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Спецназ по-салтыковски

№ 5(39) от 01.02.2007 [«Аргументы Недели », Подготовил Сергей БЕЗНОГОВ ]

Спецназ <nobr>по-салтыковски</nobr>

В фильме «Спецназ по-русски», который покажет Первый канал, состоялась вторая заметная роль Ирины Салтыковой в кино! Первая, как известно, была в фильме «Брат-2». Здесь же Ирина играет элегантную спецназовку, стреляющую с двух рук и непринужденно расправляющуюся с целым отрядом хорошо подготовленных бойцов противника. Поскольку «Спецназ по-русски» - это всего лишь пародия на американские боевики, сексапильная Салтыкова выглядит очень органично!

 

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