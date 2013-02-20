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Влюбилась бы в Антона Павловича

№ 7(349) от 21.02.2013 [«Аргументы Недели », Александр МАЛЮГИН-ГАВРИЛОВ ]

Влюбилась бы в Антона Павловича
Фото Г. УСОЕВА

Светлана ИВАНОВА училась во ВГИКе. Ещё до окончания института начала сниматься в кино. Её первой заметной работой стала роль в драме Фёдора Бондарчука «9 рота». Затем были такие фильмы и сериалы, как «Дуэль», «Четыре таксиста и собака», «Журов», «Вербное воскресенье», «Август. Восьмого», «Поклонница», «Грач» и др. С 2011 года Светлана Иванова играет в труппе знаменитого театра «Современник».

- Светлана, в фильме Виталия Мельникова «Поклонница» вы сыграли романтическую, интеллигентную барышню, влюблённую в Антона Павловича Чехова. До сериала «Грач» всем казалось, что это и есть ваше устоявшееся амплуа…

– «Поклонница» делалась очень долго, непросто, но в итоге фильм получился замечательный, потрясающий, светлый! Его героиня Лидия Авилова действительно мне близка, у меня ощущение, что она – моя хорошая знакомая. Хотя, думаю, если бы я вдруг оказалась рядом с Антоном Павловичем, я бы более безрассудно в него влюбилась. Уж не знаю, что бы вытворяла, но вела бы себя неприлично: писала письма, звонила, стояла бы под дверью… Что касается роли в сериале «Грач», то да, это полная смена амплуа. Мои прежние героини были нежными барышнями, которые любили и страдали, но не более. А тут – чуть ли не Лара Крофт, боевая, тренированная, где-то отчаянная. Хотя первое время я даже боялась стрелять. Стоял передо мной психологический барьер. Знала, что это безопасно: и патроны холостые, и инструктор рядом. Правда, пистолет Макарова был самый настоящий…В конце концов, я себе переломила, и теперь неплохо стреляю.

– Вы часто переламывали себя и в детстве, выбирая между математикой и искусством, не так ли?

– Меня никто не заставлял бросить танцевальный кружок и поступить в физико-математическую школу. Это был осознанный выбор: нагрузки в такой школе несовместимы со всякими кружками. А в 14 лет снова перемена: записалась в кружок при ГИТИСе, потому что было забавно и интересно. Педагоги и настоящие артисты занимались с нами, школьниками, мы делали этюды, ставили какие-то спектакли.

– Вы снялись в фильме Михаила Пореченкова «Сказка. Есть», который состоит из трёх новелл. Правда, что все актёры играли там бесплатно, на дружеской, так сказать, основе?

– Все артисты участвовали в картине за очень символические деньги, скажем так. Хотя по большому счёту снимались действительно за идею, потому что сказок в нашей стране не было давно, и особенно таких – хороших, светлых, добрых, именно для детей. «Сказка» – это кино, которое можно смотреть всей семьёй, а это очень важно. Я понимаю продюсеров, почему они берутся за такие истории: есть возможность охватить все зрительские сегменты. Раньше мы говорили – «детское кино», а сейчас – «семейное кино» без возрастных ограничений, кино, на которое можно пойти всей семьёй, с друзьями, и прекрасно провести время… В общем, Михаил Евгеньевич Пореченков именно таким образом нас всех и уболтал!

Новелла «Игрушечный мир», где я снималась, словно мечта любого нормального ребёнка попасть в мир сказки, к куклам, игрушкам. Когда приехала первый раз в съёмочный павильон Киностудии Горького, просто обомлела: там был построен кукольный дом размером с загородный особнячок. Было очень круто! В новелле я играю дочку Кена и Барби, меня называют Кукла Сестра. И всё оказалось не так просто!

– Почему же?

– Понимаете, мы, артисты, играем глазами, губами, поворотом головы, взглядом. Здесь такие приёмы не работают. Должна быть кукольная пластика, кукольная мимика, точнее её отсутствие, волосы, завязанные в тугие-тугие косички из серии «ни одна мышца на лице не шевельнётся», хлопающие глаза… В общем, и я, и Даша Мороз, и Серёжа Угрюмов, тоже играющие кукол, достаточно долго что-то придумывали, бились над кукольной органикой. Надеюсь, нам всё удалось.

– Вы пришли в театр «Современник», когда труппу покинула популярная актриса Марина Александрова. Галина Волчек вам сама позвонила?

– Дело было так. Практически в мой день рождения мне позвонили от Галины Борисовны и пригласили на встречу с ней. Я пришла, встретилась и как-то вот зацепилась. Театр тогда действительно покинула Марина Александрова, но Галина Борисовна сказала, что подумывала о том, чтобы пригласить меня в театр ещё несколько лет назад, но у неё не было места… В «Современнике» я сразу сыграла роль, которую играет Чулпан Хаматова. Её параллельно с Чулпан исполняли разные артистки: Лена Корикова, потом Марина Александрова, теперь – я.

– Многие российские актрисы ведут программы на телевидении. Вас на ТВ ещё не приглашали?

– Периодически предлагают, и у меня даже был короткий опыт ведения кулинарной передачи. К сожалению, она долго не просуществовала, но было очень интересно. Совершенно другая органика, тоже некая роль, но условия игры немножко иные, потому что надо по-другому разговаривать, вести себя… Мне всё сейчас интересно, в том числе и ТВ, и я бы не отказалась, например, от участия в какой-нибудь детской передаче.

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