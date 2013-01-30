Любой автор пишет для своего читателя

Шиллер утверждал, что нравиться слишком многим – плохо. С немецким поэтом согласен и Артём РЫБАКОВ, который пишет свои книги для тех, кто хочет не только наблюдать за фантастической историей попадания наших современников во Вторую мировую, но и узнать больше о страшной и тяжёлой войне.

- Сегодня вы завершаете большой проект: роман о наших современниках, очутившихся в лете 1941 года. Свою историю позиционируете скорее как реалистичную или фантастичную?

– Я писал про людей, которые существуют на самом деле, про людей, которых я знаю. Но обстоятельства, в которые они попадают, конечно, немного фантастичны. Мои герои оказываются в окрестностях Минска примерно через неделю после того, как город охвачен фашистами, и решают, что единственный выход – воевать.

– Ваши книги полудокументальные. Исторические бумаги находите в открытых источниках?

– Не думаю, что источники можно делить на «открытые» и «закрытые». Говорят, что в архивы попасть невозможно, но это ложь. Центральный архив Министерства обороны, архивы НКВД, кроме спецфондов, открыты для простых граждан. Всё лежит на виду, просто нужно уметь с этим работать. Сегодня в моём шкафу 15–20 тысяч страниц материала, и, конечно, работа над романом иногда замедляется, потому что на одну страницу текста я читаю около ста страниц источников. Например, довоенная карта Белоруссии 1938 года сильно отличается от варианта 1945-го: на ней нет почти 60% населённых пунктов, население Белоруссии за время войны уменьшилось в два раза.

– Вы используете документы для большей достоверности?

– Скорее, чтобы читатели не забывали, что герои попали не в игру, а в страшную и тяжёлую войну. И глаза современника лучше передают весь этот ужас. Мои герои выросли не сейчас и способны отказаться от wi-fi больше чем на неделю, но воспитывать на их примере молодёжь я бы не стал – это не ролевая модель. Да и читателей я скорее просвещаю и развлекаю. С этой же целью наш литературный клуб занимается военно-патриотической работой с детьми. Начальную военную подготовку в школе отменили, поэтому мы приезжаем тренировать их, водим в лес, устраиваем соревнования, дарим книги о войне.

– А какие книги читаете сами?

– В последнее время интересуюсь произведениями коллег по литературному объединению, которые пишут и про «попаданцев» – современников, которые оказываются в прошлом. Книги этого жанра сегодня действительно востребованы.

– А что вам нравится из классической литературы?

– Я запойный чтец лет с пяти и всегда любил Чехова, Куприна, Пушкина, Булгакова, Байрона на английском. Восхищаюсь Толкиеном за проделанную работу, вижу, какой труд лежит за каждой строчкой «Властелина колец». Но не люблю произведения с гнильцой. Например, не принимаю Набокова. «Лолита», по моему мнению, роман, который оставляет это ощущение гнильцы у читателей.

– А со своими читателями общаетесь? Читаете их отзывы?

– Любой автор пишет для читателей, поэтому я стараюсь обмениваться мнениями не только через Интернет, где многие просто самоутверждаются, но и устраивать личные встречи. Один читатель не поверил, что деревянным колышком можно убить человека. Я предложил ему приехать ко мне домой, чтобы показать этот приём на замороженной курице, которую бы легко приколол к стене на его глазах, но он отказался. Не приехал. Ещё иногда меня упрекают в отсутствии любовной линии, но мне сложно представить, что разумный взрослый человек, оказавшись в эпицентре страшных боёв, пойдёт по деревенским девкам.

– Какие отзывы вас обижают?

– Я не понимаю критику, которая ничем не подкреплена, когда люди передёргивают факты. Но при этом осознаю, что невозможно нравиться всем. Я просто пишу, сидя в кафе за ноутбуком, кликая клавишами, и рассказываю историю, в которой соприкасаются «сегодня» и «вчера», про которые нельзя забывать.