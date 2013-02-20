Прогулка от Смольного до Невского

В рамках проекта «Отк­рытая библиотека» на минувшей неделе состоялась встреча жителей с вице-­губернатором Санкт­-Петербурга Василием Кичеджи, курирующим в Смольном науку, культуру, образование и СМИ. Организаторы решили, что у горожан должна быть возможность задать вопрос представителям власти лично, и позвали чиновника поговорить о проблемах в сфере культуры.

В читальный зал библиотеки им. Маяковского были, похоже, внесены все стулья, которые находятся на балансе организации, — от желающих не было отбоя. В том числе и поэтому планово­казенной встречи не получилось, так как большую часть времени заняли вопросы горожан и ответы чиновника.

Опора на классиков

Естественно, так как встреча проходила в библиотеке, вице­-губернатор не мог не поговорить о чтении, причем упомянув недавно курсировавший по городу автобус с изображением Сталина: «При нем много было плохого, никто не скрывает. Но когда идет полемика — нужен нам автобус со Сталиным или не нужен — вы знаете, можно по­-разному отнестись, но когда мы говорим о руководителях, как сейчас принято — чиновниках, то Сталин в день читал триста страниц. Я думаю, что сегодня многие чиновники и одну книгу в месяц не прочитают».

В качестве настольной книги для граждан и особенно для предпринимателей Кичеджи предложил «Мертвые души» Гоголя. «Там написано обо всем и о бизнесе, и о коррупции, и о любви к Родине», сделал упор на православии, которое можно отыскать в произведениях Пушкина (тот еще борец за веру — прим. автора), Достоевского, Толстого и пообещал активно поддерживать библиотечное дело в городе.

Вернувшись в современную Россию, вице-губернатор поделился информацией о том, что сейчас очень многие молодые люди хотят «пойти в чиновники», поэтому в Академию госслужбы «самый высокий конкурс — 48 человек на место». Вывод оказался любопытным: «Это новый виток культуры — уйти в чиновники и оттуда начать свое культурное образование, получить профессию».

Культурной революции не будет

Как чиновник уже состоявшийся, он пообещал больше внимания уделять музеям. Сейчас Кичеджи взял под личный контроль организацию музея Бродского. Уже несколько лет ведется тяжба с расселением этой коммунальной квартиры, последняя ее жительница никак не уступает свою комнату, с каждым годом повышая ее стоимость (сейчас это 12 миллионов рублей — «АН»). Не за горами создание Музея науки и техники, правда, в этом случае работы будут вестись на деньги «Газпрома». А вот с музеем Лермонтова пока есть сложности: дом, в одной из квартир которого жил поэт, выставлен на торги, и купить его с обременением в виде будущего музея «желающих пока нет». О создании музея под открытым небом на Охтинском мысу также у вице-­губернатора нет информации.

Коснулся чиновник и вопроса развития театров, сообщив, что на их поддержку в этом году из городского бюджета выделено 47 миллионов рублей. Тут же из зала посыпались предложения от желающих создать свои театры, на что вице-губернатор попросил передать их в аппарат и пообещал встретиться лично с каждым. Правда, гражданину якобы из «Театра нерешенных проблем», который покусился на площадку Мариинского театра, Кичеджи предложил «сначала решите свои проблемы…». Завершая тему, чиновник предупредил о том, чтобы все было без культурных революций: «Я за то, чтобы войны не было, спокойно двигаемся. Я не консерватор, я за реформы, но за очень мягкие».

Обобщая, Василий Кичеджи дал оценку современной ситуации в культурной отрасли: у нас все хорошо, фестивали, форумы, собирающие сотни тысяч участников, а туристов в Петербург приезжает, по его словам, почти в 3 раза больше, чем в Москву. При этом ничего не было сказано о том, когда в городе появится председатель Комитета по культуре, куда делись деньги с празднования 9 мая 2012 года, что будет с так называемыми «неэффективными» вузами и вообще каковы приоритеты культурной политики городских властей (именно так была означена тема встречи — «АН»).

Вице­губернатору был задан и вопрос о музее Набокова, в последнее время привлекающий внимание хулиганов, — разрисованные стены, разбитые окна… Общественность успокоили: «усилена охрана, установлены видеокамеры». Но везде камеры, по мнению чиновника, ставить не надо: «Я человек крупный, но абсолютно спокойно могу пройти от Смольного до Невского и так далее, абсолютно спокойно пройти и полюбоваться великой архитектурой»…