Зима без снега и солнца

Я не из тех людей, кто приходит в восторг от снега, снежков и катания на лыжах и коньках. Зима для меня практически физическое испытание. Сыро, слякотно, встаешь утром – еще темно, в обед уже темнеет. Такое ощущение, что мы живем при свете лампочки, которая и не светит, и не греет. Мне для ощущения полноты жизни нужно много солнца! Ведь я родилась в июле, люблю лето, солнечные дни. Без солнца у меня начинает портиться настроение, я практически заболеваю. Зима и осень наводят на меня тоску. Этой зимой, когда небо обволакивают тучи, и даже если нет дождя, сохраняется ощущение, что целыми днями он идет, и через километры туч не проглядывает ни одного солнечного теплого лучика.

Хотя на улице и тепло, в январе у нас около студии на деревьях стали набухать почки, но ощущения весны нет именно потому, что все серо и совсем нет солнышка. Хочется закрыться в теплой комнате, выпить немного глинтвейна. Самое неприятное, что и все окружающие примерно в таком же состоянии.

Для меня есть два выхода из этой серой ситуации. Первый – поход в солярий, пусть за искусственным, но все же солнцем. Когда немного подпитаешься солнышком, появляются силы работать и все­таки дожить до желанного отпуска. Второй я воплотила в жизнь в новогодние каникулы – мне удалось вырваться из серой московской повседневности. Мы с семьей с удовольствием провели почти две недели на теплом морском побережье. Там не просто тепло, там светит солнце, температура плюс 20! Сразу появляется желание жить, работать.