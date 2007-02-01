Актриса в жизненных обстоятельствах

- В прессе вас называют то Наталья, то Наталия. Говорят, для вас это очень принципиально?

– Это очень важно для моего папы. Когда после рождения мама выиграла борьбу за право назвать меня Наташей, остался только один момент, который мог решить мужчина, записать в свидетельство о рождении: Наталья или Наталия. Отец выбрал более оригинальное имя, которое звучит ярче и смягчает довольно резкое отчество Эдуардовна.

– В сериале ваша героиня Анна покорна судьбе, а вы какая в повседневной жизни?

– Я стараюсь отстаивать свою точку зрения. И в семье, и в жизни. Привожу аргументы, настырничаю, всеми способами привлекаю оппонента на свою сторону, но если не права, то признаю это. А Аня – это такой человек, который плывет по течению.

– Вы свою героиню не уважаете?

– У меня разное отношение к ней в двух частях сериала. В первой Аня самодостаточный человек, который хоть как-то сопротивляется жизненным обстоятельствам (возьмите тот же побег с ребенком), а во второй – она больна, аморфна, бездейственна. Здесь Аня вызывает у меня лишь чувство жалости, хотя именно она должна решить, как вернуть сына и с кем ей быть из мужчин. Но я не осуждаю Аню. У нее нет родственников, ей вообще некому помочь. В такой ситуации не каждый способен противостоять жизненным обстоятельствам.

– В сериале вам удалось поработать с Иваром Калныньшем, про которого говорят, что он умеет влюблять в себя всех женщин вокруг. В чем, на ваш взгляд, секрет его обаяния? Вам удалось его раскусить?

– Калныньш – джентльмен и галантный кавалер на съемочной площадке и в жизни. Я всегда говорю, что в нем течет голубая кровь. В сериале он играет богатого человека, но все равно его галантность переходит из жизни на пленку. Ивар как магнит, к которому тянет. Откровенно говоря, я не знаю, как он это делает. С одной стороны, он уже в возрасте, а с другой стороны, у него молодые глаза. Калныньш не зацикливается на том, чего он достиг, – он современный человек и весьма прост в общении.

– Муж вас не ревновал к нему?

– Была одна статья, в которой говорилось, что у меня роман с Иваром Калныньшем и что мой муж, узнав об этом, приехал на съемочную площадку в Киев и устроил мне грандиозный скандал. Когда супруг читал эту статью – он просто разрывался от смеха! В тот момент, когда я снималась, он сидел дома с трехлетним ребенком и при всем желании не смог бы выяснять отношения в Киеве!

– А вообще муж у вас ревнивый?

– За 8 лет совместной жизни мы ни разу не поднимали этот вопрос. Я тоже спокойно отпускаю мужа на работу, его телефонную книжку не смотрю, SMS-­ки не проверяю. Думаю, что как у женщины, так и у мужчины есть интуиция. Если кто-то изменил – обмануть невозможно. Что-то меняется в поведении человека, для этого не обязательно находить презервативы и помаду на рубашке.

– В Театре им. Ермоловой вы проработали два года, а потом ушли. Теперь преподаете в гимназии. Там больше платят?

– Дело не в деньгах. После рождения сына я решила, что нужно посвятить себя ребенку. А если ты служишь театру, то нужно отдавать себя всю. Гимназия – это то, с чем я могу справиться без ущерба для своей семьи.

– Кому и что вы преподаете?

– Старшеклассникам. Я учу их тому, что им пригодится в жизни, – сценической речи, пластике.

– Они воспринимают вас как преподавателя? Вы так молодо выглядите…

– Это я так только выгляжу… Я не педагог-предметник, к которому ходят по расписанию, посещение моих занятий зависит только от заинтересованности учеников. А это гораздо более сложная ситуация.

Завоевать авторитет у детей в таком возрасте очень трудно. Я, кстати, обожаю сейчас читать книги о воспитании детей.

– У вас какие-то проблемы с пятилетним сыном?

– Основная наша проблема – это непослушание. Хочется, чтобы наш Гриша слушался родителей. Я пытаюсь понять, насколько сильно нужно ему уступать.

– Как у вас после нашумевшего сериала обстоят дела с кинокарьерой?