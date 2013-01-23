Герой-любовник отечественных сериалов («Две судьбы», «Ангел-хранитель» и др.) Анатолий Руденко – представитель актёрской династии. Его бабушка Дина Солдатова была актрисой Московского гастрольного театра комедии, его мама Любовь Руденко – актриса театра им. Маяковского, а его жена актриса Елена Дудина успешно снимается в сериалах. В ближайшее время у актёра на выходе два проекта: телефильм о любви «Букет» и полный метр про интерактивное шоу. Его название продюсеры держат в секрете.

- Анатолий, не так давно был показан сериал «Дело следователя Никитина», где вы сыграли детектива. По вашим словам, в подготовке над ролью вам помогала ваша бабушка Дина Солдатова, которая рассказала о 30-х годах...

– Наше восприятие 30–40-х годов складывается из патриотических фильмов, которые мы смотрим. Герои там такие чистые, честные люди, борющиеся за светлые идеалы. Я тоже находился под воздействием кинолегенд, пока не приступил к работе над ролью. Стал спрашивать бабушку: «А как на самом деле было?» На что она ответила: «Да всё то же самое! Хватало и хамов, и хулиганов, были такие же завистливые и злые люди». Бабушка рассказала мне случай, когда она, ещё будучи девочкой, боясь опоздать в школу, побежала за трамваем. Дверь закрылась, когда она уже запрыгнула на подножку, и трамвай поехал. Водитель видел, что девочка стоит и держится за поручни, но не остановился. Пассажиры, тоже молча наблюдали за этим, и им было всё равно. Лишь один кто-то не выдержал и закричал водителю: «Остановите трамвай! Девочка сорвётся!» Вот вам, пожалуйста, люди конца 30-х годов! Да и как могло быть иначе, когда основной наш генофонд был уничтожен в ходе сталинских репрессий, а революция уничтожила всю интеллигенцию?! После таких рассказов красивая поволока спадает с глаз, и ты понимаешь, что нужно играть реальных людей.

– А как вам нынешнее время? Наши современники?

– Проблема нашей страны – в людях. Большинство наших соотечественников – это закрытые, поверхностные люди, стремящиеся во что бы то ни стало соответствовать каким-то внешним эталонам. Напялив на себя всевозможные лейблы, люди неожиданно для себя начинают меняться. Они пытаются соответствовать известным маркам, которые вроде бы носят серьёзные люди. И такое отчуждение от себя, отказ от своих желаний и особенностей ни к чему хорошему не приводит. Я часто летаю на самолётах и наблюдаю за нашими бизнесменами. Сколько гонора, высокомерия, как они оценивают людей! Если помогут поднять тяжёлую сумку, так только какой-нибудь сексапильной красотке! А ещё мы не умеем работать, но умеем завидовать, критиковать, упрекать судьбу за несправедливость. Мол, дайте нам возможность, и тогда мы покажем. Недавно у нас пытались применить американскую систему съёмок. Работали две группы по 24 часа. Не выдержали! Сломались через неделю. Кто-то запил, кто-то заболел… Ну так чего же мы тогда хотим? О каком международном уровне здесь можно говорить?! Кроме гонора и нездоровых амбиций нам пока, к сожалению, нечего предложить.

– Вы можете назвать себя патриотом?

– Мне бы хотелось быть патриотом той России, о которой я мало что знаю и которая сохранилась лишь в единицах. Я верю в силу нашего народа, ведь раз мы побеждали в таких войнах, то это не просто так… Но мне становится грустно, когда я вижу, что мы, потомки победителей, не заботимся о наших пенсионерах и ветеранах. Вот почему пенсионеры Германии могут позволить себе отдыхать в пятизвёздочных отелях, а наши нет?!

– Ваша мама актриса Любовь Руденко тоже активно снимается в сериалах. Кто из вас популярнее?

– Думаю, что мама. У зрителей она совершенно точно ассоциируется с женщиной-матерью, с родным и близким человеком. Достаточно одной яркой роли, и 100% популярность ей будет обеспечена. А у меня ещё нет своего сложившегося стиля, я ещё нахожусь в поисках собственных приёмов.

– Недавно в фильме «Только о любви» со своей мамой вы сыграли сына и мать. Каковы впечатления?

– Ей было трудно забыть, что мы сын и мать, а мне на съёмочной площадке, прежде всего, хотелось партнёрских отношений. Честно говоря, очень сложно работать, когда постоянно слышишь: «Толечка, а тебе не холодно? Может, тебе попросить ещё утепление?» К тому же у меня к маме, как к партнёру, тоже были свои претензии и пожелания. В одной из сцен попросил её тянуть свою историю, чтобы я смог точнее показать характер своего персонажа. Мама согласилась, но в итоге, как настоящая актриса, сделала по-своему. Тогда я стал внутри сцен заготавливать различные неожиданности. Вот мы спокойно репетируем, раскладываем текст, а во время съёмки в какой-то момент я неожиданно меняюсь и начинаю играть очень экспрессивно. Такой поворот повергал маму в небольшой шок, она очень живо это оценивала и начинала себя вести совершенно по-другому. Получался такой живой момент. И тогда я понял, что с моей мамой только так и надо!

– Этим летом у вас родилась дочка Милена. Вы присутствовали при родах?

– Я хотел, но Лена попросила меня остаться в коридоре. Но я всё слышал и этот момент, когда дочка появилась на свет, просто почувствовал. Помню, какая-то сила повела меня в родильную. Захожу и вижу этот комочек, и через секунду дочка закричала. Это было так трогательно!..