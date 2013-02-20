«Радио России» открывает таланты

Любителям спорта ещё долго отсчитывать дни до наших побед на Олимпиаде в Сочи. А вот поклонники классической музыки могут ликовать уже сейчас. Из Праги пришли замечательные вести: юные российские пианисты признаны лучшими в Европе!

«Концертино Прага» профессионалы называют одним из самых объективных международных музыкальных конкурсов. Ведь интернациональное жюри оценивает юных музыкантов инкогнито – по пронумерованным студийным записям. Условия и ритм – трёхлетний шаг, когда ежегодно оценивается владение лишь несколькими музыкальными инструментами, остаются практически неизменными с 1966 года.

На нынешний, 47-й раунд, «Концертино Прага» национальные радиокомпании стран – участниц Европейского вещательного союза представляли записи пианистов, виолончелистов, скрипачей и гитаристов. Фортепьяно – традиционно победное направление для России.

– Уже на предварительном прослушивании среди множества кандидатов на себя обратили внимание два ученика Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных: Виктор Маслов и Павел Верхатуров, – восстанавливает картину конкурсных событий Ирина Ушанова – ведущая «Радио России» и координатор «Концертино Прага» у нас в стране. – И в финале ребят разделяли буквально доли баллов.

Мастерство Виктора Маслова прежде всего оценили члены нашей отборочной комиссии. Селекцию национальных талантов на «Радио России» на этот раз проводили лауреаты «Концертино» 1966 года – пианистка Любовь Тимофеева и виолончелист Михаил Уткин. Любовь Ивановна сразу же отметила своего юного московского коллегу. И признала, что «Экспромт» Шуберта в исполнении Виктора звучит удивительно поэтично. Манера его игры взрослая и ничем не выдаёт пятнадцатилетнего возраста музыканта.

Эта оценка словно предсказала успех. Виктор Маслов не только стал лауреатом первой премии, получил Гран-при международного радиоконкурса «Концертино Прага», но и был назван абсолютным победителем, обладателем приза Гелены Карасковой.

В начале лета нашим ребятам предстоит защищать своё лауреатство в пражском Рудольфиниуме, где в сопровождении Симфонического оркестра Чешского радио пройдёт гала-концерт победителей «Концертино».

По традиции знакомиться с будущими участниками «Концертино Прага» можно на волнах «Радио России» в программе «Пять с плюсом» каждый 2-й и 4-й вторник в 16:30.