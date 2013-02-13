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Причудливые извивы психики

№ 6(348) от 14.02.2013 [«Аргументы Недели », Александр МАЛЮГИН-ГАВРИЛОВ ]

Причудливые извивы психики
Фото Г. Усоева

Заслуженный артист России Анатолий БЕЛЫЙ много играл на театральных подмостках. Не каждому актёру к сорока годам удаётся исполнить роли и короля Лира, и чеховского Тригорина, и булгаковского Мастера. С 2003 года Анатолий – в труппе МХТ имени Чехова, но сейчас взял паузу в театре и активно снимается в кино. Зритель любит работы актёра в таких фильмах и сериалах, как «Бригада», «Застава Жилина», «Братья Карамазовы», «В стиле jazz», «Фурцева», «О чём ещё говорят мужчины» и др.

- Анатолий, вы – один из ведущих актёров МХТ. Почему решили взять паузу в театре и как надолго?

– По крайней мере на год. Просто у меня было до пятнадцати спектаклей в месяц, и я попросил Олега Павловича Табакова немножко разгрузить меня, ввести актёров второго состава. Спасибо, он пошёл мне навстречу, он вообще великий стратег.

– В театре вы сыграли старого короля Лира в 33 года. Наверное, возрастной грим накладывали часа четыре перед спектаклем?

– Нет, грим был минимальный, я не превращал Лира в старика. Конечно, король должен быть постарше. Но тот спектакль поставил авангардный японский режиссёр, и для него не важен был возраст, важна – энергия. Спектакль стал для меня огромной школой, во мне словно открылись какие-то энергетические шлюзы.

– Несколько лет назад вы получили театральную премию от Фонда Олега Табакова с очень интересной формулировкой: «За способность открывать новые возможности актёрского искусства в познании причудливых извивов человеческой психики». Интересно, как выглядит награда «за извивы»?

– Папка, чуть больше ежедневника, куда вложен диплом с надписью: за то, что вы сейчас процитировали. Ну и денежное вознаграждение. Был отмечен не я один, а творческая группа спектакля «Человек-подушка» Кирилла Серебренникова. Нам было приятно, что Олег Павлович отметил нашу непростую работу, которую публика, кстати, сначала не приняла.

– В недавней картине режиссёра Рената Давлетьярова «Стальная бабочка» вы исполнили роль следователя. Вы играли работников правоохранительных органов и в картине «Наваждение», и в фильме «Кто я?». Не надоело?

– Да, это уже не первый мой следователь. Но в «Стальной бабочке», помимо того что сценарий захватил, во мне сработал и чисто спортивный интерес – смогу ли я сыграть в рамках одного и того же образа жизни разные нюансы характеров. И я искал отличия! Мой оперуполномоченный Ханин из «Стальной бабочки» более резкий, нервный, импульсивный. Предыдущий герой, следователь Шумов из фильма «Кто я?», был более закрытый. А этот – огневой! Вполне может статься, будет и четвёртый следователь. Если возникнет интересная сценарная история. Но в длинные сериальные следовательские истории я, конечно, не пойду.

– В одном из интервью вы сказали: я – человек вспыльчивый, но отходчивый. Вам самому, наверное, Ханин ближе?

– Да, я бываю вспыльчивым. Но редко. И мне действительно ближе Ханин, хотя я менее экспрессивен, чем он… Кстати, Ханин чем-то похож на Давлетьярова, особенно в мгновенной вспышке эмоций, так что я «срисовал» какие-то черты с режиссёра картины.

– Расскажите о ваших новых работах. Что на выходе?

– На выходе – 12-серийный фильм режиссёра Дмитрия Черкасова «Городские шпионы» для Первого канала. Это такая наша бондиана, очень стильная история. Оперативный отдел следственного комитета по борьбе с крупными экономическими преступлениями. Примерно тот же, что у Ханина, характер, но герой немного другой. И дело не в том, что у него хорошая рубашка: сам жанр смещён в сторону именно бондианы, с разумной долей иронии.

– Наш русский Бонд в «Городских шпионах» – это вы?

– Если и да, то очень ассоциативно… Также я снимаюсь в фильме «Вангелия». Это история болгарской прорицательницы Ванги. Там я русский разведчик перед началом Первой мировой войны. Ещё – в картине о Марке Шагале, которую снимает Александр Митта. Съёмки проходят в Питере и Витебске. Я играю Казимира Малевича. Шагала – играет Лёня Бичевин.

– Анатолий, ко всему прочему вы – мастер спорта по акробатике. А как сейчас поддерживаете форму, необходимую для того, чтобы играть сильных, брутальных героев?

– Не скажу, что часто играю брутальных персонажей, но во многих ролях спортивная подготовка мне действительно пригодилась. А форму очень «смешно» поддерживаю: хожу лечить спину в Центр Дикуля в Москве. У него своя система, основанная на тренажёрах. Получается, что параллельно с тем, что лечу спину, ещё укрепляю практически все группы мышц.

– Проблемы со спиной – это последствия какой-то травмы?

– Это последствия жизни, и вообще того, что мы ходим на двух ногах. У многих людей очень часто бывает развита межпозвоночная грыжа, главное – не запускать.

– Вам из Голливуда предложений не поступало? По фактуре вы очень подходите!

– Пока никто не беспокоил. Там своих актёров хватает, а нам надо здесь работать и жить, поднимать своё кино, чтобы оно стало интересным, качественным, достойным.

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