Разве Станиславского уже приватизировали?

17 января исполняется 150 лет со дня рождения великого режиссёра и театрального мыслителя К.С. Станиславского. В юбилейные дни МХТ имени Чехова наметил ряд мероприятий, по сути правильных, но вызывающих некоторые тревожные вопросы. Из которых главный – а что, Станиславского уже приватизировали? Когда? Был аукцион? Ничего не знаем!

Конечно, вся жизнь Станиславского связана с Московским художественным театром, кто же спорит. Но ведь у нас такая шизофрения с 1987 года, что в наличии имеются два МХТ – имени Чехова под руководством Табакова и имени Горького под властью Дорониной. Какие чувства испытывают эти два театра друг к другу, зрители смутно, но догадываются. Однако то, что Доронина и её МХТ никак не фигурируют в заявленных мероприятиях, это, мягко говоря, некорректно, чтоб не сказать – неприлично.

Вот 18 января открывается конференция «Станиславский и мировой театр». В списке выступающих есть худрук Вахтанговского театра Р. Туминас и властитель Александринского театра В. Фокин. Возможно, они когда-то открывали книги Станиславского, хотя ничто в их спектаклях последнего времени об этом нам не говорит. Но среди участников конференции нет не только Т.В. Дорониной, но и вообще ни одного актёра. А ведь для них, для актёров, чтоб им осмысленнее и живее игралось, трудился великий реформатор сцены!

Не нашла я в числе приглашённых на конференцию и такого выдающегося воспитателя артистов современности, носителя огромного опыта, как Лев Додин, создатель Малого драматического театра – театра Европы (Петербург). Там вообще среди выступающих с русской стороны трудно сыскать людей, живущих за пределами Садового кольца, – скажем, в помине нет учеников Товстоногова, которые много и славно работают в провинции.

В общем, «чужие здесь не ходят», однако среди чужих оказываются многие, Станиславскому близкие. Видимо, мхатовские театроведы А. Смелянский и И. Соловьёва позаботились о чистоте рядов? Или кто там у нас приватизировал нашего реформатора? В газетах ничего не сообщали.

Зато вечером 17 января в МХТ состоится спектакль «Вне системы». Пьеса М. Дурненкова, как заявлено, построена на документальной основе и рисует нам фигуру Станиславского как «парадоксальную», далёкую от канона.

Да уж не сомневаюсь в том, что там Дурненков нарисует под видом Станиславского и чем обогатит его партитуру режиссёр зрелища К. Серебренников. Это, по мнению МХТ, лучшие силы современности. Правда, есть мнение, что Дурненков и Серебренников – энергичные нахалы с посредственными способностями.И что появление этих фамилий рядом со Станиславским в его юбилейный вечер – позор. Ну и что? Нет у современного МХТ других драматургов и режиссёров. Ему эти нравятся.

Одно обстоятельство меня тревожит чрезвычайно. В представлении «Вне системы» заявлен Евгений Миронов, который будет изображать гениального актёра Михаила Чехова. У меня вопрос: будет ли в зале дежурить бригада «Скорой помощи»? Ведь Е. Миронов – личность пылкая, возбудимая, страстная. Он может всерьёз поверить, будто он Михаил Чехов.

И разве можно тут, скажите на милость, обойтись без санитаров?