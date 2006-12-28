Все слетаются к Галкину
№ 34(34) от 28.12.2006 [«Аргументы Недели », Подготовил Сергей БЕЗНОГОВ ]
Бенефисы Максима Галкина накануне Нового года становятся традицией Первого канала.
На этот раз действо начнется 31 декабря в 21.40. Галкину будут помогать все ведущие представители юмористического жанра - от Юрия Гальцева и Елены Воробей до Comedy Club, а также известные представители общественно-политической жизни страны, звезды спорта, театра, кино и телевидения, деятели культуры. Программа будет состоять из нигде ранее не виданных оригинальных номеров.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес