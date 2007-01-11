Как надувают телезрителей?

– В свое время прозрачный материал – оргстекло – был использован специалистами Киностудии им. М. Горького для создания «ледяного» дворца в фильме «Морозко». Сейчас новогодние декорации возводят гораздо быстрее с помощью надувных конструкций, но чаще с помощью компьютера. Недавно на киностудии «Мосфильм» после капитального ремонта вновь открылась виртуальная студия. Помещение площадью 57 кв. м обтянуто специальным покрытием «хромакеи» – тканью зеленого цвета, пропитанной особым составом, максимально отражающим свет, на фоне которого и снимаются актеры. Потом с помощью специального программного обеспечения зеленый фон преобразуется в прозрачный. А он в свою очередь может быть замещен абсолютно любым, в том числе «зимним», изображением. Недостатком такого подхода является практическая невозможность его использования при подготовке передач в стиле «Голубого огонька». Ведь если даже актерам и ведущим трудно сразу освоиться в «отсутствующем» интерьере, то зрителям и гостям передачи это и вовсе не под силу. Не последнее место в новогодних постановках занимает выбор реквизита. Фрукты на столах того же «Голубого огонька» – не настоящие. Как ни странно, подобного рода муляжи еще недавно не производились в нашей стране – все они ввозились из-за границы. Ну и наконец, в новогоднем оформлении студии нельзя обойтись без снега. Последняя разработка японских ученых в этой области – полимер «искусственный снег». Его отличительной особенностью по сравнению с другими продуктами подобного рода являются впечатляющие впитывающие свойства. «Напившись» воды, полимер увеличивается в объеме до 100 раз. На практике это означает, что несколько кубометров «снега» можно переносить в обычном дипломате!