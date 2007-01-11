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Герои нашего времени

Личности побеждают и в политике, и в шоу-бизнесе

№ 1(35) от 11.01.2007 [«Аргументы Недели », Елена ОЛЬШАНСКАЯ ]

Герои нашего времени
Обладательница премии «Открытие года» певица Стелла Джанни

Политики, бизнесмены, представители духовенства, писатели, артисты, дизайнеры, певцы, журналисты, ученые, врачи… Еще до начала вечера можно было предположить, что зрелище будет пафосным. Дамы – в изысканных вечерних туалетах, мужчины – в элегантных дорогих костюмах. Духовой оркестр, элитные напитки, вышколенные официанты.

Для дорогих гостей – соответствующие спонсоры. Коньячный дом Hennessey, не менее знаменитый Moet, официальный дилер автомобилей BMW Борисхоф, Сенхайзер Аудио не могли не придать событию размах. Правда, когда гости перешли в другой зал, где и должно было проходить само награждение, впечатление немного испортила неоправданно затянувшаяся пауза перед началом и, мягко скажем, несколько скудное для такого вечера меню.Но, впрочем, собрались здесь не для чревоугодия, а совсем по другому поводу.
 
Вести праздник выпала честь Леониду Якубовичу, который и оставался весь вечер на капитанском мостике церемонии. Стоит напомнить, что идея учреждения этой премии принадлежит извест­ному журналисту Артему Боровику, к большому сожалению, погибшему семь лет назад. Эстафету приняла его супруга Вероника Боровик-Хильчевская, ныне – президент группы компаний «Совершенно секретно». Произнеся приветственную речь, она и объявила победительницу в первой номинации «Лицо года». Ею стала народная артистка России, звезда оперного искусства Галина Вишневская, не так давно отметившая свой юбилей. За Галиной Павловной на сцену вышел любимый всеми Николай Караченцов, который сумел оправиться после тяжелейшей травмы, а потому заслуживший награду за «Преодоление».

В номинации «Политик года» («Политиков не очень любят, чтобы получить премию, надо было постараться!» – заметил Якубович) победителем стал президент Ингушетии Мурат Зязиков. Надо признать, что глава Ингушетии проявил незаурядный талант в области дипломатии и блиц-пиара! Буквально за одну минуту благодарственной речи он сумел перечислить все главные достижения Ингушетии – от рекордной по срокам газифицированности до самой большой продолжительности жизни. Выдержав паузу, весомо заявил, что как ни крути, а «судьба России решается в регионах». Но в конце все же не забыл признать РФ и Москву «своим надежным боком». Наши аплодисменты, господин Зязиков!
 
В номинации «Общественное признание» победил лидер партии «Патриоты России» Геннадий Семигин, «бизнесменом года» стал глава мебельной фабрики «8 Марта» Михаил Кравченко, «предпринимателем» – глава нефтегазового холдинга Михаил Гуцериев, лучшим «спортсменом» – Евгений Плющенко, лучшим «телевизионным проектом» – КВН вместе с Александром Масляковым, в номинации «Культурное событие года» – театр «Современник», «кинопроектом года» был признан «Дневной дозор», а вот «лицом Москвы» стал заместитель мэра Юрий Росляк.
 
Настоящим сюрпризом в церемонии награждения стала обладательница премии «Открытие года» певица Стелла Джанни. Во-первых, она единственная из всех подтвердила свою заслугу сразу же после того, как получила награду. А именно – тут же на сцене исполнила прелестную лирическую песню «Ночное кафе». Эта песня двадцать лет «хранилась на полке». Ее авторы Илья Резник и Раймонд Паулс, кажется, специально ждали именно ту исполнительницу, которая сможет передать всю ее глубину и шарм. И такую певицу они нашли. Во-вторых, история самой Стеллы Джанни заслуживает отдельного внимания. Получив профессиональное музыкальное образование в консерватории, она на несколько лет из-за травмы руки вынуждена была забыть о музыке и о своем любимом фортепиано. Занималась другой профессией, переехала жить в Париж, но не переставала мечтать о сцене. Она всегда знала, что именно сцена – ее призвание и точка опоры. Фортепиано ли, вокал – главное, чтобы на сцене, для публики.
 
На одной из домашних вечеринок, где Стелла пела только для своих друзей, она познакомилась с Ильей Резником. Он сразу же оценил ее вокальные способности и предложил вернуться в Россию. Резник известен своим талантом зажигать звезды. Сенчина, Пьеха, Понаровская, Успенская, Вайкуле и сама примадонна Пугачева – все они протеже знаменитого маэстро. Не ошибся он и на этот раз. Первый концерт совместно с Ильей Резником состоялся в Кремлевском дворце меньше года назад. Стелла исполнила песню «Благослови» с Валаамским хором. Успех был настолько ошеломляющим, насколько проникновенной была сама песня. Вот с такого смелого, стремительного прыжка и начала сбываться мечта Стеллы о сцене. Несколько выступлений на центральных площадках страны, гастроли в Красноярске, фестиваль в Сочи, многочисленные эфиры на телевидении и радио, наконец, премия «Открытие года». И все это меньше чем за двенадцать месяцев!
 
На нашей эстраде, на которой сейчас больше «проектов», чем личностей, появление такой певицы, как Стелла Джанни, обещает стать счастливым исключением на фоне всеобщей «сфабрикованности». Сколько ни говори об ускоряющихся процессах жизни и времени, но традиционное музыкальное образование – это серьезный фундамент. Оно дает ту профессиональную основу и тот уровень культуры, которые не заменишь никакими уловками компьютерной техники. Не случайно Резник оценил в ней именно классический стиль, то, что остается ценным во все времена – мелодичность, индивидуальность голосовой интонации, способность прочувствовать глубокое содержание песни и, конечно, вкус исполнителя.
 
– Для меня сегодняшний вечер – большое счастье, – говорит Стелла. – Конечно, я нервничаю, но мне хорошо даже от этого. Та встреча с Ильей Резником на чужой земле… и то, что сейчас я здесь... Удивительная история!
 
– Какие ваши ближайшие планы? Вы собираетесь оставаться в Москве или все же вернетесь в Париж?
 
– Конечно, я могу сесть в самолет и улететь, но сцена – это наркотик, бросить ее я уже не могу. Тем более что я так долго шла к своей мечте. Сейчас я работаю над диском, есть планы на большую совместную работу опять же с Ильей Резником. Ближайшие концерты состоятся в январе в Кремле и в других концертных залах Москвы.
 
Когда общество признает своих героев, это говорит о его духовном здоровье. Люди, способные не только брать, но и отдавать, совершать поступки ради Отечества, и формируют настоящую элиту. В этом смысле премия «Лица года» (вместе с журналом «Лица») дает нам возможность познакомиться с такими людьми. И не только предлагает принять их заслуги как факт, но и объясняет, «за что». А дальше уже – выбор за нами. Совершенно искренне можно порадоваться за успех журнала «Лица», за организаторов премии и пожелать им дальнейшего процветания.

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