Самые памятные новогодние подарки в жизни телезвезд

Николай Фоменко самый запомнившийся подарок сделал себе сам. Его попросили на Новый год купить фейерверки для всей компании. Они тогда только появились в Москве, и в магазине была огромная очередь. В конце концов Николай купил ящик, похожий на ящик от снарядов. Стоил он весьма прилично. В Новый год компания поехала на Воробьевы горы и Фоменко поджег шнур, который торчал из ящика. Поджег и стал смотреть, как он горит… В последний момент его друг успел откинуть Николая и, видимо, это спасло ему жизнь. Один из очевидцев взрыва, служивший в танковых войсках и бывавший на учениях, сказал, что это было похоже на выстрел из пушки…

Когда сыну Марии Шаховой было 6 лет, он попросил, чтобы Дед Мороз подарил «моей маме розу». Это были 80­-е годы, времена дефицита. 30 декабря, уложив сына спать, Мария отправилась в дикий мороз искать розу. И нашла! Положила ее себе на грудь, замотала шарфом, застегнулась на все пуговицы. И 31 декабря Дед Мороз (сосед снизу) вытащил розу из мешка!

Екатерина Гусева обожает елочные игрушки, которые делала ее бабушка. Она вязала маленькие звездочки (крючком), а потом их… засахаривала. Эти игрушки вешали на елку, и это было чудо!