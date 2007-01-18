«Городку» 15 лет. Что дальше?

Юрий Стоянов: Для нас 2007 – год юбилеев. 10 июля мне исполнится 50. Моему партнеру будет 60 лет. Программе «Городок» 15 лет! Канал «Россия» по этому поводу готовит какие­то красивые сюрпризы. Я, кстати, на этом канале родился, с первого дня там, почти 15 лет. За это время нигде больше не работал, только чутьчуть на питерском телевидении, тогда на Пятом канале. За 15 лет я не могу вспомнить ни одного случая технического, или, не дай бог, цензурного замечания. К нам просто относятся хорошо, и я абсолютно не нуждаюсь в том, чтобы хвалить кукушку, которая, как известно, хвалит петуха...

«Городок» – это не телевизионный проект: мы не бываем в студии, не общаемся напрямую с залом, не шутим со сцены, мы не эксплуатируем эту сторону телевидения. Напротив, «Городок» – это признание в любви к кино! То, что передача стала выходить еще и в 23.15, – очень хорошо. Когда наша передача выходит в 11.20, это ведь один зритель, а ночью – уже совсем другой. А опыт показал, что мы интересуем любого зрителя!