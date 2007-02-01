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Актриса в жизненных обстоятельствах

Наталия Солдатова не в восторге от своей героини

№ 5(39) от 01.02.2007 [«Аргументы Недели », Таня ГЕЙНС ]

Актриса в жизненных обстоятельствах
Наталии Солдатовой есть кого благодарить
- В прессе вас называют то Наталья, то Наталия. Говорят, для вас это очень принципиально?
 
– Это очень важно для моего папы. Когда после рождения мама выиграла борьбу за право назвать меня Наташей, остался только один момент, который мог решить мужчина, записать в свидетельство о рождении: Наталья или Наталия. Отец выбрал более оригинальное имя, которое звучит ярче и смягчает довольно резкое отчество Эдуардовна.
 
– В сериале ваша героиня Анна покорна судьбе, а вы какая в повседневной жизни?
 
– Я стараюсь отстаивать свою точку зрения. И в семье, и в жизни. Привожу аргументы, настырничаю, всеми способами привлекаю оппонента на свою сторону, но если не права, то признаю это. А Аня – это такой человек, который плывет по течению.
 
– Вы свою героиню не уважаете?
 
– У меня разное отношение к ней в двух частях сериала. В первой Аня самодостаточный человек, который хоть как-то сопротивляется жизненным обстоятельствам (возьмите тот же побег с ребенком), а во второй – она больна, аморфна, бездейственна. Здесь Аня вызывает у меня лишь чувство жалости, хотя именно она должна решить, как вернуть сына и с кем ей быть из мужчин. Но я не осуждаю Аню. У нее нет родственников, ей вообще некому помочь. В такой ситуации не каждый способен противостоять жизненным обстоятельствам.
 
– В сериале вам удалось поработать с Иваром Калныньшем, про которого говорят, что он умеет влюблять в себя всех женщин вокруг. В чем, на ваш взгляд, секрет его обаяния? Вам удалось его раскусить?
 
– Калныньш – джентльмен и галантный кавалер на съемочной площадке и в жизни. Я всегда говорю, что в нем течет голубая кровь. В сериале он играет богатого человека, но все равно его галантность переходит из жизни на пленку. Ивар как магнит, к которому тянет. Откровенно говоря, я не знаю, как он это делает. С  одной стороны, он уже в возрасте, а с другой стороны, у него молодые глаза. Калныньш не зацикливается на том, чего он достиг, – он современный человек и весьма прост в общении.
 
– Муж вас не ревновал к нему?
 
– Была одна статья, в которой говорилось, что у меня роман с Иваром Калныньшем и что мой муж, узнав об этом, приехал на съемочную площадку в Киев и устроил мне грандиозный скандал. Когда супруг читал эту статью – он просто разрывался от смеха! В тот момент, когда я снималась, он сидел дома с трехлетним ребенком и при всем желании не смог бы выяснять отношения в Киеве!
 
– А вообще муж у вас ревнивый?
 
– За 8 лет совместной жизни мы ни разу не поднимали этот вопрос. Я тоже спокойно отпускаю мужа на работу, его телефонную книжку не смотрю, SMS-­ки не проверяю. Думаю, что как у женщины, так и у мужчины есть интуиция. Если кто-то изменил – обмануть невозможно. Что-то меняется в поведении человека, для этого не обязательно находить презервативы и помаду на рубашке.
 
– В Театре им. Ермоловой вы проработали два года, а потом ушли. Теперь преподаете в гимназии. Там больше платят?
 
– Дело не в деньгах. После рождения сына я решила, что нужно посвятить себя ребенку. А если ты служишь театру, то нужно отдавать себя всю. Гимназия – это то, с чем я могу справиться без ущерба для своей семьи.
 
– Кому и что вы преподаете?
 
– Старшеклассникам. Я учу их тому, что им пригодится в жизни, – сценической речи, пластике.
 
– Они воспринимают вас как преподавателя? Вы так молодо выглядите…
 
– Это я так только выгляжу… Я не педагог-предметник, к которому ходят по расписанию, посещение моих занятий зависит только от заинтересованности учеников. А это гораздо более сложная ситуация.
 
Завоевать авторитет у детей в таком возрасте очень трудно. Я, кстати, обожаю сейчас читать книги о воспитании детей.
 
– У вас какие-то проблемы с пятилетним сыном?
 
– Основная наша проблема – это непослушание. Хочется, чтобы наш Гриша слушался родителей. Я пытаюсь понять, насколько сильно нужно ему уступать.
 
– Как у вас после нашумевшего сериала обстоят дела с кинокарьерой?
 
– Как известно, у актеров то густо, то пусто. У меня сейчас период, когда пусто. Думаю, теперь придется доказывать режиссерам, что я умею играть не только эту странную Аню.

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