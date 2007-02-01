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Сокровища выходят из подвала

№ 5(39) от 01.02.2007 [«Аргументы Недели », Надежда ЧЕЛНОКОВА ]

Сокровища выходят из подвала
Фондохранилище Эрмитажа на Старой деревне
Все остальные экспонаты не первый век пылятся в сырых подвалах Зимнего и регулярно посещаются местными крысами. Правда, эту проблему Эрмитаж решил, обзаведясь штатными кошками.
 
Так вот, все, что на данный момент хранится в запасных фондах Эрмитажа, в дальнейшем планируется частично или полностью перенести в фондохранилище в Старой деревне. Ближайшая цель – перевезти треть запасов Эрмитажа, то есть почти миллион экспонатов. Шуточное ли дело!
 
И уже сейчас, по предварительной записи, можно попасть на экскурсию в фондохранилище, чтобы лицезреть удивительную по своим размерам коллекцию мебели, включающую в себя стулья времен Наполеона Бонапарта, замечательную коллекцию русской живописи и потрясающую коллекцию скульптуры итальянского Возрождения. Кстати, всем, кто интересовался, куда делась коронационная корона из фельдмаршальского зала Зимнего дворца, сообщаем: она теперь живет в фондохранилище, так как там обеспечивают наилучшие для ее сохранности условия. Картины в фондохранилище хранятся в специальных стендах, соединенных с помощью шасси так, что их можно сдвинуть в гармошку, а чтобы посмотреть живопись, можно их раздвинуть. Это сделано для экономии пространства. Свет в этих комнатах не ярок, и это не из-за плохого качества отечественных лампочек, а для поддер­жания хорошего состояния картин. Кстати, если вы собрались-таки на экскурсию в фондохранилище, рекомендуем надеть теплый свитер, так как в выставочных залах поддер­живается специальная температура, которая зачастую ниже комнатной.
 
Кроме выставочного пространства и реставрационных мастерских, у основателей фондохранилища еще много планов. В том числе создание единого центра досуга и образования, создание мультимедийной системы для детей и подростков с целью изучения истории города Санкт-­Петербурга и музея Эрмитаж. Среди планов – зимний сад и открытие панорамного кафе «Млечный путь», где наши дети будут пить молоко и смотреть на звезды. Романтично, не правда ли?
 
Так что в Эрмитаже не только расхищают сокровища, как о том пишут в газетах, – там их, главным образом, берегут, выводят из подвалов и созидают культурное пространство.

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