцать тысяч человек.

Главное, чем я занимаюсь, – лоббирую интересы людей и отрасли. Я работаю с Кремлем, с Администрацией президента, с правительством, с Думой, с Советом Федерации. Если посчитать, сколько плохих законов по инициативе НАТ не было принято… Это для меня большая гордость.

– Вы ощущаете себя на своем месте?

– Абсолютно. Если бы я хоть на секунду не ощущал себя на своем месте – тут же ушел бы, как ушел когда-то с программы «Время». У меня тогда была «Волга» – три ноля четыре с мигалкой, но я хлопнул ее дверью, как только понял, что воцаряется цензура. Это было еще при Горбачеве, после Бакин­ских событий. Я уже знал, что впереди будет большая кровь, будет Вильнюс. Я ушел, и мой водитель возил меня на своих разбитых синих «Жигулях» несколько месяцев, пока я был в депрессии.

– Вы не похожи на человека, у которого бывают депрессии…

– Без этого никак не обойтись, потому что человек не может расти, если у него не случаются депрессии. У меня тоже был момент, когда я посмотрел на часы и выбрал: буду расти! Чем дольше лежишь в позе эмбриона, тем дольше будет длиться твоя депрессия.

– А как же ваша фраза, что в жизни на всех хватит любви, денег и славы?

– Должен быть кураж. Мы тут недавно с одним товарищем сидели и говорили об искусстве соблазнения женщин. И я сказал ему, что у меня в жизни всегда безотказно работал один способ: если ты очень хочешь женщину и у тебя зубы стучат от любви – она бросит миллиардера, талантливого художника, кого угодно, – и пойдет за тобой!

– Сколько лет вы женаты?

– Тридцать шесть.

– Как же вам удалось так долго сохранить брак, притом что вы человек восточный, любвеобильный, всегда занимали высокие посты, что женщинам очень нравится?

– Я всю жизнь любил свою жену. Хотя иногда сам влюблялся, и это для нее не секрет. Но я пылко люблю ее все эти годы! Она говорит, что это кармический брак… За эти годы мы не надоели друг другу. Скука – главный враг любви и творчества. Если человеку становится скучно, значит, пора подбирать себе подходящую ограду на кладбище.

– Вы себя помните всегда веселым?