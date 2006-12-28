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Давай, Витек, правь!

Национальные особенности Нового года

№ 34(34) от 28.12.2006 [«Аргументы Недели », Евгения УЛЬЧЕНКО ]

Давай, Витек, правь!
Виктор «Кузьмич» Бычков: «Какая гадость ваше авокадо!»

- Виктор Николаевич, уже много лет традиционным убранством новогодней квартиры является телевизор, по которому идет фильм «Операция «С Новым годом» и другие комедии с участием вашего Кузьмича. Вы их смотрите? 

– Я недавно купил в подарок копию «Кукушки» и решил проверить качество диска. В итоге мы с женой посмотрели все до конца. С «Охотой» и «Рыбалкой» такого не происходит, потому что, когда я это смотрю, много смеюсь. И мне надо чаю попить, в туалет сходить, покурить... И потом, странная вещь: смотрю на себя на экране, и для меня это уже не я. Знаете, Спиноза говорил: «Нельзя сказать «корова», потому что это уже не та корова, про которую я хотел сказать. В тот момент, когда я подумал «корова», она попила воды, поела клевера, и сейчас это совершенно другая корова».
 
– Кажется, вы философ, как и ваш герой. А чем-то еще он на вас похож?
 
– Трепетным отношением к дружбе. Желанием, чтобы всем было хорошо именно здесь и сейчас. Мне кто-то сказал, что и в Финляндии «продвинутые» финны считают Кузьмича национальным героем.
 
– Фильм стал культовым, а вы – популярным. Трудно быть звездой?
 
– Теперь меня узнают чаще, но реже стали называть Кузьмичом. Хотя мне за Кузьмича не стыдно. Появилась «Кукушка», появился Картузов, и теперь все чаще незнакомые люди спрашивают: «Вы Виктор Бычков?», а не тычут пальцем: «Вон Кузьмич пошел!» Я всегда даю автографы, даже когда нет настроения. Ведь не будешь же объяснять, что дал их уже два миллиона. Человек и без того волнуется. Однажды какая-то зрительница, запинаясь и краснея, протянула мне карточку со словами: «Я давно ваш кумир, подпишите свою флюорографию». Я понял, нормальный взрослый человек – это ребенок. Только он забыл об этом. Бывают, конечно, патологические типы. Они, наверно, и родились сразу взрослыми, уже в утробе сидели такими скучными и правильными. Нормальный же человек остается ребенком. Он и беззащитен перед действительностью, как ребенок.
 
– После того как вы «стали Кузьмичом», в вас что-то изменилось?
 
– Все вокруг стали узнавать и радоваться. А русская радость сначала всегда выливается в алкогольные напитки. Точнее, в водку. Кончилось тем, что я заработал язву желудка и чуть не умер. Поневоле приостановился. Сейчас могу сказать, что не пью.
 
– Одно из главных действующих лиц в ваших картинах – водка. Мнения зрителей по этому поводу разделились.
 
– Люди не стали сильнее пить. Наоборот, мне говорили те, кто ездит на охоту: «Теперь не напиваемся» или «Больше драк нет». Кстати, моей жене Полине «Особенности…» тоже поначалу не понравились. Но я знаю, что в Чечне они порой шли нон-стопом, в космос их с собой брали, и руководство страны смотрело и смеялось. Есть фильмы без водки, но они такие гадкие, что лучше бы там водку пили. К фильму Павла Лунгина «Свадьба» у меня гораздо больше претензий.
 
– Кузьмич теперь и на водочной этикетке?
 
– Приятель предложил: «Вить, давай водку твоего имени выпустим!» На день­ги, которые мне заплатили, я купил автомобиль. Его тут же украли! Зато я вошел практически в каждый дом. В виде наклейки на бутылках с традиционным для русского человека напитком. Когда моя дочь была маленькой, я приезжал к ней на дачу, и она мне говорила: «Папа, я как по тебе соскучусь, иду в магазин и смотрю на тебя, смотрю…»
 
– Ваш герой пьет только водку, а от шампанского отказывается. Вы с ним солидарны? Какие напитки будут у вас на новогоднем столе?
 
– Водка – наш национальный продукт. Порой она незаменима. Скажем, я простыл. Тогда лучшее лекарство – водка с перцем. В момент прощания с человеком без нее тоже не обойтись. Медики раз в день советуют сорок-пятьдесят грамм принимать, чтобы сосуды были мягче. Но все в меру хорошо. Мы же такие широкие натуры, просто как шаровары украинские.
 
В новогоднюю ночь нужно помнить, что сильно охлажденная водка – очень коварный напиток. Когда ее наливаешь, стопка становится ледяной. Она тягучая, пьется незаметно, а сбивает весь вечер. Обязательно покупаю «Советское шампанское». 

И не наше совковое изобретение – полусладкое или сладкое. Что это за шампанское? Только полусухое и брют.
Лучше, конечно, чтобы на столе разные напитки были. Ну вот выпил ты водки, а тут Владимир Владимирович Путин что-то хорошее сказал, и захотелось тебе после этого наливочки. Пускай наливочка будет.
 
– Для вас поздравление президента обязательно в Новый год?
 
– Важно, чтобы человек, который тобой руководит, сказал тебе: «Давай, Витек! Давай, правь!» Он должен это сказать, как бы я к нему ни относился. Это уважение ко мне как к гражданину. Печально было, когда до Владимира Владимировича человек позволял себе поздравлять страну непонятно как. И приходилось краснеть и объяснять иностранцам, что у него сердечный приступ. Замечательно, что сегодняшний президент может это делать, понимая, что и кому говорит, и радоваться вместе с тобой.
 
– Что еще, кроме поздравления президента, входит в ваш новогодний набор?
 
– Елка, президент, куранты и шампанское, оливье.
 
– Не считаете, что оливье как-то уж слишком банально? Сейчас в моде авокадо, фаршированное черной икрой, и прочие изыски.
 
– Как сказал современный поэт – «какая гадость ваше авокадо!» Оливье – другое дело, это теперь родная закуска. Как и селедка под шубой, которую я не ем, но она должна быть.

И потом, оливье тоже по-разному можно приготовить. У меня есть свой фирменный рецепт. Колбаса нужна двух­-трех сортов, не надо полагаться на одну докторскую. Даже можно и сервелат какой-то вкусный порезать. Майонез лучше приготовить самому, а если уж покупать, то на перепелиных яйцах. Дальше, никакой горячей картошки. Сварить в мундире, а потом почистить. Хороший горошек, соленые огурцы. Не маринованные. 
 
– Кто обычно составляет вам компанию в новогоднюю ночь?
 
– Когда был молодым, обязательно вечером поздравлял маму – она умерла два года назад – а потом убегал к ребятам. Потом появились влюбленности и, естественно, я встречал Новый год с влюбленностями. Но чаще все-таки в компании, хотя мне не нравилось, что большинство людей в них я не знал. И состязаться в остроумии я тоже не любил. Боялся быть ярким и кого-то этим обидеть.
 
Два года назад я женился. Поля моложе меня на 24 года, она режиссер-постановщик Театра Ленсовета. И теперь я стараюсь встречать праздник по-семейному, буржуазно.
 
 – Своим появлением в телевизионных новогодних программах вы поднимаете их рейтинг. В прошлом году вас видели на «Первом», и многие зрители смотрели именно этот канал. А как сейчас?
 
 – Я снова буду на «Первом». Сыграл три роли в разных клипах. Первая роль – почтальона Печкина, а маму Дяди Федора играет Жанна Фриске. Вторая Вицина, которого очень люблю и на которого, говорят, я похож – «Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше!» А в истории Родиона Нахапетова и Ротару я произношу историческую фразу из «Берегись автомобиля» – «Сигареты «Друг» кончились, возьмите «Беломор». Бог дает возможность в торжественный вечер всем, кто меня знает и любит, напомнить, что я жив и здоров и, конечно, позд­равить с Новым годом. А всем, кто меня не любит и ненавидит, лишний раз показать фигу – «Не дождетесь!»
 
– Как вам кажется, в чем особенности нашего новогоднего праздника?
 
– Мы встречаем его с надеждой и душевно. Соприкасаясь с нами, все люди становятся добрее, хотят быть душевными разгильдя­ями. У нас есть понятие дружбы. Можно в одной компании встретить бизнесмена и водителя троллейбуса, и им есть о чем поговорить. Хотя жизнь растаскивает. Один – на золотом «роллс-ройсе», а другой – на ржавом троллейбусе. Но все равно не такие мы еще испорченные и разделенные деньгами. Для нас демократичность и возможность посидеть на кухне, где пробегает таракан, и поговорить по душам важнее светящихся в навороченном клубе шариков.
 
Как-то в Дании я вдруг случайно увидел датский праздник. Через стекло. Там сидело человек тридцать-­сорок. Это было очень скучное зрелище. Все передают тарелки правильно, накладывают аккуратно. Кто-то сказал какой-то тост... И все неживое, как будто лубок. Я минут 40 стоял, завороженный этой скукой, и мне стало плохо. Я пошел и на последние деньги купил себе бутылку водки. Пил и плакал горькими слезами, потому что мне хотелось в Россию, в тепло.

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