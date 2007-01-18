Жизнь прекрасна с Михаилом Ефимовичем

- Вы певица, артист­ка – зачем вам еще телевидение? Денег на жизнь не хватает?

– Я живу по принципу: есть деньги – хорошо, нет – ну и бог с ними.

– А что вы купили на день­ги, которыми с вами поделился Владимир Пресняков после «Последнего героя»?

– Потратила их на жизнь и на музыку. В то время я ушла из всех музыкальных коллективов, и деньги, которыми со мной поделился Володя, помогли мне просуществовать целый год.

– При этом в передаче «Щас споем» вы целый год работали бесплатно?

– Это так. Меня об этом попросил мой брат Сергей Супонев, который был продюсером проекта. Не думаю, что другим людям я бы позволила подобное обращение.

– Как вы стали соведущей Михаила Швыдкого? Почему выбор пал именно на вас?

– Все произошло словно в новогодней сказке. Однажды раздался звонок, я взяла трубку и услышала голос Михаила Ефимовича, который предложил мне стать его соведущей.



А вот кто первый на СТС вспомнил обо мне – до сих пор неясно. Просто они искали антипода Михаила Ефимовича. Он – солидный человек, а я – этакий помощник волшебника.

– Он к вам так и относится, как к помощнику?

– Михаил Ефимович регулярно звонит мне, интересуется, как у меня дела и не нужно ли чем помочь. Я знаю, что с некоторыми людьми у него не складываются отношения. Уровень его должности обязывает быть иногда жестким, бескомпромиссным… Он как ходячая энциклопедия, находиться рядом с ним интересно и легко.

– Если что, сможете к нему за помощью обратиться?

– Все свои проблемы привыкла решать сама. Но если пойму, что без помощи не обойтись, думаю, сделать это будет легко.

– О работе в музыкальных группах вы сказали: «Мне не нравится ситуация, когда ты не решаешь ничего». На ТВ у вас все по-другому?

– Когда меня пригласили в передачу, то очень четко описали обязанности и права. Как себя вести на съемочной площадке, мне никто не указывает. Шутки произносить – мне доверено самой. А в музыкальных группах мы «на берегу» договаривались об одном, а в «плавании» все происходило иначе. Я была этим возмущена, протестовала, а потом по­просту бежала.

– Так что же для вас сейчас важнее?

– ТВ стало моей основной работой. А музыка превратилась в хобби. Это тоже неплохо. Мне не нужно больше зарабатывать на жизнь бесконечными гаст­ролями, переездами, ад­ским трудом, который любимую работу превращает в рутину и канитель.

– А ваша новая группа «Перья» – это что?

– Пока для меня это только затраты. Место, куда я отношу свои заработанные «телевизионные» деньги. Мы встречаемся, репетируем, что-то записываем, куда-то ездим… Главное, пока мне хватает на жизнь, и я счастлива, что у меня нет нужды бежать к какому-нибудь продюсеру и умолять его о том, чтобы он за любые деньги взял меня к себе.

– Ходят слухи про ваш строптивый и невыносимый характер.

– В ситуациях, когда пытаются задеть мои интересы и мое достоинство, я отвоевываю свои позиции. Люди, с которыми у меня возникли препирательства, конфликты или выяснения отношений, совершенно не ожидали, что им будет дан достойный отпор.

– Это часть вашего имиджа?