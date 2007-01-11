Непобедимый Сталлоне

- Сильвестр, почему же вы так долго не возвращались к Рокки?

– Голливуд за эти годы изменился. Еще 5 лет назад крупные киностудии не хотели продюсировать мои фильмы, а отдавали предпочтение блокбастерам с огромным бюджетом и умопомрачительными компьютерными эффектами. Но сейчас, благодаря выходу нового фильма о Рокки, мне удалось запустить в производство кинокартину о новых приключениях другого моего известного героя – Джона Рэмбо. Мне кажется, что зрители во всем мире снова хотят не только видеть на экране спецэффекты, но и сопереживать герою.

– В фильме «Рокки Бальбоа» вы выглядите таким же спортивным и мускулистым, как и раньше. Даже не верится, что вам исполнилось 60...

– Уж поверьте, это действительно так! (Смеется.) В одно прекрасное утро я проснулся и подумал: «Как же все это время смогло пробежать так быстро?» Но дело в том, что я не один так мыслю. Миллионы людей находятся в подобной ситуации, и я хотел показать им, что не нужно опускать руки только из-за возраста. Помните, как говорил Рокки: «Гонг еще не пробил!» – а значит, нам всем нужно продолжать борьбу и по полной программе наслаждаться жизнью. Вот, может быть, лет в 90 и можно будет успокоиться и уйти на пенсию, но не в ближайшие 30 лет!

– Как проходит ваш день?

– Я рано встаю, общаюсь с моими детьми еще до того, как они уходят в школу, затем отправляюсь в тренажерный зал, где тренируюсь практически так же интенсивно, как и раньше. Затем я обедаю в каком-нибудь ресторанчике в Беверли-­Хиллз вместе с моей женой, потом даю интервью или работаю над новыми сценариями. А там уже и дочки приходят из школы, и мы вместе читаем, рисуем или играем в подвижные игры. Конечно, мой распорядок дня выглядит по-другому, если я снимаюсь в кино, но все равно я стараюсь как можно больше времени проводить с женой и детьми.

– Всего ли вы добились в жизни из того, о чем мечтали?

– Думаю, что да. У меня была цель завоевать Голливуд – и я ее достиг. Конечно, мне хотелось бы, чтобы и мои комедийные фильмы пользовались успехом, но в конце концов я понял, что невозможно быть успешным во всем. Но я горжусь, что мой Рокки смог тронуть сердца миллионов людей в разных уголках земного шара, и если меня будут помнить только по этому фильму – я все равно буду счастлив.

– Кто был вашим кумиром в детстве?

– Когда я начинал заниматься спортом, моим кумиром был бодибилдер Стив Ривс, который в 50-­е годы прославился в фильме «Подвиги Геракла». Если говорить об актерской профессии, то я всегда хотел быть похожим на Кирка Дугласа. Ну а сейчас моим кумиром является мой друг Арнольд Шварценеггер, который постоянно доказывает, что в жизни нет ничего невозможного. Поверьте, что, если будет изменена Конституция Соединенных Шта­тов и людям, родившимся не в Аме­рике, дадут право избираться на пост президента, им станет именно Арнольд!

– С кем еще вы дружите в Голливуде?

– С Арни и Брюсом Уиллисом мы дружим уже много лет. Кстати, Брюс сейчас вернулся к истокам – я снова снимаюсь в «Рокки» и «Рэмбо», а Уиллис – в новом фильме «Крепкий орешек – 4». Вообще, у меня много друзей в Голливуде, но я стараюсь расширять круг своих знакомств и общаться не только с актерами и продюсерами, но и с писателями, политиками, бизнесменами и так далее.

– Несколько лет назад вы приезжали в Россию. Какие остались впечатления?

– Я гостил в Москве в конце 90­-х и был приятно удивлен красотой вашей столицы. Мне искренне приятно, что российским зрителям нравятся мои фильмы. Обещаю, что никаких «плохих русских» в моих фильмах больше не будет! Я всегда относился к вашей стране с интересом и уважением. Я рад, что холодная война давно позади и наши страны теперь дружат, а не противостоят друг другу.

– Каковы ваши ближайшие планы?

– Ближайшие несколько месяцев мне предстоит провести в Таиланде, где будут проходить съемки «Рэмбо­ 4». Хотя на рождественские и новогодние праздники я обязательно буду находиться дома. Позвольте, пользуясь случаем, поздравить с праздниками и всех читателей «Аргументов недел i » – счастья вам, удачи и любви!