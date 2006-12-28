Все слетаются к Галкину

Бенефисы Максима Галкина накануне Нового года становятся традицией Первого канала.

На этот раз действо начнется 31 декабря в 21.40. Галкину будут помогать все ведущие представители юмористического жанра - от Юрия Гальцева и Елены Воробей до Comedy Club, а также известные представители общественно-политической жизни страны, звезды спорта, театра, кино и телевидения, деятели культуры. Программа будет состоять из нигде ранее не виданных оригинальных номеров.