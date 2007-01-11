Вдарим Хаапасало по бездорожью и разгильдяйству

Финский актер Вилле Хаапасало

всю жизнь сокрушался по поводу безобразий, которые творятся на российских дорогах. Последние годы ему часто приходилось бывать в России

– он, как известно, звезда наших фильмов

«Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки», «Кукушка». Каждый раз, пересекая границу с Россией, он приходил в ужас от состояния наших дорог, отсутствия разметки и того, как безответственно относятся к своей жизни водители. В Финляндии Вилле давно, по совместительству, занимается безопасностью дорожного движения, и теперь такая возможность появилась у него в России! В новом году он станет ведущим программы «Главная дорога» на НТВ. В первом же выпуске в эту субботу он развеет все слухи и домыслы о ремне безопасности: «Господа, без пристегнутого ремня ездить стыдно!»