«Городку» 15 лет. Что дальше?

Юрий Стоянов: Для нас 2007 – год юбилеев. 10 июля мне исполнится 50. Моему партнеру будет 60 лет. Программе «Городок» 15 лет! Канал «Россия» по этому поводу готовит какието красивые сюрпризы. Я, кстати, на этом канале родился, с первого дня там, почти 15 лет. За это время нигде больше не работал, только чутьчуть на питерском телевидении, тогда на Пятом канале. За 15 лет я не могу вспомнить ни одного случая технического, или, не дай бог, цензурного замечания. К нам просто относятся хорошо, и я абсолютно не нуждаюсь в том, чтобы хвалить кукушку, которая, как известно, хвалит петуха...
«Городок» – это не телевизионный проект: мы не бываем в студии, не общаемся напрямую с залом, не шутим со сцены, мы не эксплуатируем эту сторону телевидения. Напротив, «Городок» – это признание в любви к кино! То, что передача стала выходить еще и в 23.15, – очень хорошо. Когда наша передача выходит в 11.20, это ведь один зритель, а ночью – уже совсем другой. А опыт показал, что мы интересуем любого зрителя!