Дункан Маклауд спешит на помощь

- Эдриан, как вы думаете, что заставляет известных актеров идти в политику? У вас это Шварценеггер, Рейган, у нас таких примеров не счесть.

– Актеры – очень увлекающиеся натуры. Думаю, что, идя в политику, они лишь хотят проявить себя в какой-то другой сфере. Иногда благодаря своей известности они имеют много знакомых, нужных контактов. Поэтому им легко начать политическую карьеру. Например, Шварценеггер, будучи актером, уже заработал себе имидж и любовь публики, поэтому люди поверили ему и как политику.

– В России считают, что Запад возвращается к холодной войне. Пресса в Англии и США пишет о России только в обвинительном ключе. Без суда называет российскую власть причастной к убийствам Литвиненко и Политковской. Это мнение и простого населения тоже?

– Я думаю, это все-таки мнение политиков. Они часто преподносят людям истории в выгодном для себя свете. Им важно достучаться до населения, провести свою точку зрения. Многие из них используют такие щекотливые ситуации, как ступеньку своей карьерной лест­ницы.

– Вы играли русских. Значит, должны были в какой-то степени прочувствовать русский характер. Какой он, на ваш взгляд?

– Знаете, тяжело быть иностранцем, который играет русского, потому что у нас есть много стереотипов об этой стране. Я не уверен, что с самого начала играл так, как нужно. Первая роль русского была в сериале «Династия». Именно тогда я столкнулся с проблемой стереотипов. Но мне все же удалось сделать этот персонаж более реальным. Хотя, пока не поживешь в стране, не прочувствуешь ее культуру, ты сможешь опираться только на стереотипы. Даже если приедешь на несколько лет в страну и тебе будет казаться, что ты узнал ее, на самом деле ничего не будешь знать о ее людях.

– Вы снялись в фильме «Горец 5» вместо господина Лам­берта. Когда мировая премьера?

– В следующем году. Фильм называется «Источник». Он немного отличается от предыдущих картин. Мы называем его приключенческим. Некоторые актеры из телесериала «Горец» также снялись в этом фильме.

– Откройте секрет, в результате остается только один?

– Так всегда получается (смеется). Но это случится не так, как вы думаете. А как, не скажу. Смотрите фильм.

– Вы давно занимаетесь боевыми искусствами. Что хотите побороть в себе?

– Я начал заниматься еще в школе, чтобы грамотно драться с мальчишками. Потом понял, что боевые искусства – это больше, чем драка. Самое главное выработать внутреннюю дисциплину, чтобы сдерживать себя, свой характер.

– Как вы считаете, эликсир бессмертия стал бы благом для человечества?

– Нет. Жизнь ведь как путешествие. И отправляясь в него, вы должны рано или поздно вернуться. К тому же, если бы мы были бессмертны, подумайте, сколько бы человек перенаселяло планету (смеется).

– Когда-­то вы стали работать манекенщиком из-за тщеславия вашей бывшей подруги. Какие еще судьбоносные поступки вы совершали благодаря женщинам?

– Да все! Моя подруга не говорила мне: «Ты должен стать моделью!» Она лишь отправила мои фотографии на конкурс в один журнал. И когда я его выиграл, то сам понял, что хотел бы заниматься модельным бизнесом. Все это очень интересно: боевые искусства и мода. Это как Инь и Янь, твердое и мягкое в жизни.

– Сейчас мир моды близок вам? Какую одежду предпочитаете в повседневной жизни?

– Я ношу все, что удобно. И костюмы, и спортивную одежду. Это зависит от ситуации. Мои любимые марки – Армани Exchange, Дольче и Габбана. Я предпочитаю покупать одежду в Италии.

– В сериале «Горец» состоялся ваш режиссерский дебют. Будете еще работать в этой профессии?

– В США есть компания, которая хотела бы, чтобы я снял несколько фильмов. Мне очень понравилось быть режиссером. Я чувствовал себя творцом. Мне нравятся фильмы в стиле экшн, но снимать хотел бы драмы. Даже, может быть, черную комедию. Все зависит от сценария, насколько он захватывающий. У меня большой опыт в актерской пр офессии, поэтому, думаю, на съемочной площадке я смог бы найти общий язык с коллегами и как режиссер.

– Какой подарок хотели бы получить от Санты?

– Все близкие всегда спрашивают меня об этом, а я не знаю, что ответить. Но им всегда удается подарить мне что-то действительно интересное. Я больше люблю дарить подарки, чем получать их. Почти все подарки я уже продумал. Брату – браслет и веб-камеру для компьютера. Девушке – бриллианты. Племяннику я всегда кладу в рождественский сапожок много маленьких подарочков. Ему сейчас 13 лет. Он только становится мужчиной. Очень интересно наблюдать за всеми изменениями в его поведении и мышлении.

– Он гордится дядей?

– Надеюсь (смеется).

– А чем занимаются два ваших брата?

– Один работает в Лондоне в сфере недвижимости. Другой живет в Таиланде. У него туристический бизнес. Он доставляет людей на острова, организует подводные экскурсии, показывает прирученных акул.

– То есть, если приехать в Таиланд, можно встретить вашего брата?

– Да запросто. Я горжусь им. После страшного цунами он принимал самое активное участие в восстановительных работах на островах. Его компания подняла со дна океана около 50 тонн различного мусора, обломков домов. Он проделал большую работу и сейчас является членом тайского правительства. Брат занимается также выращиванием ценных кораллов в этом регионе, экологической безопасностью морской территории Таиланда.

– Эдриан, когда вы стали заниматься благотворительностью? Что подтолкнуло вас к этому?