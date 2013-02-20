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В Париже прошли Дни русской книги

№ 7(349) от 21.02.2013 [«Аргументы Недели », Наталья КОПОСОВА ]

В Париже прошли Дни русской книги
Читатели и после круглого стола долго не хотели отпускать В. Слипенчука

В конце прошлой недели во Франции в четвёртый раз прошли Дни русской книги, в рамках которых были организованы встречи с известными русскоязычными писателями, круглые столы по вопросам различных литературных жанров. Также была вручена премия за лучший перевод книги с русского языка.

В этот раз мероприятие символично было организовано в мэрии 5-го аррондисмана Парижа – напротив Пантеона, хранящего останки великих писателей-просветителей: Вольтера, Жан-Жака Руссо, Виктора Гюго, Эмиля Золя и др.

В мероприятии приняли участие Андрей Макин, Василий Голованов, Андрей Курков, Борис Акунин и др. Писатели могли напрямую пообщаться с русскими соотечественниками, продемонстрировать им свои новинки.

Одним из центральных мероприятий стал круглый стол в зале Араго, где обсуждали современную Россию. Внимание публики было привлечено присутствием на нём Виктора Слипенчука, чья книга «Зинзивер» не так давно была переведена на французский язык и представлена публике несколько месяцев назад во Франции.

Как сказал сам автор во время встречи, с момента выхода книги он не переставал получать рецензии от французских СМИ. Каждый месяц приходили новые публикации.

Для французской публики, практически не знакомой с событиями 90-х годов в России, роман «Зинзивер» стал откровением. Впрочем, как заметил автор в рамках круглого стола, откровением (в бытовом смысле) уже неактуальным, так как с тех пор Россия успела существенно поменяться. Что же касается исторической правды того времени и богатства русского языка, благодаря которому писатель изображает своих литературных героев, то ничего не изменилось. В центре романа – любовь Мити и Розочки. И пока актуальна любовь в жизни – будут актуальны и романы о любви. И рецензии и отзывы французского читателя о романе «Зинзивер» как раз убеждают именно в этом.

На круглом столе прозвучало немало забавных историй. Любопытным эпизодом стала для собравшихся история знакомства Виктора Слипенчука с Михаилом Горбачёвым. После обращения невыездного писателя к простому секретарю Политбюро, принявшему участие в его судьбе, спустя несколько лет они встретились и обменялись книгами. Виктор Слипенчук подарил Михаилу Горбачёву книгу «Огонь молчания», а Михаил Горбачёв – Виктору Слипенчуку своё произведение «СССР можно было сохранить».

Слипенчук также остановился на названии книги, связанной с творчеством Велимира Хлебникова, рассказав о том, какие предположения за время выхода книги прозвучали по этому поводу от российских читателей. Так, однажды, во время прямого радиоэфира, жительница Мурманска высказала предположение, что книга рассказывает о жизни Зины и Веры.

После встречи «АН» поинтересовались ощущениями автора от общения.

– Какое впечатление от встречи с аудиторией французских соотечественников?

– Очень свободное общение. И в этом есть существенное отличие. Эта свобода идёт не от внешнего, показного, а от внутреннего раскрепощения. Видно, что люди пришли пообщаться, а не чему-то соответствовать. Вот это мне очень бросилось в глаза и понравилось. К сожалению, я не владею французским. К сожалению – потому что думаю, собралась моя аудитория.

– После этой поездки что-то новое можно будет ожидать? Помня, что почти каждый раз Франция вдохновляла вас на написание новых произведений.

– В настоящее время я работаю совершенно в другом направлении. У меня во Вьетнаме выходит книга «Звёздный Спас» на вьетнамском языке. Она сегодня очень злободневна. О ней мы здесь говорили. Книга уже готова, я уже видел гранки. И где-то в начале апреля, если позволит здоровье, будет презентация во Вьетнаме.

Сегодня вечером издательство «Лаж Дом» (L’Age d’Homme) организует полуторачасовую беседу с участниками круглого стола в прямом радиоэфире, на котором переводчик романа «Зинзивер» профессор Жерар Коньё, надеюсь, расскажет о переводе на французский язык моей книги «Восторг и горечь». В неё я включил новые публикации в «Аргументах недели» и «Литгазете».

 

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