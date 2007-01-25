Деловая женщина, любительница хорьков

- Оля, вы часто играете фатальных, роковых женщин. А сами верите в рок? Или считаете, что все можно спланировать, спрогнозировать?

– Я верю и в совпадения, и в расчет. В моей жизни были и роковые, и просчитанные моменты. А было так, что все просчитала, но если бы не повезло – ничего бы не сложилось, и наоборот.

– В фильме «Убей меня, ну, пожалуйста!» вы играете женщину-киллера, которая переживает целую череду опасных приключений. Правда, что однажды вы вошли в клетку к тигру, вдохновившись фильмом «Укротительница тигров»?

– К тиграм я действительно входила. Правда, меня вдохновил, скорее, не фильм, который я в детстве смотрела, а братья Запашные. Это один из немногих моих «острых» экспериментов. Я – не экстремал. Какие-то каскадерские трюки в кино предоставляю делать профессионалам. Если нет соответствующей подготовки, зачем лезть на рожон?

– Фотосъемка животных и птиц – одно из ваших хобби. Расскажите, кто из зверушек уже «позировал» для вас?

– Увлечение фотосъемкой переросло уже в нечто более глобальное – стала снимать кино. Что касается моего хобби – люблю снимать диких зверушек. В моей коллекции есть разные птицы, хорьки. Тигров и бегемотов тоже удалось щелкнуть – к кому входила в клетки, того и снимала.

– Какую роль вы хотели бы сыграть?

– Конкретной любимой героини у меня нет. Есть истории, которые мне хотелось бы снять. Настолько люблю кино, что вижу его не отдельными персонажами, а отдельными картинами, историями.



Я ведь не только актриса, но и заместитель генерального директора киностудии «Дебют», а с этого года стала полноправным продюсером. Буду «делать» свое кино (улыбается). Я много лет к этому шла, изначально хотела заниматься именно производством фильмов. К сожалению, ограниченные бюджеты пока не позволяют задействовать в фильмах первоклассных актеров.

Вопрос финансирования сегодня очень актуален. В нашей стране давно не развивается детское кино, которому, кстати, Голливуд сейчас уделяет огромное значение. В прошлом году дружественная мне студия сняла потрясающий детский фильм. Им не хватало 150 тысяч – крошечной суммы, чтобы «доделать» фильм. Я попробовала отнести эту картину людям, у которых был детский фонд и можно было попросить денег. К сожалению, никто денег не дал, потому что туда нельзя было вставить рекламу. Это же детское кино. И интереснейший детский проект, потрясающее кино, которое бы понравилось нашим малышам, осталось пылиться на полках. Может, развитие госбюджета кинофильмов даст возможность снимать такое кино – детское, познавательное.

– Вам нравится голливудское кино?

– В Голливуде есть великие фильмы – «Гавана», «Крестный отец», «Форрест Гамп». Я преклоняюсь перед этими фильмами. И в Европе есть великое кино. Например, такое кино снимает Альмадовар.

– Оля, в каких фильмах вас в скором времени можно будет увидеть?