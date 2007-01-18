Станислава Говорухина тоже разыграли

После ряда скандалов вокруг программы «Розыгрыш» (Первый канал) многие звезды обходят эту программу стороной. Они опасаются слишком издевательских, по их мнению, розыгрышей. Тем не менее знаменитая программа начала новый сезон. В списке смелых, кто не побоялся прийти на съемки, – Лия Ахеджакова, Николай Дроздов, Глюкоза, Дима Билан, Петр Толстой, Елена Захарова, Евгений Стычкин, Ирина Рахманова, Андрей Федорцов, Татьяна Веденеева, Аркадий Арканов и Станислав Говорухин, Андрей Разин, Игорь Верник, Анастасия Мельникова, Витас. На этот раз им, правда, будет некоторое послабление: они смогут снять стресс. В студию будут приглашены сообщники – как раз те, кого разыгранные звезды будут жаждать наказать за «дружескую помощь»…