СТС падает?
№ 5(39) от 01.02.2007 [«Аргументы Недели », Подготовил Сергей БЕЗНОГОВ ]
Прошлый телесезон прошел под знаком победных рейтингов СТС, которое наступало на пятки такому заслуженному каналу, как НТВ. Иногда их показатели почти сравнивались, но в наступившем году в середине января средненедельная доля канала СТС по Москве почти в два раза уступала доле канала НТВ. Эксперты связывают это с тем, что на СТС сейчас нет столь заметных, как в прошлом, программ и сериалов, вроде «Моя прекрасная няня» и «Не родись красивой».
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