Ощущение тотальной потери

В 12-летнем возрасте Татьяна ДРУБИЧ дебютировала в картине Инны Туманян «Пятнадцатая весна». Затем была роль в знаменитом фильме Сергея Соловьёва «Сто дней после детства». Но вопреки всему после школы Татьяна поступила не во ВГИК, а в мединститут. Работая врачом, она снова стала сниматься: «Храни меня, мой талисман», «Асса», «Десять негритят», «Чёрный монах», «Анна Каренина» и др. Сейчас Татьяна Люсьеновна больше занимается бизнесом и благотворительностью. Однако недавно в российском прокате демонстрировался фильм Ренаты Литвиновой «Последняя сказка Риты», где Друбич сыграла одну из главных ролей.

- Татьяна, несколько лет назад вы вошли в попечительский совет благотворительного фонда «Вера». Как это произошло и чем вы там, собственно, занимаетесь?

– Мне сказали друзья, что создаётся такой благотворительный фонд и им нужен попечительский совет. Я пришла, познакомилась с Верой Миллионщиковой, выдающимся врачом, основателем Первого московского хосписа, который она организовала лет 15 назад. К сожалению, Вера Васильевна уже ушла из жизни… Мы недолго поговорили, и она сказала: «Знаете, вы нам подходите». Почему меня выбрали, по каким критериям – не знаю. Но, слава богу, подошла. И тогда я даже не представляла, насколько важным станет это дело в моей жизни. Благотворительность – абсолютная болевая точка того, что происходит в стране. Россия сейчас на 137-м месте по благотворительности из 150 стран. Представляете?! Почти весь бизнес у нас чиновничий. А что такое просить деньги у чиновников на благотворительность? Да у них просто по-другому работает голова!

– Это как же – «по-другому»?

– Ну, вот один чиновник на мою просьбу о деньгах ответил так: «Женщина, вы дурью занимаетесь! В природе существует баланс, люди должны болеть и умирать».

– Татьяна, почему в России среди деятелей культуры благотворительностью занимаются в основном женщины-актрисы?

– Разве их так много? Я знаю Чулпан Хаматову, Дину Корзун,Анну Ковальчук, Лизу Боярскую, Ксению Раппопорт… Мне кажется, потому что они – лучшие люди. Мне же в этом плане проще: у меня есть медицинская составляющая, я по профессии врач-эндокринолог и гомеопат. Всё это способствует моей работе в фонде. И вообще у меня есть некий комплекс, что я перестала быть практикующим врачом…

– Но вы ведь совладелица клиники в Германии!

– Да, у меня есть этот бизнес, но ещё я играю роль такого диспетчера для своих знакомых, с кем училась, работала. Я их часто консультирую по тем или иным медицинским вопросам. И это является моей компенсацией за то, что не практикую как врач.

– Вы впервые сыграли врача, снявшись в картине «Последняя сказка Риты»?

– Верно. Мне до «Сказки» ни разу не удавалось надеть белый халат на экране. Кстати, когда играла свою героиню Надю, всё время вспоминала как раз Веру Васильевну Миллионщикову. Хотя в итоге я сыграла всё же не врача, а некую «тотальную потерю». Женщину, которая всё теряет. И вот она теряет близкую подругу, понимая, как врач, что бывают ситуации, когда действительно не надо вмешиваться в процесс умирания, ты уже ничем не можешь помочь, кроме как быть рядом…

Ничего не поделаешь, наступает момент в жизни любого человека, когда мы начинаем терять близких, друзей, причём одного за другим. Несколько месяцев назад погибла Марина Голуб – меня трясло от этого известия. Ушёл Эдуард Володарский, у которого мы, кстати, и познакомились с Ренатой Литвиновой – вместе встречали у него Новый год. Завтра может уйти ещё кто-то… Вот это ощущение тотальной потери я и хотела донести.

– Татьяна, вы редко снимаетесь в кино – в 2000-х годах сыграли всего в семи фильмах. Ещё реже появляетесь на театральной сцене. Почему?

– Мне чаще сниматься не нужно. А в театре я вообще играла всего дважды в жизни. И то только для того, чтобы выручить Сергея Соловьёва, поскольку актриса, которая должна была играть Соню в его спектакле «Дядя Ваня» в Малом театре, оказалась беременной. Беременная Соня – это было бы слишком «концептуально». Соловьёв сказал: «Я прошу тебя», и я его поняла. А второй раз я играла Нину Заречную в «Чайке» Андрея Жолдака, спектакль назывался «Опыт освоения пьесы «Чайка» системой Станиславского».

– Ваша общая с Сергеем Александровичем Соловьёвым дочь Анна – талантливый пианист, композитор. Она тоже как-то связана с кино?

– Да, Аня живёт в основном в Германии, пишет музыку для европейских и американских картин. Преимущественно это артхаусное кино, но Аня уже немножко поработала и в Голливуде. Слава богу, деньги она там не зарабатывает, я этого очень боюсь.

– Отчего же? Большинство творческих натур мечтают о Голливуде!

– Понимаете, голливудская музыка – это отдельное чудо, но пока ты до этого чуда дойдёшь, пока всё сложится, пока чудо станет действительно чудесным… Мне кажется, в Голливуде творческого человека через «колено ломают», потому что всё-таки Голливуд – это делание денег. Это выражение может показаться штампом, но, мне представляется, так оно и есть. Повторяю, Аня уже работала в Голливуде, поэтому я и сделала такие выводы.