Евгений Плющенко вновь появится на «Первом»?

Продюсер нового экстремального шоу «Властелин горы»: Наша новая программа задумывалась как слепок с «Больших гонок» и должна была называться «Большое восхождение». Вести ее должен был Дмитрий Нагиев, но потом мы решили доверить эту роль обаятельному Плющенко. Во «Властелине горы» команды, составленные из звезд спорта и шоу­бизнеса, будут соревноваться в зимних видах спорта (горные лыжи, езда на собачьих упряжках, альпинизм). Съемки уже начались – в Монженевр, во Францию, приехала группа из 300 (!) россиян, включая звезд: Екатерину Гусеву, Алексея Немова, Александра Носика, Ольгу Будину, Лолиту, Лайму Вайкуле, Сергея Астахова, Светлану Хоркину и Дмитрия Дюжева. Плющенко сразу показал себя… хорошим горнолыжником. С криком: «Вот это спуск!» он первым опробовал сложную трассу.