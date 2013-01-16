Усатый нянь возвращается

Народный артист России Сергей ПРОХАНОВ окончил Щукинское театральное училище. Стал невероятно популярным после комедии «Усатый нянь». Затем были другие заметные работы в кино: «Молодая жена», «Трижды о любви», «Сашка», «Гений» и др. В 1991 году Сергей Проханов перестал сниматься и стал строить свой Театр Луны, художественным руководителем которого является до сих пор. 29 декабря известному актёру и театральному режиссёру Сергею Борисовичу Проханову исполнилось 60 лет.

- Сергей Борисович, с какими ощущениями вы отметили свой славный юбилей: у вас сейчас творческий расцвет, зрелость или, напротив, в душе – мальчишеские желания в духе «усатого няня»?

– Всё вместе. А вообще хочется, чтобы следующая треть жизни, которая, как я рассчитываю, мне осталась, была не менее удачливой, чем первые две. Конечно, во многих смыслах мне везло, но где-то я и сам – смесь Козерога с Драконом – приложил силы, энергию, талант. Я такой человек, которому всегда хочется находиться при деле. Сейчас мне интересно, например продюсирование. Это и театральная студия «Маленькая Луна», где у нас занимаются одарённые дети. И кинопроект «Усатый нянь. Next», который мы сейчас затеваем.

– Интересно! Значит, мы снова увидим Сергея Проханова в кино?

– Да, и это будет такое продолжение легендарного фильма. Я, уже весьма взрослый «усатый нянь», становлюсь неким мэтром, гуру детских садов мира. Моя игра «Море волнуется раз, море волнуется два», знаменитая по старому фильму, становится популярной повсеместно. Я езжу с мастер-классами по разным странам. И вот на Мальте случайно встречаю нашего российского парня, очень талантливого, который замечательно поёт странные песни. Его будет играть Дмитрий Бикбаев, бывший солист группы «БиС», он учился у меня актёрскому мастерству. Дальше рассказывать не стану – смотреть будет неинтересно.

– Если уж мы заговорили о кино, скажите, была ли какая-то конкретная причина, что в 1991 году вы сознательно и так надолго ушли из кинематографа?

– Да. Во-первых, фильм «Гений», где главную роль сыграл Александр Абдулов, и я тоже неплохо отметился, шёл в кинотеатре «Россия» всего четыре дня. После этого «Россию» закрыли – не из-за фильма, а потому что в кино в то время никто не ходил. В кинотеатрах стали размещать мебельные и автомобильные салоны, «главнейшее из искусств» откровенно загибалось. Я тогда даже своей дочери Насте, 18-летней красавице, выигравшей конкурс «Мисс Канары», отсоветовал идти в актрисы, хотя она собиралась… И второе, у меня был в тот период свой кооператив «Маскарад» – мы продавали билеты на разные чужие спектакли. И тут я подумал: а чего я занимаюсь чужими постановками? Решил строить свой Театр Луны. И в итоге через несколько лет построил.

– В вашем театре начинали такие российские звёзды кино и сцены, как Чулпан Хаматова и Евгений Стычкин например. Где и как вы их нашли?

– Чулпан – на втором курсе ГИТИСа, у Алексея Бородина. Я её взял в детский спектакль «Робинзон», где она играла девушку Пятницу, ну, как в знаменитом фильме «Синьор Робинзон». Потрясающе играла! Чулпан до конца института у меня оттрубила, после ещё два года работала. Сыграла как раз с Евгением Стычкиным в постановке «Фанта-инфанта». Мы много раз выезжали с этим спектаклем за границу, и ребята были, конечно, просто два чуда. Такой эксцентрической пары страна не знает до сих пор! Я им всегда говорил, Жене и Чулпан: ребята, вам надо не по одному, а всегда вдвоём выступать! Чулпан, с её подвижностью, балетным образованием, Стычкин, который великолепно крутит сальто, – они танцевали, бегали, такое вытворяли!.. Кстати, Женю когда-то привела ко мне Лариса Удовиченко. Я посмотрел и сначала подумал – ну, куда я его, такого маленького, пристрою? Потом вижу – парень юркий, и дал ему роль в спектакле «Чарли Ча…» Ну а когда оба начали сниматься в кино и стали известны на всю страну, они меня покинули. Дело-то житейское, как говорится.

– Недавно в Москве открылся Музей СССР. Оглушительный успех пришёл к вам именно в советское время. Есть ли вещи, по которым вы ностальгируете, что хотели бы взять из того прошлого в наше настоящее?

– Приятных моментов было много. Но самое главное, тогда умели раскрутить популярность артиста. Я ведь был, без ложной скромности, культовым артистом, потому что фильм «Усатый нянь» был культовым. Как «Кавказская пленница», например. Нам с Натальей Варлей, кстати говоря, даже вручили грамоту и медаль: две наши комедии собрали на тот момент в СССР самые большие кассы. Кино приносило государству огромный доход. Я выходил из дома, из гостиницы – и весь город был обклеен афишами с моими портретами, рядом всегда рой поклонниц, ни пройти, ни проехать. Да, это была бешеная популярность! Сейчас такого в России уже нет. А вот на Западе умеют раскрутить артиста – тому пример Гарри Поттер, то есть актёр Дэниел Рэдклифф. К сожалению, нынешние российские дети знают Гарри Поттера, а вот «Усатого няня» – нет. Так что пора нам уже создать какую-нибудь новую отечественную кинолегенду!