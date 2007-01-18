Землю – народу!

Документальный фильм «Дачные войны. Кровь за кровь», показанный 15 января по Первому каналу, стал событием недели. Какие адовы муки приходится преодолевать нашим людям ради своей маленькой огородной радости?! Кстати, наши дачи – особая форма собственности, которой нет больше нигде в мире. Типично русское явление, требующее постоянного вложения средств, железных нервов, даже личного мужества. 1 сентября 2006 года в России вступил в силу закон, получивший неофициальное название «дачная амнистия», хотя правильнее было бы его назвать «дачная реабилитация».

В нашей стране земля дачникам никогда не принадлежала. Дачная амнистия – это официальная регистрация права собственности на садовые участки. Масштабный передел земли. А что творилось до этого? В поселке «Август» под Калининградом было 40 дач. Хозяева – в основном пожилые люди. Их выгнали с участков летом 2003го. А домики и многолетние деревья снесли бульдозерами. Сердце одной из дачниц не выдержало...

Впервые на нашем ТВ в «Дачных войнах» была затронута тема конфликтов изза собственности на землю, так волнующая горожан, стремящихся к летнему счастью на природе. Фильм сделан в настроении полного сочувствия народу!