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Покайтесь, мастера искусств!

Орел-перехватчик болел за «своих»

№ 5(39) от 01.02.2007 [«Аргументы Недели », Сергей Шолохов ]

Покайтесь, мастера искусств!
«А мы каждый год убиваем четыре миллиона будущих Суворовых и Пушкиных. Девки, давайте рожайте!», – заявил суперзвезда П

Отказавшись от практики «всем сест­рам по серьгам», основные призы «орлиные академики» присудили в этом году фильму «Остров» Павла Лунгина. За лучший фильм, за лучшую режиссуру, за лучший сценарий, операторскую работу (Андрей Жегалов скоропостижно скончался накануне церемонии), за лучшую роль второго плана (Виктор Сухоруков) и за лучшую мужскую роль. Здесь триумфатором стал Петр Мамонов. Он вышел за наградой немножко застенчивой походкой, но, по мере произнесения благодарст­венной речи, испытал прилив сил и произнес проповедь, на глазах превращаясь в духовного лидера.

Мамонов взывал к православным и вообще ко всем, кто не хочет через пару поколений китайского господства на всем протяжении матушки-России. Он заклинал граждан наконец опомниться, перестать спиваться, дурковать, просаживать жизнь в игровых автоматах и начать рожать детей. Гости церемонии внимали проповеднику с нескрываемым любопытством – такого ни на «Орле», ни на «Нике» еще не было. Впрочем, на «Нике», которая (уверен) достанется тоже «Острову» во всех возможных номинациях, Мамонов может еще раз попытаться достучаться до коллективного сердца россиян.
 
Дальновидно награждая лучшие сериалы, сделанные для ТВ, «Орел» в позиции «мини­сериал» достался фильму Глеба Панфилова по сценарию А. Солженицына «В круге первом», а в позиции «макси-сериал» – фильму Александра Прошкина «Доктор Живаго». (Хотя фильм Прошкина немногим длиннее картины Панфилова.) Показательно, что сыгравший в нем весьма неплохо Олег Меньшиков не попал даже в номинацию! Это еще раз подтверждает правило, что от своих братьев по цеху гордо удаляться не стоит – забудут и упомянуть. Вот Рената Литвинова, напротив, стремится всячески с коллегами дружить. Готовясь вскрыть конверт с именем лучшего художника, она припомнила все, что ей пришлось перетерпеть от нерадивых постановщиков во время работы над фильмом «Богиня: как я полюбила». Зал, в котором наблюдались и профессионалы, ответил ей волной сочувствия, принял в свои объятия. И то, что новая работа Ренаты всегда попадет в номинацию, – гарантирую.
 
Лучший звук и лучший монтаж справедливо ушли авторам «Дневного дозора» (международная премьера которого состоится в этот раз во время МКФ в Берлине).
 
В номинации «лучший фильм», кроме «Острова» и «Дозора», на «Орла» в этом году претендовали небезынтересные фильмы: «Мне не больно» А. Балабанова, «Живой» А. Велединского, «Изображая жертву» К. Серебренникова. Предваряя представления каждого, дуэт «Мокрая палатка» Юрия Стоянова – Ильи Олейникова очень неплохо программировал отношение к претендентам на золотую птицу. Кому она достанется, становилось ясно из их резвого вокала. Озорничать артистам не запретил бы и сам гуру Мамонов – они славно потрудились, сопротивляясь китайскому господству на Руси: оба артиста многодетны.

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