Сокровища выходят из подвала

Все остальные экспонаты не первый век пылятся в сырых подвалах Зимнего и регулярно посещаются местными крысами. Правда, эту проблему Эрмитаж решил, обзаведясь штатными кошками.

Так вот, все, что на данный момент хранится в запасных фондах Эрмитажа, в дальнейшем планируется частично или полностью перенести в фондохранилище в Старой деревне. Ближайшая цель – перевезти треть запасов Эрмитажа, то есть почти миллион экспонатов. Шуточное ли дело!

И уже сейчас, по предварительной записи, можно попасть на экскурсию в фондохранилище, чтобы лицезреть удивительную по своим размерам коллекцию мебели, включающую в себя стулья времен Наполеона Бонапарта, замечательную коллекцию русской живописи и потрясающую коллекцию скульптуры итальянского Возрождения. Кстати, всем, кто интересовался, куда делась коронационная корона из фельдмаршальского зала Зимнего дворца, сообщаем: она теперь живет в фондохранилище, так как там обеспечивают наилучшие для ее сохранности условия. Картины в фондохранилище хранятся в специальных стендах, соединенных с помощью шасси так, что их можно сдвинуть в гармошку, а чтобы посмотреть живопись, можно их раздвинуть. Это сделано для экономии пространства. Свет в этих комнатах не ярок, и это не из-за плохого качества отечественных лампочек, а для поддер­жания хорошего состояния картин. Кстати, если вы собрались-таки на экскурсию в фондохранилище, рекомендуем надеть теплый свитер, так как в выставочных залах поддер­ живается специальная температура, которая зачастую ниже комнатной.

Кроме выставочного пространства и реставрационных мастерских, у основателей фондохранилища еще много планов. В том числе создание единого центра досуга и образования, создание мультимедийной системы для детей и подростков с целью изучения истории города Санкт-­Петербурга и музея Эрмитаж. Среди планов – зимний сад и открытие панорамного кафе «Млечный путь», где наши дети будут пить молоко и смотреть на звезды. Романтично, не правда ли?