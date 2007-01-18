Оптимизма много не бывает

- А как вы попали в цирк?

– Начала работать танцовщицей в аттракционе Корниловых «Слоны и танцовщицы». На одном представлении слон Сиам кинул меня в зрительный зал. После этого позора я хотела из цирка убежать навсегда. Но Мария Ивановна Корнилова уговорила остаться. Потом я вышла замуж за ее сына Анатолия. Через какое-то время начала работать со слонами уже как дрессировщица. Мы сделали свой аттракцион «На слонах вокруг света», который потом передали дочке Тае. Десять лет назад нам привезли двух маленьких слоников. Я сделала с ними номер. С ним выступаю и сейчас.

– Нина Андреевна, всех, кто с вами встречается, поражают ваша энергия и прекрасная физическая форма. И уж, простите, никак не дашь вам ваши годы. Лет двадцать как минимум, минус. У вас есть какой-то эликсир молодости?

– Ничего такого, что бы не знали или не могли все остальные. Во-первых, зарядка. Я делаю ее всю жизнь. Раньше это были занятия хореографией, потом прибавилась растяжка, а лет пятнадцать назад я освоила систему японского врачевателя Ниши. Она очень несложная, но удивительно эффективная. Например, там есть упражнение, которое потрясающе хорошо действует на сердце. Вы знаете, что самое главная помощь сердцу – это капилляры. Они в основном проходят в руках и ногах. Так вот, надо лечь на спину, поднять руки и ноги вверх и две минуты трясти ими по возможности довольно быстро. В этот момент кровь начинает поступать к сердцу, и оно оздоравливается! Когда-то давно у меня была стенокардия. После того как я начала делать эти упражнения, я забыла, где вообще сердце находится. Кроме этого, упражнения помогают не набирать лишний вес. У меня была одна приятельница, довольно полная. Я ей говорила: «Делай зарядку, она тебе поможет обрести форму». А она отвечала: «Доживешь до моих шестидесяти, я на тебя посмотрю, как ты будешь ее делать». Так я зарядку и в семьдесят делала, и сейчас, в восемьдесят, тоже делаю. По часу каждый день.

– Но, наверное, не только зарядка помогает держать себя в форме. Больше все же еда, калории. Вы диету наверняка соблюдаете?

– Специальной диеты у меня нет. Есть правило – не переедать. Я ем абсолютно все. И сладкое, и мучное, но в меру. И уже много лет держу один и тот же вес. Утром, например, после зарядки, после душа (я каждое утро делаю обтирание жесткими рукавицами и принимаю контрастный душ) беру геркулес, завариваю его кипятком, натираю туда яблоко, морковь, тыкву, банан и мед. Это мой завтрак. Перед этим еще – сок. Потом через какое-то время выпиваю чашечку кофе с молоком и с бутербродом с икрой, например. Днем съедаю первое, чтобы не было гастрита. Но главное, чтобы все было в меру.

– Все-таки вы что-то недоговариваете… Наверное, есть еще секреты.