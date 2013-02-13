//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Культура

Башмет опять удивит Сочи

№ 6(348) от 14.02.2013 [«Аргументы Недели », Сергей Сыч ]

Башмет опять удивит Сочи
liveinternet.ru

Не успела Москва отойти от юбилейных торжеств маэстро, как пришла очередь удивлять олимпийский Сочи. Десять февральских дней Шестой Международный фестиваль искусств во главе с Юрием Башметом и звёздами – участниками этого форума будет радовать сочинцев и гостей яркими впечатлениями и незабываемыми встречами.

Для многих стало уже традицией встречаться в Сочи в феврале на Зимнем Международном фестивале искусств, арт-директором которого является маэстро Юрий Башмет. 2009 год ознаменовался тем, что маэстро стал Послом XXII зимних Олимпийских игр, а в 2011 г. форум искусств получил прописку в престижнейшей Европейской ассоциации фестивалей и вошёл в двадцатку лучших фестивалей мира. Благодаря поддержке Министерства культуры РФ, администрации Краснодарского края и администрации города Сочи уникальный фестиваль растёт и развивается. Уже несколько лет  его генеральным партнёром выступает МДМ-банк. Партнёры фестиваля – компании «РЖД», «Ростелеком», «ЮТэйр», «Ямаха».

Участниками фестивальной программы этого года стали: солисты балета Гранд Опера (Париж, Франция), Академический Малый драматический театр – Театр Европы под руководством Льва Додина, обладатель семи премий «Грэмми», патриарх кубинского джаза Чучо Вальдес (фортепиано) и его квинтет; известная ирландская группа DEDANNAN. Для многих настоящим событием станут выставочные проекты фестиваля. Это выставка Михаила Шемякина, посвящённая 70-летию художника; Выставка ювелирного искусства: Международная выставка-конкурс произведений видеоарта «Эхо-Эко»; Выставка к 100-летию Музея им. Глинки. Сочинцы и гости фестиваля увидят уникальную выставку фотографий, посвящённую 60‑летию Юрия Башмета.

Зрителей ждёт множество сюрпризов. Проект «Музыкальные легенды в Сочи» и концерт представит зрителям истинных мастеров мировой музыкальной сцены: сэра Джеймса Гелвейя, Ангелику Киршлагер. «Звёзды XXI века» познакомят с лучшими молодыми музыкантами из разных стран мира. Настоящих ценителей классической музыки не оставит равнодушным бессмертная музыка оперы И. Штрауса «Летучая мышь» в исполнении cолистов театров Фольксопера и Штаатсопера (Вена, Австрия).

Проект «Параллельные миры. Русское искусство/XXвек часть I» соединит в единое целое современные технологии, музыку и живопись. Это музыкально-визуально-литературная композиция в формате 3D знакомит с картинами русских художников в музыкальном обрамлении произведений русских композиторов. Картины Куинджи, Репина, Врубеля, Дейнеки, Самохвалова, Пластова, Щедрина, Коровина, Бакста, Григорьева, Шагала, Ларионова, Гончаровой соединят с музыкой Рахманинова, Шостаковича, Прокофьева, Хренникова в исполнении «Новой России» под управлением Юрия Башмета. А поэтическое творчество Блока, Северянина, Маяковского, Хлебникова в актёрской интерпретации Константина Хабенского поставит окончательную точку в этом проекте.

И как всегда, организатор фестиваля «Русское концертное агентство» запланировал спецпроекты: мастер-классы ведущих артистов и участников фестиваля, телемосты с разными городами России, творческие встречи и дискуссии.

Так что спешите видеть, спешите слышать.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Политика

"Проигрышная позиция", - Пушков оценил заявление про закон об особом статусе Донбасса

"Проигрышная позиция", - Пушков оценил заявление про закон об особом статусе Донбасса

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал сообщение министра иностранных дел Украины об изменении закона о статусе Донбасса. По его словам, президент Владимир Зеленский окажется в проигрышной позиции.

//В мире

Американское издание назвало российское оружие, способное "покорить весь мир"

Американское издание назвало российское оружие, способное "покорить весь мир"

Американское издание назвало российское оружие, которое способно буквально "покорить весь мир". Журналисты утверждают, что оно может перевернуть с ног на голову образ боевых действий в море.

//Экономика

В Германии считают, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа

В Германии считают, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа

Россию пытаются частично вытеснить с рынка "голубого топлива", заявил глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Робби Шлунд.

//новости партнеров

//Политика

Из украинских учебников хотят убрать упоминание о дружбе с Россией

Из украинских учебников хотят убрать упоминание о дружбе с Россией

Министр образования Украины Анна Новосад предложила исключить из школьных учебников все упоминания о дружеских отношениях с РФ. Заявление прозвучало на форуме "Ялтинская европейская стратегия".

//В мире

В Украине заявили об угрозе ликвидации железных дорог в стране

В Украине заявили об угрозе ликвидации железных дорог в стране

Бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава заявил о негативных последствиях для системы железнодорожного транспорта страны. По его мнению, приватизация "Укрзализныци" является большой ошибкой.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Глава "Ростеха" готов переименовать Superjet 100

Глава "Ростеха" готов переименовать Superjet 100

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что возможен ребрендинг самолета Superjet 100 после серии проблем, в том числе трагедии, которая произошла в Шереметьево. По его словам, можно в принципе переименовать название воздушного судна.

//Общество

Что помогло СССР победить Гитлера?

Что помогло СССР победить Гитлера?

Уже 80 лет минуло с момента начала Второй мировой войны, которая обернулась тотальным геноцидом людей, не принадлежавших к арийской расе. Мировое сообщество с содроганием вспоминает события тех лет.

//Шоу-бизнес

СМИ: состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось

СМИ: состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось

Стало известно, что медикаментозная кома знаменитой актрисы Анастасии Заворотнюк перешла в глубокую кому. Теперь состояние знаменитости не будет поддерживаться лекарствами.

//Спорт

Мария Бутырская рассказала о сложных отношениях со свекровью

Мария Бутырская рассказала о сложных отношениях со свекровью

Российская фигуристка Мария Бутырская рассказала о своих отношениях со свекровью. Фигуристка призналась, что общение с матерью мужа у неё наладилось не сразу.

//Новости партнеров

//Авто

Компания Ford уходит с российского рынка

Компания Ford уходит с российского рынка

Компания Ford завершает продажи легковых автомобилей в России. В августе этого года марка передала российским покупателям 1474 машины, это на 52.7% меньше, чем за тот же период 2018 года.

//Шоу-бизнес

Тодоренко и Топалов рассказали, как выбирают няню для сына

Тодоренко и Топалов рассказали, как выбирают няню для сына

Певец Влад Топалов и его жена телеведущая Регина Тодоренко рассказали, как выбирают няню для своего девятимесячного сына Миши. Звёзды признались, что у них очень строгие критерии.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Наташу Королеву раскритиковали за растерянный талант

Наташу Королеву раскритиковали за растерянный талант

Наташу Королеву уличили в фальшивом пении после публикации видео, на котором певица с коллегой из группы "Соль Карибе" исполняет песню "Палочка-выручалочка" в латиноамериканской обработке.

//В мире

Жириновский придумал, как спасти Украину от Америки

Жириновский придумал, как спасти Украину от Америки

Владимир Жириновский рассказал, каким образом Российская Федерация способна остановить американизацию Украины. По мнению лидера ЛДПР, российские действия могут стать «достойным концом Украины».

//Общество

Священник порекомендовал россиянкам научиться манипулировать мужьями

Священник порекомендовал россиянкам научиться манипулировать мужьями

Протоиерей Дмитрий Смирнов посоветовал женщинам, которых мужья истязают придирками, научиться манипулировать своими супругами. При этом священник подчеркнул, что мужчина не возвысит себя в глазах женщины, если постоянно будет придираться к ней.

//В мире

Меган Маркл поздравила мужа с днем рождения

Меган Маркл поздравила мужа с днем рождения

В субботу, 15 сентября, принцу Гарри исполнилось 35 лет. В честь этого события в официальном аккаунте герцога и герцогини Сассекских в Instagram появилось поздравление от Меган Маркл.

//Шоу-бизнес

Сегодня продюсер Андрей Разин отмечает День рождения

Сегодня продюсер Андрей Разин отмечает День рождения

Сегодня у первого советского музыкального продюсера, отца современного шоу-бизнеса, основателя группы «Ласковый май», главного мистификатора СССР и крёстного отца серого кардинала лихих 90-х Бориса Березовского Андрея РАЗИНА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!

//В мире

Киев хотят оставить без мэра

Киев хотят оставить без мэра

Заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко рассказал, что в скором времени Киев может лишиться своего мэра. Предполагается, что в закон «О столице» могут быть внесены изменения, упраздняющие пост главы Киевской городской госадминистрации.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Дочь Гузеевой рассказала о главной проблеме матери

Дочь Гузеевой рассказала о главной проблеме матери

Дочь телеведущей Ларисы Гузеевой Ольга рассказала, что её мать переносит некоторые рабочие проблемы в личную жизнь. Особенно это касается участников телепередачи «Давай поженимся!».

//Политика

Владимир Путин поручил ФСБ проверить сохранность Байкала

Владимир Путин поручил ФСБ проверить сохранность Байкала

Президент РФ поручил Генпрокуратуре, ФСБ и МВД дать правовую оценку работы чиновников и сотрудников контрольно-надзорных органов на Байкальской природоохранной территории, сообщает сайт Кремля.

//Происшествия

Агрессивная медведица напала на семью в Забайкалье

Агрессивная медведица напала на семью в Забайкалье

В воскресенье, 15 сентября, жительница Читы Ирина Морозова рассказала, что на их машину в Кыринском районе Забайкальского края напала разъярённая медведица. По её словам, в автомобиле находилась она, супруг и 4-летней ребёнок.

//Происшествия

В Казахстане 20-летний водитель сбил группу детей на обочине

В Казахстане 20-летний водитель сбил группу детей на обочине

В субботу, 14 сентября, в городе Хромтау Актюбинской области на западе Казахстана легковой автомобиль въехал в толпу несовершеннолетних детей. По факту происшествия начато досудебное расследование.

//Экономика

США готовы распечатать резервные хранилища для стабилизации ситуации на рынке нефти

США готовы распечатать резервные хранилища для стабилизации ситуации на рынке нефти

Власти США готовы в случае необходимости задействовать имеющиеся у них в наличии стратегические резервы после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке.

//В мире

СМИ: Китай опередил Россию в производстве ракет средней дальности

СМИ: Китай опередил Россию в производстве ракет средней дальности

Китай обошёл Россию и Соединённые Штаты в создании баллистических ракет средней дальности (БРСД). Иностранные журналисты объяснили, чем вызвано преимущество китайских разработчиков ракетного вооружения.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

"Врачи дают максимальную дозировку и просто ждут, сколько пациент сможет продержаться", - нейрохирург о заболевании Заворотнюк
2

Дочь Гузеевой рассказала о главной проблеме матери
3

Латвийский нейрохирург: Глиобластомы – редкие опухоли
4

В Чебоксарах маршрутка с пассажирами врезалась в столб
5

Аналитики рассказали, что 70% рыбы в России - подделка

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры