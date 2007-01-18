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Жизнь прекрасна с Михаилом Ефимовичем

Родителям Лены Перовой не нравится только ее татуировка

№ 3(37) от 18.01.2007 [«Аргументы Недели », Таня ГЕЙНС ]

Жизнь прекрасна с Михаилом Ефимовичем
Фото Г. УСОЕВА

- Вы певица, артист­ка – зачем вам еще телевидение? Денег на жизнь не хватает?

– Я живу по принципу: есть деньги – хорошо, нет – ну и бог с ними.
 
– А что вы купили на день­ги, которыми с вами поделился Владимир Пресняков после «Последнего героя»?
 
– Потратила их на жизнь и на музыку. В то время я ушла из всех музыкальных коллективов, и деньги, которыми со мной поделился Володя, помогли мне просуществовать целый год.
 
– При этом в передаче «Щас споем» вы целый год работали бесплатно?
 
– Это так. Меня об этом попросил мой брат Сергей Супонев, который был продюсером проекта. Не думаю, что другим людям я бы позволила подобное обращение.
 
– Как вы стали соведущей Михаила Швыдкого? Почему выбор пал именно на вас?
 
– Все произошло словно в новогодней сказке. Однажды раздался звонок, я взяла трубку и услышала голос Михаила Ефимовича, который предложил мне стать его соведущей.

А вот кто первый на СТС вспомнил обо мне – до сих пор неясно. Просто они искали антипода Михаила Ефимовича. Он – солидный человек, а я – этакий помощник волшебника.
 
– Он к вам так и относится, как к помощнику?
 
– Михаил Ефимович регулярно звонит мне, интересуется, как у меня дела и не нужно ли чем помочь. Я знаю, что с некоторыми людьми у него не складываются отношения. Уровень его должности обязывает быть иногда жестким, бескомпромиссным… Он как ходячая энциклопедия, находиться рядом с ним интересно и легко.
 
– Если что, сможете к нему за помощью обратиться?
 
– Все свои проблемы привыкла решать сама. Но если пойму, что без помощи не обойтись, думаю, сделать это будет легко.
 
– О работе в музыкальных группах вы сказали: «Мне не нравится ситуация, когда ты не решаешь ничего». На ТВ у вас все по-другому?
 
– Когда меня пригласили в передачу, то очень четко описали обязанности и права. Как себя вести на съемочной площадке, мне никто не указывает. Шутки произносить – мне доверено самой. А в музыкальных группах мы «на берегу» договаривались об одном, а в «плавании» все происходило иначе. Я была этим возмущена, протестовала, а потом по­просту бежала.
 
– Так что же для вас сейчас важнее?
 
– ТВ стало моей основной работой. А музыка превратилась в хобби. Это тоже неплохо. Мне не нужно больше зарабатывать на жизнь бесконечными гаст­ролями, переездами, ад­ским трудом, который любимую работу превращает в рутину и канитель.
 
– А ваша новая группа «Перья» – это что?
 
– Пока для меня это только затраты. Место, куда я отношу свои заработанные «телевизионные» деньги. Мы встречаемся, репетируем, что-то записываем, куда-то ездим… Главное, пока мне хватает на жизнь, и я счастлива, что у меня нет нужды бежать к какому-нибудь продюсеру и умолять его о том, чтобы он за любые деньги взял меня к себе.
 
– Ходят слухи про ваш строптивый и невыносимый характер.
 
– В ситуациях, когда пытаются задеть мои интересы и мое достоинство, я отвоевываю свои позиции. Люди, с которыми у меня возникли препирательства, конфликты или выяснения отношений, совершенно не ожидали, что им будет дан достойный отпор.
– Это часть вашего имиджа?
– Да, у меня есть характер, да, я уходила из коллективов, где меня унижали. Я и впредь не потерплю подобного отношения! При этом в личных отношениях я очень мягкий человек. Я берегу дорогих мне людей и никогда не устраиваю скандалы.

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