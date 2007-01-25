Коррупции объявили второй фронт

До сих пор для криминального телевидения этой темы как будто не существовало. Маньяки, убийцы, грабители – их по телевизору показывали сколько угодно. А о коррупции, которая является главной угрозой для России, говорилось очень скупо, да и то в основном в выпусках новостей.

И вот теперь дрожите, коррупционеры! За дело берутся криминальный журналист Михаил Фролов и профессиональный юрист Леся Колесник. На канале НТВ они будут приглашать в студию участников событий и экспертов – сотрудников правоохранительных органов, ученых и политиков. (Конечно, хочется надеяться, что программа при этом не превратится в очередную пустопорожнюю «говорильню».) По крайней мере, название у программы грозное: «30-я глава», а именно эта глава Уголовного кодекса содержит статьи о должностных преступлениях – взяточничест­ве, халатности, злоупотреблении служебными полномочиями и нецелевом расходовании бюджетных средств.