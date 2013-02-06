Не совсем мужская профессия

Актриса Евгения ЛОЗА родилась на Украине и переехала в Москву с родителями в 15 лет. Окончила МХАТ и успела сняться в более чем 37 фильмах: «След Саламандры», «Герой нашего времени», «Я приду сама», «Каменская» и др. В ближайшее время на выходе у актрисы два фильма: «Мотыльки» и «Кукушечка».

- Женя, в сериале «Мотыльки» история любви героев разворачивается на фоне чернобыльской трагедии. Насколько достоверно в фильме изображены те трагические события?

– Проект очень масштабный! Для воссоздания чернобыльских событий была использована компьютерная графика. У нас в фильме в кратер ядерного реактора падают и люди, и вертолёты! На съёмочной площадке постоянно находились консультанты, которые следили, чтобы никакие факты не перевирались. Можно сказать, что получилась чуть ли не документальная история!

– Что пришлось пережить вашей героине?

– В «Мотыльках» я сыграла сестру главной героини. По профессии она медсестра и приехала в гости из другого города. Во время аварии она, не раздумывая, бросается спасать заражённых и раненых и в итоге сама получает смертельный уровень радиации... Первые признаки лучевой болезни – это тошнота, рвота, обезвоживание организма. Моя героиня оказывается на больничной койке и просто усыхает.

– То есть вы предстанете перед зрителями в неприглядном виде...

– Ещё в каком!Мой молодой человек приехал ко мне на съёмки, когда мы снимали сцену в больнице. Я лежала под простынёй с ужасным гримом: синяки и язвы покрывали моё лицо. Когда я увидела его глаза, то поняла, насколько неприглядно выгляжу!

– В фильме Григория Константинопольского «Кукушечка» вы сыграли аферистку, которая со своим подельником (Александром Гордоном) разводит людей на деньги. Как работалось с Гордоном? Говорят, что у него сложный характер...

– Александр полностью опроверг все слухи про него. Или мне просто повезло находить его в хорошем расположении духа. Так или иначе, но на съёмочной площадке Александр был очень весёлым человеком, постоянно рассказывал интересные истории из своей жизни, делился опытом.

– О какой роли вы сейчас мечтаете?

– Мне бы очень хотелось сняться в настоящем боевике, где моя героиня смогла бы продемонстрировать свои способности в боевом искусстве, стрельбе, выполнять какие-то трюки. Когда-то я занималась боксом.

– Вы помните тот день, когда к вам пришла первая известность?

– Это было в Киеве на площади Независимости. Я стояла у метро и разговаривала с подругами. И люди, выходя из метро, почему-то на меня оборачивались. Я девушка привлекательная и привыкла к вниманию мужчин, поэтому особого значения не придала. А потом подошёл молодой человек и говорит: «Это же вы в «Каменской» снимались?!» От неожиданности я растерялась. А подруги стали наперебой кричать: «Это она! Она!» Обрадовались, пожалуй, больше, чем я!

– Почему вас называют не только российской, но и украинской актрисой?

– Видимо, из-за того, что я родилась на Украине и часто там снимаюсь. Но я не открещиваюсь от этого, всё-таки талант зарождался именно там.

– Кто у вас остался на Украине?

–Друзья детства, с которыми я общаюсь до сих пор. Большинство из них переехали в Киев, поэтому мы с ними очень часто видимся. А в родной Луганской области у меня осталась самая моя близкая подруга, к которой я обязательно раз в год езжу.

– Вы хорошая подруга?

–Очень хорошая! Вот сейчас заболела моя подруга, и я приготовила ужин, который отвезу ей вечером. Мои подруги принадлежат к различным социальным слоям: одна подружка занимается недвижимостью, другая работает таксистом, третья просто домохозяйка... При выборе друзей я не смотрю на их социальный статус.

– Как-то вы признались, что как мужчин актёров не воспринимаете. Чем они вам не угодили?

–Я очень ревнивый человек и поэтому не смогла бы связать свою жизнь с актёром. Ведь это жизнь на расстоянии, постоянные съёмки, гастроли... Такой вид отношений для меня был бы очень непростым. К тому же актёр для меня – это не совсем мужская профессия. Я из простой рабочей семьи, мои родители инженеры-строители, поэтому у меня немножко другой взгляд на мужчину, который должен быть рядом со мной.

– Ваши родители смотрят ваши фильмы?

–Папа не является моим фанатом и предпочитает документальное кино. А мама руководствуется единственным критерием: нравится – не нравится. Может посмотреть одну серию, а потом позвонить: «Извини, ты не обидишься, если я не буду всё смотреть?»

– Существуют ли причины для отказа от хорошей роли?

– Думаю, что я бы не смогла сниматься в откровенных эротических сценах. Это не моё. Более того, я уже не раз отказывалась от подобных предложений.

– Что бы вам хотелось изменить в нашей стране?

–Я часто бываю в Европе, и первое, что бросается в глаза, – это большое количество инвалидов и людей с потерей зрения. А в нашей стране я их не вижу, как будто у нас их вообще нет. Но это лишь потому, что наши магазины, метро, общественный транспорт и подъезды не адаптированы для людей с физическими проблемами. Вот и приходится им бедным сидеть дома. Почему бы нам в России тоже не создать комфортные условия для инвалидов?!