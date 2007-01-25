Что совершила Вербицкая?

Александр, супруг телезвезды: Любимой жене я по этому поводу всю неделю повторял: «Как только подумаю, что у тебя уже орден есть, так начинаю верить в справедливость! Оказывается, что и в наше время ценят не только тех, кто прыгает на сцене! Да и при плохом муже орден тоже бы не дали!» 20 лет продержаться в одной программе, несмотря на смену начальства, на веяние моды, на тяжелый график работы, - это не просто подвиг, это безумие! Она четырех председателей Гостелерадио пережила! Носить орден Дружбы Лариса пока не собирается, но прятать его тоже не стала. Положила на самом видном месте в квартире...