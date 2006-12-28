Из дозора вышел базар

Многие видели отечественный фантастический блокбастер «Ночной дозор». 31 декабря на СТС есть возможность посмотреть пародию на него - «Ночной базар». Главные герои несут уморительную ересь. Новый текст написал известный пересмешник Александр Бачило. Читает его человек «с прищепкой на носу» - Леонид Володарский.