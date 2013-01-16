Минувшей осенью в Пелопоннесе прошёл Первый международный фестиваль «Кино друзей». На нём были представлены фильмы стран, где проживают греки: России, Армении, Азербайджана, Украины, Молдовы… Музой его стала актриса Елена КОНДУЛАЙНЕН, чьи улыбка и голос словно вторили девизу мероприятия – «Жизнь как праздник».

- Елена, часто ли вы посещаете фестивали?

– Очень их люблю! Есть возможность пообщаться с коллегами, поделиться новыми песнями. К тому же на фестивалях видят реальную мою внешность, а не искажённую ролями и гримом. И удивляются, что я очень хорошо выгляжу в жизни, но часто ужасно – на экране... Увы, сегодня, как и раньше, в советское время, меня «замазывают». Для меня реальной, с моей фактурой нет места, ролей. «Слишком красивая» – слышу от режиссёров, гримёров, художников по костюмам. Это – моя драма, с которой приходится жить и мириться. Но на дорожке фестиваля и на сцене с песнями могу позволить себе быть красивой... И я это делаю. Вообще у нас странный подход к яркому. Многих это бесит. Я не очень люблю наше кино последнего десятилетия. Порой оно напоминает какую-то самодеятельность. И даже стыдно становится за то, что сейчас происходит. Ситуация в чём-то хуже, чем в 90-е. Но стараюсь лавировать и попадать в сериалы с хорошими историями и талантливыми актёрами... Я даже не предполагала, когда раньше отказывалась от хороших проектов из-за маленького гонорара, что будет ещё хуже. В 1991 году отказалась сниматься в фильме «Убить Шульца» у продюсера Голана Менахема, потребовав за главную роль 1,5 миллиона долларов. А они предполагали за эту роль заплатить 10 тысяч долларов. По тем временам это были неплохие деньги. Но мне казалось, что у нас – начало Голливуда, а получилось, это было приближение краха киноиндустрии…

– Но всё же наверняка имеются какие-то особо любимые вами роли?

– Самые любимые – романтические образы. Но их я сыграла, к сожалению, мало. Поэтому тяга к красоте и романтике сублимировалась в мои песни. В своей ежедневной жизни стремлюсь быть доброй, сострадательной, отзывчивой к чужой беде, боли. И очень устаю от агрессии, злобы, зависти в свой адрес. Именно от этого возникает тяга уйти в совершенный мир романтики, где нет проблем и всех ужасов реальной жизни. Из всех своих фильмов больше всего люблю «8 первых свиданий». У меня там небольшая роль матери-героини, снятая очень красиво американским оператором, который работал над фильмом «Маска» с Джимом Керри! Скажу честно: красивой мне хочется быть не только в жизни, но и на экране. Сейчас в нашу киноиндустрию пришло столько непрофессиональных операторов, что хватаюсь за голову, глядя на экран… Вместо кино какие-то сплошные серость и убогость. А я хочу праздника. Потому сейчас сделала выбор – отказываюсь от ролей в кино, но принимаю предложения от телевизионщиков. И хожу на передачи, где меня красиво снимет камера, а я могу поделиться какими-то важными мыслями о нашей жизни. И мне за это ещё заплатят деньги, пусть небольшие.

– Вы сказали, что сублимируете свою тягу к романтике в песни. Как они сочиняются и кому посвящаются?

– Энергия песен, конечно, адресна… Вспоминаю объект воздыхания и думаю: «А что бы я хотела ему сказать?» Определяю саму мысль... Как шампур. А дальше слова возникают сами собой. Бывает, что тема приходит сама, без связи с каким-либо человеком. Я записываю слова «под диктовку», ну а дальше беру гитару, прислушиваясь к стихам и напеваю мелодию, которую они подсказывают. В этот момент меня как бы не существует. Стихи сами договариваются с музыкой, и я никогда не анализирую – годится или не годится...

Музыку всегда сочиняю днём. Проигрываю несколько раз, затем забываю и через несколько дней пытаюсь вспомнить. Если получается, значит, песня сложилась. Если нет, то сочиняю другую.

– Мы начали разговор с вашего участия в фестивале, проходившем в Греции. Любите ли вы путешествовать?

– Да. В детстве, помню, меня вообще называли «лягушкой-путешественницей». Я облетела практически весь мир. В некоторых местах была несколько раз, по работе. В Египте – со спектаклями. В Израиле, Германии, Америке – тоже. В нашей стране – в Благовещенске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском – часто. Как киноактриса, много раз посещала Болгарию, Македонию, Черногорию, Китай, Албанию, Монголию... Часто ездила в Испанию, Финляндию, Мальту, Италию. Мне понравилось отдыхать на Мальдивах, в Турции, Тунисе.