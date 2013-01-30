Книга, с которой можно поговорить

Жизнь повсюду расставила нам обманки. На вопрос «как дела?» мы отвечаем: «Да нормально, суечусь!», даже не задумываясь, что сердцевина одного из слов – корень «суе» – значит напрасно, даром, попусту. Нам кажется, что жизнь мчится на всех парах (со скоростью десятков дел в час, не меньше), но качественных изменений не наступает. А всё потому, что суета – лишь иллюзия движения. Цели-то у неё нет, куда же таким маршрутом можно приехать?

Чтобы слова нас не обманывали и за их ореолом не терялся смысл, писатель Андрей Максимов создал свой «Многослов-1» – полигон для споров и размышлений. Подзаголовок у него говорящий – «Книга, с которой можно разговаривать».

С виду «Многослов-1» похож на словарь, персонажи которого безропотно распределились строго по алфавиту. Читатель, безусловно, всех знает, но это лишь шапочное знакомство. Задумывались ли вы над тем, кто такой в действительности Враг, в чём смысл Борьбы и значение Вечности? А ведь за ними можно рассмотреть много жизненных коллизий и поворотов в собственной судьбе. Через смысл слов прийти к смыслу собственных действий.

Писатель говорит о том, что многие слова надели маски и совершенно запутали нас. Так, прикрыл своё истинное лицо Успех: «Образ успеха диктует нам мир. Но мы ведь все разные, у каждого – своя душа и своё собственное представление о счастье. Почему же мы убеждены, что, достигнув того, что мир считает успехом, например, богатства и славы, мы станем счастливы?» Максимов приводит пример с многодетной матерью, которая в обществе считается менее успешной, чем олигарх. На самом деле она может быть гораздо более счастлива: не всем ведь для полной гармонии нужно строить карьеру или иметь свой бизнес. А раз она счастлива, значит, и успешна: «Успех абсолютно субъективен. Он связан с реализацией тех мечтаний, которые есть у любого человека, но которые у всех – разные... Многие люди портят себе жизнь, реализуя не собственные мечты, а воплощая тот образ успеха, который диктует им мир».

Автор в своих трактовках не берёт на себя роль Ожегова или Даля, он предлагает собственное видение и подталкивает к рассуждениям. Недаром вокруг книги с момента публикации ломаются копья. Споры идут на форуме Андрея Максимова и в одноимённой радиопрограмме. На страницах «Многослова» писатель резюмировал: «Привычки спорить про жизнь у нас нет». И оказался неправ...

Особо привлекают внимание оригинальные и неожиданные выводы. Например, что Лень – вовсе не человеческий порок, а наша естественная защита от нелюбимого дела. Если вас одолела лень, это не значит, что у вас нет сил. Просто в действиях вы не видите смысла. И самый эффективный метод борьбы с ней – поиск этого самого смысла. Тогда и силы появятся, и желание подстегнёт!

Не менее любопытен пример с Эгоизмом. Максимов уверен, что это не отрицательное качество, которое надо в себе искоренять, а всего-навсего стремление человека жить так, как хочется. «Мир, окружающий нас, – не что иное, как миллиарды эгоизмов... Они могут объединяться, чтобы было легче существовать. Так рождаются политические партии, бизнес-сообщества, компании друзей». Главное, по мнению автора, чтобы ваш эгоизм жизни других не мешал. Для этого и существуют естественные рычаги: общественные нормы, воспитание, самоконтроль, в конце концов.

В общем, каждый персонаж этой книги по-своему интересен. Но читать её лучше не от корки до корки, а выборочно. Начиная с тех понятий, понимание которых может изменить именно вашу жизнь.







