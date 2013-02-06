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Дух лёгкого «поперёкхождения»

№ 5(347) от 07.02.2013 [«Аргументы Недели », подготовила Татьяна НИКИШИНА ]

Дух лёгкого «поперёкхождения»

Народный артист России Сергей СТЕПАНЧЕНКО приехал в Москву из Сызрани, успешно прошёл показ у Марка Захарова, и уже 28 лет его жизнь неразрывно связана с Ленкомом и кино. На счету у Сергея более 70 фильмов: «Next», «Сыщики», «Устрицы из Лозанны» и др. В этом году зрители смогут увидеть Степанченко в ремейке известной комедии Леонида Гайдая – «Кавказская пленница – 2», где он сыграл Бывалого.

- Сергей, чем ваш Бывалый отличается от Бывалого Евгения Моргунова?

– Это то, чего я опасаюсь больше всего! Сравнительного анализа! Не надо сравнивать! У Гайдая своя картина, у Максима Воронкова – своя. Устраивать соревнования абсолютно бессмысленно. Если мне нравится фильм – то, сколько бы ремейков ни снимали, я всё равно буду продолжать его смотреть. Потому что очень важно, как конкретные люди формируют своё творческое пространство. Фильм «Кавказская пленница – 2» должен выйти к весне. А я сейчас снимаюсь в другой картине Максима Воронкова. Её рабочее название «Криминальный блюз для саксофона». Играю грозного Дона, который под воздействием талантливого саксофониста Игоря Бутмана превращается в более человечного.

– Вы снялись примерно в 70 фильмах. Вы трудоголик или деньги зарабатываете?

–От моих заработков много кто зависит. У меня жена и сын на иждивении, дочь – молодая мама, ещё не оперилась в жизни, собаки. Всех нужно кормить, поить и одевать...

– Есть ли у вас заветная кинематографическая мечта, которая так и не исполнилась?

– Я много читал об освоении Дальнего Востока со стороны моря. Меня всегда привлекала судьба офицера русского флота, датчанина по происхождению, Витуса Беринга. Я бы с удовольствием его сыграл! Но пока это только мечты. Ведь такие проекты сопряжены с кораблями того времени, историческими костюмами. Хотя кое-какие шаги в этом направлении уже осуществляются…

– Как так получилось, что в лихие 90-е не в пример многим вы были востребованы в кинематографе?

– Специально ничего не делал... Но со мной рядом был мой успешный друг Александр Абдулов, с которым мы находились в одном кинематографическом и театральном пространстве. Там, где был Саша, там попадался на глаза и я.

– Приходилось соглашаться на все роли?

–Отнюдь. Помню, отказался сыграть убийцу известного певца и одного проходимца-насильника. По сценарию мать приехала разыскивать своего сына, а прапорщик изнасиловал её на складе... Тогда от многих ролей веяло такой злободневностью.

– В Ленком вы пришли в 1985 году. Почему выбрали именно этот театр?

–Ленком привлёк меня свободомыслием, каким-то духом лёгкого «поперёкхождения». Тем, чего не хватало в других московских театрах, которые напоминали душные красивые бархатные шкатулки. Там всё хорошо, пристойно, играют классику и... зевнуть хочется. А придя в Ленком на спектакль «Оптимистическая трагедия», я чуть не завизжал от радости! Об очень серьёзных вещах там умели поговорить с улыбкой и тонкой иронией.

– Читала, что после показа в Ленкоме вы сразу познакомились с Абдуловым...

– Сразу после показа ко мне подошёл Саша и сказал: «Нормально выступил, поздравляю – ты уже в труппе! Что делаешь сегодня?» От неожиданности я просто обалдел. Не забывайте, что показываться в Ленком я приехал из далёкой провинции. Мы пошли перекусить в Дом актёра, где я тут же познакомился с большим количеством прекрасных артистов. Помню, говорили о театре, о кино, о перспективах. Точнее, говорил Саша, а я в основном молчал, краснел и пыхтел от пережитого. После показа я ещё не понимал, на каком свете нахожусь.

Теперь вы уже не только актёр, но и режиссёр. В своём дебютном фильме «Следы на песке» вы сняли своих друзей. Они сразу согласились или раздумывали?

– Вначале я хотел, чтобы главных героев у меня сыграли Абдулов и Ярмольник. Они были большими друзьями, и мне хотелось, чтобы зрители сами всё додумали, видя их на экране. Но поскольку Саши не стало, то и Лёня без него не захотел сниматься. Их роли сыграли Игорь Верник и Саша Песков. Ещё я хотел, чтобы у меня снялась Саша Захарова, и, слава богу, она согласилась и очень интересно сыграла одну из главных ролей. Так же я рад, что в моей картине дебютировала Лариса Белоброва – ведущая актриса владивостокского театра. Они мои друзья, и сомнения в лицо они мне не высказывали, хоть и допускаю, что они у них могли быть. Всё-таки первый фильм!

– Вы можете назвать себя патриотом?

– Конечно, я люблю свою страну и то место, где я живу. У меня «любовь к отеческим гробам», и от этого никуда не денешься. У нас довольно молодая страна. Пессимистически настроенные аналитики считают, что мы лет на 150 отстаём от европейцев, живущих в достатке. Но мы народ пытливый, ищущий, готовый к экспериментам... Не каждое государство может себе позволить экспериментировать, а вот мы можем! И пусть они все нам завидуют! Считаю, что когда-нибудь нам за это воздастся. Наши внуки будут жить в великолепно отлаженном государстве. Потому что все эти эксперименты, которые их деды сейчас сами над собой проводят, не могут пройти бесследно.

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