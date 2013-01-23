//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Культура

Под воздействием кинолегенд

№ 3(345) от 24.01.2013 [«Аргументы Недели », Татьяна НИКИШИНА ]

Под воздействием кинолегенд

Герой-любовник отечественных сериалов («Две судьбы», «Ангел-хранитель» и др.) Анатолий Руденко – представитель актёрской династии. Его бабушка Дина Солдатова была актрисой Московского гастрольного театра комедии, его мама Любовь Руденко – актриса театра им. Маяковского, а его жена актриса Елена Дудина успешно снимается в сериалах. В ближайшее время у актёра на выходе два проекта: телефильм о любви «Букет» и полный метр про интерактивное шоу. Его название продюсеры держат в секрете.

- Анатолий, не так давно был показан сериал «Дело следователя Никитина», где вы сыграли детектива. По вашим словам, в подготовке над ролью вам помогала ваша бабушка Дина Солдатова, которая рассказала о 30-х годах...

– Наше восприятие 30–40-х годов складывается из патриотических фильмов, которые мы смотрим. Герои там такие чистые, честные люди, борющиеся за светлые идеалы. Я тоже находился под воздействием кинолегенд, пока не приступил к работе над ролью. Стал спрашивать бабушку: «А как на самом деле было?» На что она ответила: «Да всё то же самое! Хватало и хамов, и хулиганов, были такие же завистливые и злые люди». Бабушка рассказала мне случай, когда она, ещё будучи девочкой, боясь опоздать в школу, побежала за трамваем. Дверь закрылась, когда она уже запрыгнула на подножку, и трамвай поехал. Водитель видел, что девочка стоит и держится за поручни, но не остановился. Пассажиры, тоже молча наблюдали за этим, и им было всё равно. Лишь один кто-то не выдержал и закричал водителю: «Остановите трамвай! Девочка сорвётся!» Вот вам, пожалуйста, люди конца 30-х годов! Да и как могло быть иначе, когда основной наш генофонд был уничтожен в ходе сталинских репрессий, а революция уничтожила всю интеллигенцию?! После таких рассказов красивая поволока спадает с глаз, и ты понимаешь, что нужно играть реальных людей.

– А как вам нынешнее время? Наши современники?

– Проблема нашей страны – в людях. Большинство наших соотечественников – это закрытые, поверхностные люди, стремящиеся во что бы то ни стало соответствовать каким-то внешним эталонам. Напялив на себя всевозможные лейблы, люди неожиданно для себя начинают меняться. Они пытаются соответствовать известным маркам, которые вроде бы носят серьёзные люди. И такое отчуждение от себя, отказ от своих желаний и особенностей ни к чему хорошему не приводит. Я часто летаю на самолётах и наблюдаю за нашими бизнесменами. Сколько гонора, высокомерия, как они оценивают людей! Если помогут поднять тяжёлую сумку, так только какой-нибудь сексапильной красотке! А ещё мы не умеем работать, но умеем завидовать, критиковать, упрекать судьбу за несправедливость. Мол, дайте нам возможность, и тогда мы покажем. Недавно у нас пытались применить американскую систему съёмок. Работали две группы по 24 часа. Не выдержали! Сломались через неделю. Кто-то запил, кто-то заболел… Ну так чего же мы тогда хотим? О каком международном уровне здесь можно говорить?! Кроме гонора и нездоровых амбиций нам пока, к сожалению, нечего предложить.

– Вы можете назвать себя патриотом?

– Мне бы хотелось быть патриотом той России, о которой я мало что знаю и которая сохранилась лишь в единицах. Я верю в силу нашего народа, ведь раз мы побеждали в таких войнах, то это не просто так… Но мне становится грустно, когда я вижу, что мы, потомки победителей, не заботимся о наших пенсионерах и ветеранах. Вот почему пенсионеры Германии могут позволить себе отдыхать в пятизвёздочных отелях, а наши нет?!

– Ваша мама актриса Любовь Руденко тоже активно снимается в сериалах. Кто из вас популярнее?

– Думаю, что мама. У зрителей она совершенно точно ассоциируется с женщиной-матерью, с родным и близким человеком. Достаточно одной яркой роли, и 100% популярность ей будет обеспечена. А у меня ещё нет своего сложившегося стиля, я ещё нахожусь в поисках собственных приёмов.

– Недавно в фильме «Только о любви» со своей мамой вы сыграли сына и мать. Каковы впечатления?

– Ей было трудно забыть, что мы сын и мать, а мне на съёмочной площадке, прежде всего, хотелось партнёрских отношений. Честно говоря, очень сложно работать, когда постоянно слышишь: «Толечка, а тебе не холодно? Может, тебе попросить ещё утепление?» К тому же у меня к маме, как к партнёру, тоже были свои претензии и пожелания. В одной из сцен попросил её тянуть свою историю, чтобы я смог точнее показать характер своего персонажа. Мама согласилась, но в итоге, как настоящая актриса, сделала по-своему. Тогда я стал внутри сцен заготавливать различные неожиданности. Вот мы спокойно репетируем, раскладываем текст, а во время съёмки в какой-то момент я неожиданно меняюсь и начинаю играть очень экспрессивно. Такой поворот повергал маму в небольшой шок, она очень живо это оценивала и начинала себя вести совершенно по-другому. Получался такой живой момент. И тогда я понял, что с моей мамой только так и надо!

– Этим летом у вас родилась дочка Милена. Вы присутствовали при родах?

– Я хотел, но Лена попросила меня остаться в коридоре. Но я всё слышал и этот момент, когда дочка появилась на свет, просто почувствовал. Помню, какая-то сила повела меня в родильную. Захожу и вижу этот комочек, и через секунду дочка закричала. Это было так трогательно!..

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//Политика

Кадыров рассказал, чего боится

Кадыров рассказал, чего боится

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал в одном из интервью, что его пугает. По словам Кадырова, он не боится никого из людей, а единственный его страх связан вовсе не с какой-либо угрозой.

//В мире

Глава "Слуги народа" заявил, что конфликт на Донбассе разрешится не скоро

Глава "Слуги народа" заявил, что конфликт на Донбассе разрешится не скоро

Глава политической партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков выразил мнение, что жители Украины напрасно надеются на скорое разрешение ситуации на Донбассе, поскольку для завершения конфликта необходимо проделать много работы.

//Общество

Россиянам расскажут о запрете на выезд из страны по СМС

Россиянам расскажут о запрете на выезд из страны по СМС

В Минюсте России рассказали, что со следующего года судебные приставы смогут извещать должников об ограничении выезда заграницу при помощи СМС-сообщений.

//новости партнеров

//Общество

Продюсер группы "Ласковый май" Разин обратился к Зеленскому за разрешением на въезд на Украину

Продюсер группы "Ласковый май" Разин обратился к Зеленскому за разрешением на въезд на Украину

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин обратился к Владимиру Зеленскому за разрешением на въезд на Украину. Разин неоднократно рассказывал, что солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо находится в состоянии комы.

//В мире

В Америке рассказали, какой увидят Землю инопланетяне

В Америке рассказали, какой увидят Землю инопланетяне

Учёные из Корнеллского университета в США рассказали, какой бы увидели Землю наблюдатели с других планет. Исследователи создали модель планеты, которая показывает, какой видна Земля с расстояния в несколько световых лет.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Происшествия

«Росэнергоатом» назвал причину остановки одного из энергоблоков Белоярской АЭС

«Росэнергоатом» назвал причину остановки одного из энергоблоков Белоярской АЭС

«Росэнергоатом» назвал причину остановки одного из энергоблоков Белоярской АЭС. Четвертый энергоблок Белоярской АЭС в Свердловской области был остановлен утром в воскресенье, 18 августа.

//Интервью

Актриса Анна Миклош: Я согласилась на то, чтобы меня обрили наголо

Актриса Анна Миклош: Я согласилась на то, чтобы меня обрили наголо

Анна Миклош известна зрителям по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Тамбовская волчица», «Катерина», «Родные люди», «Дочки-матери», «Авария», «Ермоловы» и др. Только что по ТВ прошёл сериал «Экспроприатор», где Анна Миклош сыграла одну из главных ролей.

//Общество

Ученые создали искусственный интеллект, способный заменить программистов

Ученые создали искусственный интеллект, способный заменить программистов

Группа инженеров разработала искусственный интеллект TabNine, который может быть интегрирован в большинство редакторов кода и может, таким образом, дописывать код за программиста, исправляя все его ошибки.

//Общество

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

Вот и пришло время низвергнуться в 3-й круг «Русского ада» Андрея Караулова, где мерцают тени Юрия Чурбанова, последнего мужа дочери генсека Брежнева Галины, где блеск бриллиантов свёл в преисподнюю самоубийц – министра МВД СССР Щёлокова и его жену Светлану, и где дальние родственники свели в могилу Элину Быстрицкую

//Новости партнеров

//Общество

Замглавы Ульяновской области рассказал, как отец подростка отреагировал на убийство семьи и смерть сына

Замглавы Ульяновской области рассказал, как отец подростка отреагировал на убийство семьи и смерть сына

В Ульяновской области заместитель губернатора Сергей Люльков пообщался с отцом 16-летнего подростка, который убил пятерых членов своей семьи, а затем покончил с жизнью.

//Шоу-бизнес

Мартин Фримен рассказал, ждать ли пятого сезона "Шерлока"

Мартин Фримен рассказал, ждать ли пятого сезона "Шерлока"

Английский актёр Мартин Фримен рассказал, стоит ли поклонникам сериала «Шерлок» ждать продолжения любимого телепроекта. По словам Фримена, актёры были бы рады вернуться к этой работе.

//Новости СМИ2

//Происшествия

Россиянин избил врача за некачественное лечение

Россиянин избил врача за некачественное лечение

Житель Москвы выследил и избил заведующего глазным отделением одной из столичных больниц. Мужчине не понравилось качество оказанного лечения, после чего он решил «объяснить» это врачу весьма нетипичным способом.

//Общество

Врачи: Быть или не быть роману на курорте?

Врачи: Быть или не быть роману на курорте?

Эксперты проводят промежуточные итоги сезона отпусков россиян. Одним из таких стала статистика по курортным романам. Известный российский врач-сексолог, психотерапевт Евгений Кульгавчук рассказал, из-за чего люди заводят кратковременные отношения в отпуске.

//Общество

Патриарх Кирилл вспомнил, каким был петербургский Казанский собор в годы СССР

Патриарх Кирилл вспомнил, каким был петербургский Казанский собор в годы СССР

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в канун праздника Преображения Господня в Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга совершил Всенощное бдение. Предстоятель РПЦ вспомнил, каким был собор во времена СССР.

//Шоу-бизнес

"Он за 30 лет ни рубля не перевел ни одному детскому дому", Юре Шатунову запретят петь песни "Ласкового мая"

"Он за 30 лет ни рубля не перевел ни одному детскому дому", Юре Шатунову запретят петь песни "Ласкового мая"

Андрей Разин заявил, что Юра Шатунов больше не сможет исполнять песни "Ласкового мая". Кроме того, продюсер считает, что певец ведет сея не красиво, отказываясь помогать ребятишкам из детских домов

//Спорт

«Динамо» не смог удержать счет и проиграл «Локомотиву» 1:2

«Динамо» не смог удержать счет и проиграл «Локомотиву» 1:2

Сегодня, 18-го августа, на стадионе «ВТБ-Арена» в Москве состоялся матч шестого тура чемпионата России «Динамо» — «Локомотив». Арбитр встречи Василий Казарцев (Санкт-Петербург).

//Общество

Столичный психолог: что мешает женщинам построить карьеру

Столичный психолог: что мешает женщинам построить карьеру

9 из 10 женщин, которые заняты поиском работы, спрашивают психологов о том, возможно ли совмещать работу и семью. Не придется ли выбирать между ними? Столичный психолог Ольга Акимова рассказала, какие существуют мифы, мешающие женщинам построить карьеру.

//Новости партнеров

//В мире

В США подтвердили планы Трампа купить Гренландию

В США подтвердили планы Трампа купить Гренландию

Ведущий советник Дональда Трампа по экономике Ларри Кудлоу подтвердил, что в Белом доме «изучают» возможность покупки Гренландии. При этом власти крупнейшего на Земле острова уже заявили о невозможности подобной сделки.

//В мире

Федеральная Резервная Система США приняла меры по снижению рисков от разгорающихся «торговых войн»

Федеральная Резервная Система США приняла меры по снижению рисков от разгорающихся «торговых войн»

Федеральная Резервная Система США (ФРС) приняла решение о снижении ставки на 0.25%, вместе с тем указав в комментариях, что это временная упреждающая мера, направленная на снижение рисков от разгорающихся «торговых войн».

//В мире

Глава партии «Слуга народа» заявил, что депутаты мало зарабатывают

Глава партии «Слуга народа» заявил, что депутаты мало зарабатывают

На Украине глава президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что зарплаты депутатов Рады недостаточно высокие для той работы, которую приходится выполнять парламентариям.

//В мире

Супруга Порошенко выделила несколько миллионов на комедию о войне в Донбассе

Супруга Порошенко выделила несколько миллионов на комедию о войне в Донбассе

На Украине культурный фонд, который возглавляет супруга экс-президента страны Марина Порошенко, выделил почти 9 миллионов гривен на комедию о войне в Донбассе.

//Общество

В Татарстане четверых детей госпитализировали из лагеря с отравлением

В Татарстане четверых детей госпитализировали из лагеря с отравлением

В Татарстане четверых детей госпитализировали из лагеря с признаками острой кишечной инфекции. Известно, что незадолго до этого ребят возили на экскурсию в Казань, где дети обедали в кафе.

//Происшествия

В Ульяновской области власти помогут организовать похороны убитой семьи

В Ульяновской области власти помогут организовать похороны убитой семьи

В Ульяновской области местные власти заявили, что готовы помочь в организации похорон семьи, убитой в Патрикееве. Об этом решении рассказал замглавы региона Сергей Люльков.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Григорий Лепс показал длинноногую жену на отдыхе
2

Медики считают, что активные интимные отношения и любимая работа могут продлить жизнь
3

Ученые сообщили о вреде от употребления в пищу семян льна
4

"Он за 30 лет ни рубля не перевел ни одному детскому дому", Юре Шатунову запретят петь песни "Ласкового мая"
5

Украинский депутат заявил, что восхищен подвигом пилотов А321

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры