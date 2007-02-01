Зачем рисковали Андрей Макаревич, Федор Конюхов и Валдис Пельш?

Автор документального фильма «Жизнь на грани» (телекомпания «ВИД») Марат Гайнулин: «Женщин очень привлекают мужчины, способные на подвиги и риск. А вот биопсихологи обратили внимание на то, что самки животных не будут строить пару с самцами-экстремалами, а выберут более спокойных особей. А все потому, что экстремал долго не проживет. К тому же, если стремление к неоправданному риску передастся от него к потомству, то и оно быстрее погибнет. Таким образом, рисковые экземпляры - прерогатива исключительно человеческого рода. Психологи также полагают, что в склонности мужчин к экстриму есть и доля здорового прагматизма. Тем самым они пытаются обратить на себя внимание прекрасного пола и продемонстрировать свою мужественность».