Играя в «Бригаду»

Ян ЦАПНИК родился в актёрской семье. С отцом, народным артистом России Юрием Цапником, он в детстве часто ездил на гастроли. Поэтому поступление в театральный вуз было делом закономерным. Окончив ЛГИТМиК, Ян много лет работал в знаменитом БДТ имени Г.А. Товстоногова. Широкий зритель знает его по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Бригада», «Первое мая», «Бандитский Петербург», «Две судьбы», «Под ливнем пуль», «Лето волков», «Очкарик» и др.

- Ян, Вы ушли из БДТ в 2005 году в «свободное плавание», хотя были там очень востребованным артистом, играли чуть ли не по 30 спектаклей в месяц… Почему?

– Вот поэтому, наверное, и ушёл. Я был действительно востребованным актёром, даже слишком. Понимаете, я хотел не только играть на сцене, но и сниматься в кино. Однако человек, который так занят в театре, никому не нужен в кино. В БДТ, чтобы тебя куда-то отпустили, не сунули срочно в спектакль, надо было писать заявление по любому поводу: разрешите уехать на съёмки, позвольте выехать за пределы города и т.д. И это один из минусов великого театра, единого организма. Хотя я до сих пор люблю БДТ, восхищаюсь его историей, актёрами и благодарен ему за всё…

– Одной из ваших самых заметных работ в кино стала роль бизнесмена Артура Лапшина в сериале «Бригада». А как вы относитесь к проекту «Бригада. Наследник»?

– Я отношусь к таким вещам положительно, если они возникают вовремя, по горячим следам, как говорится. А если через какой-то длительный промежуток, лично мне это неинтересно. Тем более мой герой погиб в самом финале сериала – так что сняться в продолжении у меня вообще шансов не было.

– Правда, что никто тогда на съёмках и не предполагал, что сериал в итоге станет культовым?

– Да что вы! Мне тогда, помню, звонили на площадку, спрашивали: «Ты где?» И я неизменно отвечал: «Да в какой-то шняге снимаюсь!» Тем более платили копейки. Зато спалили кучу техники, роскошных автомобилей. Это был самый дорогой проект для того времени, каждая серия стоила по 200 тысяч долларов!.. Другое дело, что первый вариант сценария мне нравился больше, он был немножко другой. В том, по которому всё в итоге и сняли, показаны некие стилизованные ребята, и они в общем хорошие. Но почему-то они всех убивают и забирают деньги! А в первом сценарии был некий посыл в сторону страны, которая сама всё это сделала: простых хороших парней превратила в бандитов, и разобраться с подобной проблемой не смогла. В силу того что всё вышло из-под контроля.

– Ян, вы много играли в криминальных сериалах. Как думаете, влияют ли подобные фильмы, особенно хорошо снятые, как «Бригада» или «Бандитский Петербург», на криминализацию сознания людей?

– Конечно, влияют. Возьмём ту же «Бригаду». Журналисты часто спрашивают: а вы знаете, что после выхода картины в стране произошло несколько убийств – точь-в-точь как в сериале? Мол, подростки убивают друг друга, играя в «Бригаду». По этому поводу я всегда отвечаю: «Знаете, какие родители, такие и дети». Если вы не занимаетесь своими детьми, то они играют в «Бригаду», в любые другие боевики и криминальные истории. Это прокол родителей, короче. Но если твои сын или дочь будут заниматься спортом, ходить в какие-либо кружки, читать книги, посещать театры и музеи, у них просто не останется времени на «ящик» и соответственно – на поиски криминальных приключений. Понимаете, и после фильма «Бумер» десятки пацанов стали угонять машины, отрываться на полную катушку. Но давайте тогда вообще всё кино запретим!..

На мой-то взгляд, можно снимать почти всё, если это не носит массового характера. А у нас всё носит массовый характер! Как только с успехом прошёл сериал «Бригада», из всех щелей попёрли криминальные, ментовские сериалы. Простой человек включает телевизор и видит на государственных каналах: драки, кровь, оружие, насилие, убийства. Если само государство пропагандирует насилие на ТВ, чего ожидать от граждан в реальной жизни? Я вспоминаю то время, когда впервые показывали «Место встречи изменить нельзя». Тоже, видимо, появлялись подражатели – и Фокса копировали, и шепелявого Кирпича, и Маньку Облигацию. Но этот «тренд», как сейчас говорят, не был массовым. А если людям не оставляют выбора, показывают только кровь, сопли и дерьмо, они же в конце концов захрюкают!

– Свою 11-летнюю дочь Лизу вы воспитываете совсем на других ценностях?

– У меня замечательный ребёнок, отличница. Учится в очень хорошей гимназии, старейшей в Питере, где усиленно изучает языки – французский и английский. А ещё успевает заниматься тхэквондо – она должна быть готова к нашей суровой действительности. И в гимназии её уважают за то, что она такая правильная. Хотя иногда Лиза слишком категорична. И это мой минус. В жизни ведь существуют различные цвета, как в радуге. Но Лиза никогда не может смириться с несправедливостью, если кто-то кого-то обидел, унизил, предал. Поэтому у неё только два цвета – чёрный и белый. Как и у меня, мы с ней оба – максималисты!