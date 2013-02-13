Башмет опять удивит Сочи

Не успела Москва отойти от юбилейных торжеств маэстро, как пришла очередь удивлять олимпийский Сочи. Десять февральских дней Шестой Международный фестиваль искусств во главе с Юрием Башметом и звёздами – участниками этого форума будет радовать сочинцев и гостей яркими впечатлениями и незабываемыми встречами.

Для многих стало уже традицией встречаться в Сочи в феврале на Зимнем Международном фестивале искусств, арт-директором которого является маэстро Юрий Башмет. 2009 год ознаменовался тем, что маэстро стал Послом XXII зимних Олимпийских игр, а в 2011 г. форум искусств получил прописку в престижнейшей Европейской ассоциации фестивалей и вошёл в двадцатку лучших фестивалей мира. Благодаря поддержке Министерства культуры РФ, администрации Краснодарского края и администрации города Сочи уникальный фестиваль растёт и развивается. Уже несколько лет его генеральным партнёром выступает МДМ-банк. Партнёры фестиваля – компании «РЖД», «Ростелеком», «ЮТэйр», «Ямаха».

Участниками фестивальной программы этого года стали: солисты балета Гранд Опера (Париж, Франция), Академический Малый драматический театр – Театр Европы под руководством Льва Додина, обладатель семи премий «Грэмми», патриарх кубинского джаза Чучо Вальдес (фортепиано) и его квинтет; известная ирландская группа DEDANNAN. Для многих настоящим событием станут выставочные проекты фестиваля. Это выставка Михаила Шемякина, посвящённая 70-летию художника; Выставка ювелирного искусства: Международная выставка-конкурс произведений видеоарта «Эхо-Эко»; Выставка к 100-летию Музея им. Глинки. Сочинцы и гости фестиваля увидят уникальную выставку фотографий, посвящённую 60‑летию Юрия Башмета.

Зрителей ждёт множество сюрпризов. Проект «Музыкальные легенды в Сочи» и концерт представит зрителям истинных мастеров мировой музыкальной сцены: сэра Джеймса Гелвейя, Ангелику Киршлагер. «Звёзды XXI века» познакомят с лучшими молодыми музыкантами из разных стран мира. Настоящих ценителей классической музыки не оставит равнодушным бессмертная музыка оперы И. Штрауса «Летучая мышь» в исполнении cолистов театров Фольксопера и Штаатсопера (Вена, Австрия).

Проект «Параллельные миры. Русское искусство/XXвек часть I» соединит в единое целое современные технологии, музыку и живопись. Это музыкально-визуально-литературная композиция в формате 3D знакомит с картинами русских художников в музыкальном обрамлении произведений русских композиторов. Картины Куинджи, Репина, Врубеля, Дейнеки, Самохвалова, Пластова, Щедрина, Коровина, Бакста, Григорьева, Шагала, Ларионова, Гончаровой соединят с музыкой Рахманинова, Шостаковича, Прокофьева, Хренникова в исполнении «Новой России» под управлением Юрия Башмета. А поэтическое творчество Блока, Северянина, Маяковского, Хлебникова в актёрской интерпретации Константина Хабенского поставит окончательную точку в этом проекте.

И как всегда, организатор фестиваля «Русское концертное агентство» запланировал спецпроекты: мастер-классы ведущих артистов и участников фестиваля, телемосты с разными городами России, творческие встречи и дискуссии.

Так что спешите видеть, спешите слышать.