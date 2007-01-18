Большая удача Гаркалина

- Недавно состоялась премьера картины Эльдара Рязанова «Андерсен» с вашим участием. Можно несколько слов о фильме?

– Мне кажется, это такая личностная история Рязанова. Он там какой-то серьезный, очень глубокий.

– Но это все же комедия. Все фильмы, в которых вы снимаетесь, – комедии…

– Я стараюсь искать трепетную нотку в характерах и ситуациях, чтобы зритель узнал самого себя. На днях снимали финал «Милосердного» Александра Наумова. Мой герой выходит в чистое поле и говорит: «Спаси нас, Будда Милосердный!» Меня специально для этого возили в Торжок, через черт-­те какие километры. Потом долго гримировали, одевали. Я вошел в кадр, сказал эту фразу, и меня увезли опять в Москву. Каждый из нас, попадая в сложную ситуацию, обращается – как к последней инстанции – к Богу, к Будде, к высшим силам, чтобы только выпутаться!

– Я подозреваю, финал на поле в Торжке получился жизнеутверждающим...

– Недавно я смотрел какую-то замечательную французскую картину. Играет стареющий Депардье, еще ряд выдающихся актеров... Но заканчивается все так плохо – никакой надежды. Все-таки американцы в этом смысле великие люди. Есть установка: с героем не должно случиться ничего плохого. И добро (действительно банально, но так и есть) побеждает зло!

– То есть вы бесконечный оптимист?

– Я ничего не имею против действительно выдающегося режиссера Федора Бондарчука, но я не понимаю, зачем «9 рота» вообще нужна? Еще раз рассказать, как ужасно, когда война ведется тупым государством, при бездарных военачальниках? Разве это поможет постичь смысл человеческой жизни, природы? И все время по телевизору показывают, как один убил другого, а третий расследует это убийство. Не Россия, а один большой МУР!

– Вы любите встречаться со зрителями и поклонниками?

– Я снимался в Твери. Сюжет фильма – истории из жизни бандитов. Мне предложили играть полковника милиции. МВД, высший чин, «оборотень», убийца. Я проводил жену на вокзал, а потом бегу назад на съемочную площадку в костюме полковника милиции, без фуражки. Меня останавливают настоящие милиционеры: «Здравствуйте, товарищ полковник. Можно посмотреть ваши документы?» (Смеется.) А я совсем забыл, что я в костюме. Говорю: «А вот документов нет. И я – это не я. Точн ее, я – это я. Но я на съемках». Они долго и серьезно изучали мой паспорт. Потом не выдержали, засмеялись: «Да мы знаем вас, Валерий Борисович. Просто интересно было подойти. Дайте автограф».

– Вы много ездите по работе и просто путешествуете. Есть любимый город?

– Например, нравится Иерусалим. Этот город настолько самобытен, самодостаточен – он ничто не напоминает, только себя самого.

– А правда, что в Лондоне люди ходят по улицам и улыбаются?