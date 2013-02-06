//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Культура

Не совсем мужская профессия

№ 5(347) от 07.02.2013 [«Аргументы Недели », подготовила Татьяна НИКИШИНА ]

Не совсем мужская профессия

Актриса Евгения ЛОЗА родилась на Украине и переехала в Москву с родителями в 15 лет. Окончила МХАТ и успела сняться в более чем 37 фильмах: «След Саламандры», «Герой нашего времени», «Я приду сама», «Каменская» и др. В ближайшее время на выходе у актрисы два фильма: «Мотыльки» и «Кукушечка».

- Женя, в сериале «Мотыльки» история любви героев разворачивается на фоне чернобыльской трагедии. Насколько достоверно в фильме изображены те трагические события?

– Проект очень масштабный! Для воссоздания чернобыльских событий была использована компьютерная графика. У нас в фильме в кратер ядерного реактора падают и люди, и вертолёты! На съёмочной площадке постоянно находились консультанты, которые следили, чтобы никакие факты не перевирались. Можно сказать, что получилась чуть ли не документальная история!

– Что пришлось пережить вашей героине?

– В «Мотыльках» я сыграла сестру главной героини. По профессии она медсестра и приехала в гости из другого города. Во время аварии она, не раздумывая, бросается спасать заражённых и раненых и в итоге сама получает смертельный уровень радиации... Первые признаки лучевой болезни – это тошнота, рвота, обезвоживание организма. Моя героиня оказывается на больничной койке и просто усыхает.

– То есть вы предстанете перед зрителями в неприглядном виде...

– Ещё в каком!Мой молодой человек приехал ко мне на съёмки, когда мы снимали сцену в больнице. Я лежала под простынёй с ужасным гримом: синяки и язвы покрывали моё лицо. Когда я увидела его глаза, то поняла, насколько неприглядно выгляжу!

– В фильме Григория Константинопольского «Кукушечка» вы сыграли аферистку, которая со своим подельником (Александром Гордоном) разводит людей на деньги. Как работалось с Гордоном? Говорят, что у него сложный характер...

– Александр полностью опроверг все слухи про него. Или мне просто повезло находить его в хорошем расположении духа. Так или иначе, но на съёмочной площадке Александр был очень весёлым человеком, постоянно рассказывал интересные истории из своей жизни, делился опытом.

О какой роли вы сейчас мечтаете?

– Мне бы очень хотелось сняться в настоящем боевике, где моя героиня смогла бы продемонстрировать свои способности в боевом искусстве, стрельбе, выполнять какие-то трюки. Когда-то я занималась боксом.

– Вы помните тот день, когда к вам пришла первая известность?

– Это было в Киеве на площади Независимости. Я стояла у метро и разговаривала с подругами. И люди, выходя из метро, почему-то на меня оборачивались. Я девушка привлекательная и привыкла к вниманию мужчин, поэтому особого значения не придала. А потом подошёл молодой человек и говорит: «Это же вы в «Каменской» снимались?!» От неожиданности я растерялась. А подруги стали наперебой кричать: «Это она! Она!» Обрадовались, пожалуй, больше, чем я!

– Почему вас называют не только российской, но и украинской актрисой?

– Видимо, из-за того, что я родилась на Украине и часто там снимаюсь. Но я не открещиваюсь от этого, всё-таки талант зарождался именно там.

Кто у вас остался на Украине?

–Друзья детства, с которыми я общаюсь до сих пор. Большинство из них переехали в Киев, поэтому мы с ними очень часто видимся. А в родной Луганской области у меня осталась самая моя близкая подруга, к которой я обязательно раз в год езжу.

– Вы хорошая подруга?

–Очень хорошая! Вот сейчас заболела моя подруга, и я приготовила ужин, который отвезу ей вечером. Мои подруги принадлежат к различным социальным слоям: одна подружка занимается недвижимостью, другая работает таксистом, третья просто домохозяйка... При выборе друзей я не смотрю на их социальный статус.

– Как-то вы признались, что как мужчин актёров не воспринимаете. Чем они вам не угодили?

–Я очень ревнивый человек и поэтому не смогла бы связать свою жизнь с актёром. Ведь это жизнь на расстоянии, постоянные съёмки, гастроли... Такой вид отношений для меня был бы очень непростым. К тому же актёр для меня – это не совсем мужская профессия. Я из простой рабочей семьи, мои родители инженеры-строители, поэтому у меня немножко другой взгляд на мужчину, который должен быть рядом со мной.

– Ваши родители смотрят ваши фильмы?

–Папа не является моим фанатом и предпочитает документальное кино. А мама руководствуется единственным критерием: нравится – не нравится. Может посмотреть одну серию, а потом позвонить: «Извини, ты не обидишься, если я не буду всё смотреть?»

– Существуют ли причины для отказа от хорошей роли?

– Думаю, что я бы не смогла сниматься в откровенных эротических сценах. Это не моё. Более того, я уже не раз отказывалась от подобных предложений.

– Что бы вам хотелось изменить в нашей стране?

–Я часто бываю в Европе, и первое, что бросается в глаза, – это большое количество инвалидов и людей с потерей зрения. А в нашей стране я их не вижу, как будто у нас их вообще нет. Но это лишь потому, что наши магазины, метро, общественный транспорт и подъезды не адаптированы для людей с физическими проблемами. Вот и приходится им бедным сидеть дома. Почему бы нам в России тоже не создать комфортные условия для инвалидов?!

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//В мире

Путин заранее предупреждал президента США о теракте 11 сентября, рассказал эксперт

Путин заранее предупреждал президента США о теракте 11 сентября, рассказал эксперт

Экс-аналитик ЦРУ по России, политолог Джордж Биби рассказал в своей книге о том, как президент РФ Владимир Путин предупреждал президента США Джорджа Буша-младшего об угрозе теракта за два дня до 11 сентября 2001 года.

//В мире

Аксенов призвал Зеленского выходить из "экранного образа" и пригласил в Крым

Аксенов призвал Зеленского выходить из "экранного образа" и пригласил в Крым

Глава Республики Крым Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому уже выйти из образа экранного героя Василия Голобородько из сериала "Слуга народа". И пригласил приехать в Крым.

//В мире

Украина опасается угрозы «вторжения» России

Украина опасается угрозы «вторжения» России

Официальный представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий сделал странное заявление о том, что якобы Россия готовит «вторжение» на территорию Украины.

//новости партнеров

//В мире

Спрогнозировано будущее ДНР и ЛНР в случае их окончательного отделения от Киева

Спрогнозировано будущее ДНР и ЛНР в случае их окончательного отделения от Киева

Эксперт Алексей Мухин рассказал, какое будущее ждет непризнанные республики Донбасса, если не будут выполнены минские соглашения. Точка зрения аналитика приведена в публикации, появившейся на страницах СМИ.

//В мире

Киевский депутат-националист придумал способ «запугать» Россию

Киевский депутат-националист придумал способ «запугать» Россию

Юрий Сиротюк, депутат Киевского горсовета, представляющий националистические силы, придумал способ «запугать» Российскую Федерацию. Политик процитирован в заметке, опубликованной на страницах интернет-СМИ.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Анатолий Сердюков назвал ошибки ОАК и заявил о масштабной реформе авиастроения в России

Анатолий Сердюков назвал ошибки ОАК и заявил о масштабной реформе авиастроения в России

Индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков объявил о возможной масштабной реформе в авиастроении. Сердюков назвал ошибки Объединенной авиастроительной корпорации.

//В мире

Жирные коты не собираются покидать городскую Думу

Жирные коты не собираются покидать городскую Думу

Самые известные коты Риги – Кузя и Мурис в Рижской думе. Экс-мэр Риги Нил Ушаков в конце 2011 года взял их из приюта и поселил в Рижской думе. Так два пушистика стали «официальными» котами Риги.

//В мире

В Латвии журналистка раскритиковала певицу Лайму Вайкуле за русский язык

В Латвии журналистка раскритиковала певицу Лайму Вайкуле за русский язык

В Латвии журналистка Элита Вейдемане раскритиковала Лайму Вайкуле за то, что на концерте в Каугури она говорила и пела на русском языке. По ее мнению, артистка "опустилась до уровня национальных аборигенов".

//Общество

Футболистов Кокорина и Мамаева освободили по УДО

Футболистов Кокорина и Мамаева освободили по УДО

Футболистов Андрея Кокорина и Павла Мамаева освободили по УДО. Соответствующее решение принял сегодня один из районных судов Белгородской области, где находится колония, в которой отбывают наказание спортсмены.

//Новости партнеров

//Культура

Сэр Пол Маккартни написал новую книжку для детей

Сэр Пол Маккартни написал новую книжку для детей

Новая детская книга участника группы The Beatles Пола Маккартни, получившая название "Привет, дедуля!", стала доступна читателям. Сообщение об этом опубликовано насайте музыканта.

//Общество

В Красноярском крае 4-летний ребенок из деревни Березовка пропал в тайге

В Красноярском крае 4-летний ребенок из деревни Березовка пропал в тайге

В Красноярском крае четырехлетний мальчик 5 сентября пропал в тайге. Малыш вчера вечером ушел от дома в деревне Березовка Ирбейского района. До настоящего времени местонахождение ребенка не установлено.

//Новости СМИ2

//Общество

Автомобили ВАЗ-2110 и "КИА-Спектра" столкнулись на трассе Шадринск-Ялуторовск, есть погибшие и пострадавшие

Автомобили ВАЗ-2110 и "КИА-Спектра" столкнулись на трассе Шадринск-Ялуторовск, есть погибшие и пострадавшие

В Тюменской области в пятницу, 6 сентября, утром крупное ДТП произошло на 173-м километре автодороги Шадринск-Ялуторовск. В результате столкновения ВАЗ-2110 и "КИА-Спектра" погибли два человека

//Здоровье

Семь возможных сигналов организма о скорой остановке сердца назвали медики

Семь возможных сигналов организма о скорой остановке сердца назвали медики

Специалисты в сфере здравоохранения перечислили симптомы, которые могут свидетельствовать о скорой остановке сердца. Об этом идет речь в посте, появившемся некоторое время назад в российской блогосфере.

//Политика

Меркель сидя прослушала гимны двух стран в Китае

Меркель сидя прослушала гимны двух стран в Китае

Находящаяся с визитом в Китае канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на официальной церемонии приветствия в пятницу сидя прослушали государственный гимн Германии.

//Общество

Роструд определил сферы и профессии с самыми высокими зарплатами

Роструд определил сферы и профессии с самыми высокими зарплатами

Роструд определил сферы и профессии с самыми высокими заработными платами в России. Максимальное число вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц предлагают в сферах производства, транспорта, строительства.

//Общество

Ясновидящие в "Синергии" предсказали результаты выборов губернатора Петербурга

Ясновидящие в "Синергии" предсказали результаты выборов губернатора Петербурга

В начале октября в Санкт-Петербурге пройдёт Synergy Global Forum. К его началу уже выпущены листовки с программой мероприятия. И, судя по их содержанию, в "Синергии" работают ясновидящие, которые далеко вперёд видят ход политических событий.

//В мире

Под Мариуполем снайпер самопровозглашенной ДНР уничтожил бойца «Азова»

Под Мариуполем снайпер самопровозглашенной ДНР уничтожил бойца «Азова»

Украинский полк «Азов» (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ) сообщил о новых потерях в зоне конфликта в Донбассе. Об этом говорится в заметке, появившейся на страницах интернет-СМИ.

//Новости партнеров

//Общество

Юрий Лоза раскритиковал Ксению Собчак за "кряканье" о Крыме

Юрий Лоза раскритиковал Ксению Собчак за "кряканье" о Крыме

Юрий Лоза раскритиковал Ксению Собчак за ее мнение о присоединении Крыма. Лоза, комментируя заявление Собчак, что "Крым должен быть возвращен Украине", сказал, что "светская львица" говорит то, что ей выгодно.

//Общество

Путин назвал Камчатку самым красивым местом в мире

Путин назвал Камчатку самым красивым местом в мире

Владимир Путин, находящийся на Восточном экономическом форуму, назвал Камчатку самым красивым местом в мире. По признанию российского президента, он "ничего более красивого в мире не видел, чем Камчатка".

//Шоу-бизнес

Исполнитель песни "Снег кружится" Юрий Петерсон за месяц "сгорел" от рака

Исполнитель песни "Снег кружится" Юрий Петерсон за месяц "сгорел" от рака

Исполнитель песни "Снег кружится" Юрий Петерсон скончался в Москве на 72-м году жизни. Жена его сына Татьяна Путру, рассказала, что онкологическое заболевание было диагностировано в конце июля.

//Экономика

Пенсионный фонд накопил в резервах рекордную сумму

Пенсионный фонд накопил в резервах рекордную сумму

Пенсионный фонд России и Негосударственные пенсионные фонды накопили в резервах по обязательному пенсионному страхованию рекордный объем средств — 220 миллиардов рублей.

//Общество

Путин предполагает, что ставка по ипотеке будет падать во всех российских регионах

Путин предполагает, что ставка по ипотеке будет падать во всех российских регионах

Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас целью является в целом по всей России снижать ставку по ипотеке. "Рассчитываю, что она будет падать", - отметил глава государства.

//В мире

Американский сенатор возмущен, как Трамп тратит деньги

Американский сенатор возмущен, как Трамп тратит деньги

Сенатор Чак Шумер возмущен, как Дональд Трамп тратит деньги. По его мнению, Трамп «слабо» помогает Украине оружием, а из выделенных на «сдерживание России» денег взял 771 млн на строительство стены на границе с Мексикой

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Федор Конюхов не поехал в Хабаровск поддерживать Вику Цыганову
2

Древний НЛО обнаружили в угольной шахте в России
3

Обнародован прогноз о «последнем инфаркте» Украины, который она не переживет
4

«Пророчество Ванги» о скором уничтожении Соединенных Штатов опубликовали в сети
5

После обвала в шахте в Якутии остается неизвестной судьба одного горняка

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры