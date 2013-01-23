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Зрелость таланта

№ 3(345) от 24.01.2013 [«Аргументы Недели », Сергей КОНСТАНТИНОВ ]

Зрелость таланта
clubs.ya.ru

Народному артисту СССР Юрию БАШМЕТУ – 60. В свой юбилей легендарный альтист и дирижёр разговорчив, весел и энергичен на зависть многим молодым. Он шутит, что 60-летний юбилей похож на поминки – с той лишь разницей, что люди радуются, а не плачут, и юбиляр пока ещё может услышать славословия в свой адрес.

- Экс-министр Швыдкой в интервью «АН» отмечал, что у народа, любящего Лепса и Ваенгу, нет будущего. Вы мыслите так же пессимистично?

– Я всё-таки оптимист. И люблю зрителей, наш народ. Конечно, я думаю, что можно было бы, например, почаще показывать по телевизору не только эстрадные концерты, но и хорошие концерты известных исполнителей, оперы, балет… Может быть, тогда кто-то из зрителей телеэкрана и остановил бы свой выбор на этих передачах…

Людям нужна разная музыка. И нужно дать зрителю выбор. Потому что сейчас получается – настоящие шедевры музыкального искусства можно целиком увидеть/услышать только на телеканале «Культура», однако при этом на многих каналах звучит довольно часто некачественный продукт. Но я думаю – всё постепенно исправится. Потому что мы теперь видим, к чему может привести бездуховность…

– Достаточно ли одного канала «Культура»? Какие ещё массовые образовательные проекты могли бы быть реализованы за счёт государства?

– Конечно, хорошие, развивающие проекты на телевидении очень нужны. Но знаете ли – не всё от телевидения зависит… Ведь основной багаж культуры восприятия закладывается в семье. От самих родителей многое зависит: что именно они слушают, читают, куда ходят… Потому что, сколько правительство ни придумывало бы интересных и нужных проектов, но если родители не работают над развитием у ребёнка духовности, чувства прекрасного, не ходят с ним в музеи, на концерты, если прежде всего им самим (родителям) это неинтересно, то и ребёнок в большинстве случаев будет расти таким же равнодушным. И наоборот. Так что – не всё от Властей и Телевидения зависит.

– Достаточно ли государство финансирует культуру? Насколько приоритетной должна быть эта сфера при нынешнем развитии России? Правильно ли тратиться на культуру, когда есть недофинансирование обычных школ или поликлиник?

– Я, конечно, не экономист, не финансист. Я – музыкант. И поэтому не могу ответить вам на этот вопрос профессионально, так как не обладаю необходимым для этого экономическим образованием. Поэтому высказываю здесь свою позицию просто как гражданин, как музыкант, как обычный человек. И я убеждён – культура должна хорошо финансироваться государством. Этим самым мы избежим «утечки талантов» из России. Нам, живущим в столице, конечно, грех жаловаться, но в малых городах с зарплатой у музыкантов не всё так хорошо, как хотелось бы… И порой люди там работают на одном энтузиазме. И это очень досадно, так как люди искусства работают над духовностью нашей нации. Они делают людей лучше… Поэтому я всё-таки надеюсь, что музыканты в малых городах скоро тоже будут получать адекватную зарплату.

То же самое, думаю, касается школ и поликлиник. Потому что нельзя, чтобы наша нация была нездоровой и неодухотворенной. Это очень серьёзно, как мне кажется. Но опять же – не всё сразу. Ведь вспомните – так в 90-е годы страну трясло, от этого ведь так скоро невозможно восстановиться… Поэтому я верю – всё наладится. Во всяком случае – уже во многих школах и поликлиниках зарплата повышается адекватно. Я это знаю точно.

– Вы были доверенным лицом Путина на выборах. Сталкивались ли вы с обвинениями в ваш адрес за вашу лояльность со стороны дорогих вам людей, талантливых коллег?

– У меня есть своё мнение. И я не боюсь его высказывать. Не боюсь – а что скажет тот-то или этот?.. А что он подумает?.. Возможно, что кто-то бывает не согласен с моими высказываниями, с моей лояльностью (если хотите), но это, думаю, их право… Это ведь нормально – кто соглашается, а кто-то нет… На то оно и собственное мнение.

– На страницах «АН» в 2011 году было опубликовано письмо деятелей культуры Путину и Медведеву. В числе подписантов: Петров, Спиваков, Табаков, Казенин, Кончаловский… Они потребовали прекратить разрушение системы творческого образования. Что вы об этом думаете? Почему, на ваш взгляд, с тех пор ничего не изменилось к лучшему?

– На своём месте я лично всегда продолжаю борьбу – чтобы музыкальные школы не закрывались, и постоянно твержу – положение об «общем музыкальном образовании» – самая настоящая смерть для профессионального музыкального искусства. Что-то мне в моей борьбе удаётся (кстати, удалось спасти несколько музыкальных школ, и их не закрыли, и они продолжают успешно работать), а что-то пока не очень получается… Но я всё-таки верю – разум победит!

– Вы – профессор Московской консерватории. Как оцениваете подготовку нынешних студентов в сравнении с 90-ми годами и в сравнении с советской эпохой?

– Что уж греха таить. Многие профессора Московской консерватории вынуждены были уехать из страны в те далёкие 90-е, потому что здесь они не получили необходимых условий для работы. У меня же никогда не было мысли оставить Родину, хотя, поверьте, не раз мне предлагали жить в другой стране. Я – патриот, как бы пафосно это ни звучало, и горжусь этим. Хотя сегодня почему-то некоторые полагают, что быть патриотом немодно… Это довольно странно – жить в стране и её ругать при этом…

Сейчас мы стараемся вернуть престиж тому, что называлось «российской школой». И надо сказать – многое нам удаётся.

А студенты – они всегда разные. И во все времена так было: есть и талантливые, есть ленивые, есть прилежные… Главное, над чем нужно думать, – это чтобы талантливые молодые музыканты не покидали Россию. Им надо здесь предоставить хорошую работу – хорошие концерты. Тогда, думаю, им будет незачем покидать страну.

– Ностальгируете ли вы по СССР?

– У меня есть друзья – дипломаты, и знаете – они говорят так: «Когда мы были Державой – с нами считались. А как только СССР рухнул, с нами считаться перестали. И долгое время так и продолжалось. Только вот в последнее время нам удалось вернуть былой статус». А что касается СССР – я убеждён – в единстве наша сила. Кстати, именно поэтому мне так дороги наши проекты – Молодёжная (Минск, Львов) и Детская (Самара) музыкальные академии стран СНГ, когда со всего пространства СНГ раз в году на несколько дней приезжает талантливая молодёжь, чтобы позаниматься со знаменитыми музыкантами – педагогами. Таким образом мы доказываем, что искусство сильнее политики. И это, кстати, один из способов сохранения русской исполнительской школы.

– Много говорят о душевных проблемах среднего возраста, но мало – о солидном возрасте. Что характерно для него? Что вы чувствуете в свой юбилей?

– Не поверите – сколько раз мне приходилось в последнее время отвечать на этот вопрос. Вот так и хочется ответить: «Я Чувствую!» На самом же деле – это просто очередной день рождения, на который приедет чуть больше друзей, чем обычно, и концертов будет три, а не один, как обычно. А самой по себе какой-то особенной цифры не ощущаю. Как и обычно – я строю планы на будущее и думаю – как будет лучше их реализовать. И конечно, я рад, что этот день рождения соберёт моих лучших друзей, родных и близких мне людей. Это же прекрасно!

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