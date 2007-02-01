СТС падает?

Прошлый телесезон прошел под знаком победных рейтингов СТС, которое наступало на пятки такому заслуженному каналу, как НТВ. Иногда их показатели почти сравнивались, но в наступившем году в середине января средненедельная доля канала СТС по Москве почти в два раза уступала доле канала НТВ. Экс­перты связывают это с тем, что на СТС сейчас нет столь заметных, как в прошлом, программ и сериалов, вроде «Моя прекрасная няня» и «Не родись красивой».