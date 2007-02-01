В Гаррисоне Форде течет славянская кровь

- Мистер Форд, это правда, что в ближайшее время вы приступаете к съемкам четвертой части киносериала о приключениях Индианы Джонса?

– Да, надеюсь, что уже весной этого года начнется подготовительный период. Режиссером фильма станет Стивен Спилберг. Кстати, ради этого проекта Стивен отложил давно им задуманную кинокартину о президенте Аврааме Линкольне. Я с радостью возвращаюсь к Индиане Джонсу.

– Не могли бы вы рассказать сюжет нового фильма?

– Нет, даже из уважения к моим российским зрителям! Вы, кстати, знаете, что мои предки с Украины? Так что во мне тоже течет славянская кровь. О новой картине могу сказать только, что там много приключений и я собираюсь сам выполнять многие трюки, как и раньше.

– Как вы поддерживаете вашу прекрасную физическую форму?

– Мне нужно поблагодарить моих родителей, которые наградили меня хорошей генетикой. Я особо не набираю лишний вес, даже если и не посещаю тренажерный зал. Сейчас мне 64 года, но я ощущаю себя лет на 20 моложе. Естественно, перед съемками я планирую серьезно тренироваться и выглядеть на экране ничуть не хуже, чем в предыдущих картинах.

– Вы редко рассказываете журналистам о своей личной жизни. Почему?

– Кто-то любит выставлять свою личную жизнь напоказ, а кто-то нет. Я отношусь ко второй категории. И так было всегда: и 30 лет назад, когда я только начинал кинокарьеру, я тоже считал, что моя профессиональная жизнь принадлежит публике, а личная – только мне и моим близким.

– Ваш роман с актрисой Калистой Флохарт активно обсуждался в американской прессе.

– Возможно, из-за нашей разницы в возрасте. Только не спрашивайте, кто из нас старше! Мы познакомились с Калистой несколько лет назад на церемонии «Золотой Глобус» и с тех пор неразлучны. Она – прекрасная женщина. Калиста очень талантливая актриса, и я надеюсь, что когда-нибудь нам удастся поработать вместе на съемочной площадке.

– Чем любите заниматься в свободное время?

– Задолго до того, как я стал известным актером, я работал плотником и мог смастерить все: от шкафа до дома! У меня сохранились все мои инструменты! На моей вилле есть специальный домик-мастерская.

– А как же ваше увлечение самолетами?

– На это я тоже нахожу время. Правда, в отличие от Джона Траволты я не собираюсь пилотировать огромные пассажирские лайнеры, поэтому мне не нужно постоянно оттачивать летное мастерство. Я предпочитаю пару раз в неделю полетать на моем маленьком спортивном самолете. Скажу вам честно – те ощущения, которые вы испытываете, когда сами сидите за штурвалом, описать невозможно!

– Не собираетесь по примеру Траволты самостоятельно перелететь из Америки в Россию?

– Джон рассказывал мне о своем посещении Москвы – и он, и вся его семья были очень довольны. Надеюсь, что и я когда-нибудь долечу до России. Если не как пилот, то уж точно как пассажир!