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Ключ моей музыки

№ 3(345) от 24.01.2013 [«Аргументы Недели », Елена КОЗИНОВА ]

Ключ моей музыки

Саксофон в руках Вероники КОЖУХАРОВОЙ превращается в сверхинструмент. Его чарующие звуки то успокаивают, то волнуют, то лечат, то вонзаются в душу. Посредством музыки она раскрывает свой внутренний мир. Вероника – лауреат многих международных конкурсов, лицо французской компании Selmer (самого известного производителя саксофонов в мире). С концертами она объездила более 15 стран, и везде её принимали как свою. Ведь музыка не требует перевода.

- Правда, что к саксофону вы поначалу испытывали неприязнь?

– Это был единственный инструмент, на котором я играть не хотела. Когда в музыкальной школе в Симферополе объявили набор на духовое отделение, я упросила маму меня туда отвести. Скандалили мы долго. Мне прочили будущее спортсменки, а с музыкальной школой уже было несколько неудачных эпизодов. Но мама всё-таки пошла мне навстречу. Она же и определила мою судьбу.

Помню, как ученики демонстрировали перед нами инструменты. Кто играл на гобое, кто на флейте, кто на тромбоне... Флейта меня очаровала, и я твёрдо решила, что выберу именно её. Но мама была категоричной: «На флейте играют девочки-отличницы в кружевных платьицах. Это совсем не соответствует твоему характеру. Ты будешь играть на саксофоне». И мне пришлось согласиться. Расстраивалась я недолго. Моё отношение к саксофону изменила случайность. У преподавательницы были длинные рыжие волосы, как у меня. И они так красиво сочетались с золотым инструментом! Меня одноклассники иногда дразнили из-за цвета волос, за что немедленно получали в нос. А здесь никто никого не собирался дразнить. И, вместо того чтобы защищаться, можно было себя полностью раскрыть! Я почувствовала внутреннюю свободу, которая позволила полностью сконцентрироваться на инструменте.

– В прошлом году во Франции вы выступали вместе со знаменитым саксофонистом Клодом Делянгом. Как познакомились с маэстро?

– В 14 лет, когда поступила в Гнесинку, я буквально заслушивалась его фантастической игрой. Мой педагог Маргарита Константиновна Шапошникова давала мне кассеты. Ведь сам Клод Делянг ни разу не был в Москве с концертами. Тогда родилась мечта познакомиться с ним. Я рассказала об этом маме, и она приложила немало усилий, чтобы отправить меня на мастер-класс к маэстро.

Во французском городе Гап собралось около двухсот музыкантов со всего мира. Профессор Парижской консерватории Делянг каждому ученику выделял по 20 минут на урок. Я очень хотела выделиться из этой толпы и привлечь его внимание. Но как? Техникой я бы вряд ли взяла. Решила удивить его своей русской душой и выбрала отрывок из концерта Александра Глазунова. Поразительно, но вместо 20 минут мне он уделил 40! После чего подарил на память свои компакт-диски. Это в то время, когда я ещё слушала кассеты, на которых постоянно рвалась плёнка! В общем, я чувствовала себя победителем маленькой вселенной.

Через два года маэстро Делянг сам вызвал меня к себе на мастер-класс и даже позволил присутствовать на его репетициях. И я осмелела в своих мечтах: мне так захотелось когда-нибудь с ним сыграть! Прошлым летом в Париже, в зале «Сант-Луис», мы выступали дуэтом.

– Разная аудитория воспринимает музыку одинаково? Или для каждой вы подбираете что-то своё, ей понятное?

– Я очень люблю своих слушателей. Они для меня как единый организм: что в него привнести, зависит исключительно от моего внутреннего состояния. Музыка – это храм, где заканчиваются слова, и со слушателем говорит душа. Говорит чувствами и эмоциями. А поскольку эмоции всегда разные, одно и то же произведение я каждый раз играю иначе.

– После выступлений вы сами себе устраиваете разбор полётов?

– Да, это некая моя потребность, она помогает увидеть реальность. Когда слышишь комплименты, восторги, охватывает ощущение, будто ты улетаешь куда-то, возносишься. Особенно легко поддаться этому чувству, если ты устал после концерта, а все вокруг настроены позитивно. Хочется расслабиться и просто поверить. Но всё равно каждый раз приходится одёргивать себя и анализировать, что помогает мне совершенствоваться в дальнейшем.

– Есть вещи, которые до сих пор не удаются? Может, что-то хотелось бы поправить, улучшить?

– Безусловно, есть! По-моему, самая большая драма, когда творческий человек видит свой потолок. Жизнь должна бить ключом, подсказывать новые творческие ходы. Она не раз должна больно ударить, ведь не познавши боль, невозможно углубиться в искусство.

– Вы «углубляетесь в искусство» ещё и как композитор?

– Композитор – слишком громкое для меня слово. Но я иногда пишу музыку. Недавно вышел мой клип «Жажда жизни», музыка моего сочинения. Клод Делянг, услышав её, сказал: «Что ты делаешь с инструментом?! Он же рассыплется». Может быть... Но пока не рассыпался! Я знаю, что могу вытащить из саксофона ещё и не такое: инструмент чрезвычайно многогранен! И пока во мне живёт эта жажда, будет бить ключ моей музыки.

27 января в клубе «SQUATcafe» (Москва, ул. Рождественка, 12/1, м. «Кузнецкий мост») состоится презентация диска «Слова и музыка». Это совместный проект Вероники КОЖУХАРОВОЙ и популярного теле- и радиоведущего Давида ШНЕЙДЕРОВА.
Каждому гостю – диск в подарок!!! Начало в 19.00. Приходите!

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